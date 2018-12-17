HReformation 2018. Кращі работодавці

Використання ефективних HR-практик та створення своєї репутації як роботодавця є пріоритетами для українських компаній. На ринку відчувається кадровий голод, а кваліфікованих працівників залюбки переманюють найближчі сусіди України. Як оцінювались компанії у спільному проекті БІЗНЕСа та HRForum та чому цей рейтинг корисний для вашого бізнесу

У фільмі “Врятувати рядового Раяна” загін рейнджерів армії США отримує завдання знайти та повернути додому єдиного з вцілілих братів. Воєнна алегорія, ймовірно, не є перебільшенням, коли йдеться про боротьбу українських роботодавців за таланти та утримання їх. Адже провідні компанії використовують весь доступний їм арсенал — від агресивного переманювання персоналу до винагород за лояльність.

Українські бізнеси змушені змагатися за робітників. Кадровий голод існує не лише на робітничі спеціальності, де спостерігається потужний відтік фахівців до Польщі. Не вистачає навіть IT-спеціалістів! Останнім часом на спеціалізованих майданчиках можна побачити оголошення, в яких за одну лишень рекомендацію кандидата з навичками Python-програміста, яка призведе до успішного найму спеціаліста, рекрутингова компанія обіцяла $700. Картина красномовна: Україна стала державою, що переживає відтік робочої сили, а компанії вимушені боротись за збереження людського капіталу.

Саме тому БІЗНЕС приділяє велику увагу роботодавцям, які використовують найкращі HR-практики в галузі управління людським капіталом. Спільно з Асоціацією HRForum ми склали рейтинг “Business HReformation 2018. Кращі роботодавці України”.

Нагадаємо, що БІЗНЕС проводить рейтинг кращих роботодавців країни вже четвертий рік поспіль. Накопичений за ці роки досвід дозволив нам та нашим партнерам вдосконалити методологію відбору претендентів на перемогу в різних номінаціях та власне визначення переможців.

Для формування рейтингу БІЗНЕС та HRForum створили Експертну раду, до якої увійшли представники провідних компаній з різних галузей економіки, керівники рекрутингових агентств, HR-фахівці, представники індустріальних асоціацій. Експерти відповідали на запитання зі спеціально розробленої анкети, де могли обирати з-поміж 178 компаній, попередньо відібраних БІЗНЕСом та HRForum, а також додавати нових номінантів. При цьому учасники Експертної ради не могли оцінювати компанії, в яких працювали або з якими пов’язані зараз. Для визначення переможців використано інтегральний показник, який включає результати оцінювання компаній експертами та читачами БІЗНЕСа на сайті business.ua.

Номінації рейтингу “Business HReformation 2018. Кращі роботодавці України”

Краща соціальна програма. Експерти відзначили компанії з кращими соціальними стандартами, найпомітнішими проектами в сфері корпоративної соціальної відповідальності та благодійними програмами.

Краща корпоративна освітня програма. В цій номінації оцінювалися найефективніші стратегії й інструменти в сфері освіти персоналу, які роботодавці використовували 2018 р.

Краща HR-команда. Експерти визначили компанії, яким вдалось сформувати найпрофесійніші корпоративні команди в галузі управління людським капіталом.

Кращий міжнародний досвід. Не секрет, що західний ринок є світовим флагманом з HR-практик. Експерти відзначили міжнародні компанії, які ефективно впроваджують дієві практики в галузі HR.

Інновація в HR. Недостатньо просто повторювати слово “інновації”, треба їх створювати та втілювати. Експерти визначили кращі інноваційні рішення у сфері HR.

Краща стратегія на ринку HR. Експертна рада визначила, хто використав найефективніше рішення в сфері HR щодо залучення й утримання талантів 2018 р.

Сильний топ-менеджмент — Dream Team. Сильні топ-менеджер або команда управлінців можуть стати вирішальним фактором для вибору роботодавця. Експерти визначили саме такі компанії.

Стабільний розвиток. Експертна рада визначила компанії, яким вдається реалізовувати успішну довгострокову стратегію в галузі управління людським капіталом, що перевірена часом і кризами.

Ротація року в HR. Експерти обирали не компанію, а конкретного фахівця, чиє призначення, звільнення або зміна місця роботи стало знаковим для ринку HR.

HR Експансія. Краща HR-стратегія виходу компанії на зовнішні ринки та управління людськими ресурсами.

Вибір БІЗНЕСа. Це спеціальна номінація, в якій переможця визначали за підсумками голосування читачів на business.ua.

Чому рейтинг важливий

Сучасна галузь управління людськими ресурсами є надзвичайно складною та конкурентною. Це обумовлено надшвидкими змінами на будь-якому ринку. До того ж багато з цих змін є глибинними та “ламають” ринки, що існували десятиріччями. І це створює виклики для традиційного підбору персоналу.

Одна з найважливіших трансформацій полягає у зміні парадигми: якщо раніше головною вимогою до працівника були фахові, вузькоспеціалізовані навички, або hard skills, то зараз баланс зміщується у бік soft skills. До таких “м’яких навичок” відносять здатність вирішувати проблеми, вміння ефективно працювати в команді, навички до навчання новому з різних галузей, емпатію та емоційний інтелект (EQ), вміння вести переговори, критичне мислення тощо.

Якщо hard skills достатньо легко визначити та виміряти, то з soft skills все значно важче. Така робота пов’язана з глибинними характеристиками особистості. Тут не можна просто поставити питання: “Наскільки ефективно ви працюєте в команді?”. Щоб визначити рівень “прокачаності” цієї навички в кандидата потрібні сучасні психометричні тести, тому управління людськими ресурсами зараз тісно пов’язане з психологією. Відповідно, компанії, в яких HR-підрозділ цікавиться найновішими досягненнями в цій царині та вміє використовувати інструментарій, що дозволяє оцінювати особистісні характеристики працівників, мають велику перевагу над конкурентами при відборі талантів.

Також змінюються й підходи до мотивації працівників. Незважаючи на економічну кризу та нижчий, ніж у сусідньому Євросоюзі, рівень зарплат, український працівник все більшу увагу приділяє нематеріальним факторам. Людей все більше цікавлять можливості особистого розвитку, сила та експертиза команди та репутація роботодавця — засновника, топ-менеджера та компанії в цілому. Кандидатів на посади зараз цікавлять й інші питання. Чи веде компанія прозорий та етичний бізнес? Чи є засновник прикладом для наслідування? Чи є компанія соціально відповідальною? Чи дбає вона про довкілля та сталий розвиток? Ці нематеріальні мотиватори поступово стають важливішими за суму, яка щомісяця перераховується на рахунок працівника.

Тому компаніям, які прагнуть бути конкурентними на ринку, слід враховувати всі сучасні тренди в галузі управління людським капіталом. Твоя найкрутіша ідея — ніщо, якщо ти не маєш команди, яка поділяє твої цінності та разом з тобою творить з ідеї продукт. Рейтинг “Business HReformation 2018. Кращі роботодавці України” допоможе побачити, які компанії досягли найбільших успіхів у сфері HR та використати їхній досвід для розвитку власного бізнесу.

Андрій Морозовський

Експертна рада

Лариса Брювер, “1+1 Медіа”, HR-директор

Наталя Віннікова, “Лантманнен Акса”, директор з персоналу

Катерина Губарева, Luxoft, HR-директор

Андрій Данилюк, “АНКОР” в Україні, директор з розвитку бізнесу

Катерина Ковалевська, МВА, Асоціація HRForum, голова наглядової Ради, голова HR-комітету Європейської Бізнес Асоціації

Дмитро Козлов, Асоціація HRForum, виконавчий директор

Марія Панченко, “Нова Пошта”, HR-директор

Юрій Перч, “АНКОР” в Україні, територіальний директор

Олександр Пімкін, “Метінвест холдинг”, в.о. HR-директора

Ксенія Прожогіна, МХП, HR-директор

Ольга Прохоренко, Національний банк України, директор департаменту персоналу

Наталія Романенко, група компаній “Укрлендфармінг”, директор з управління персоналом

Валерія Савчук, адвокатське об’єднання “ЮФ “Василь Кісіль і Партнери”, старший юрист

Людмила Сизоненко, ZAMMLER GROUP, керівник HR-департаменту