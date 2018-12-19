Можемо впевнено заявити, що ціна питання трудових ресурсів зростає

Єдиним обмежувальним фактором для економіки та бізнесу наразі є нестача талантів. Під талантами бізнес має на увазі тих, хто може, хоче та здатен працювати. Так, гроші “не безкоштовні”, технології не безмежні, але реалізації вже існуючих фінансових та технологічних можливостей заважає лише нестача людей, що здатні на більше. Ситуація критична не лише для країн — донорів трудових ресурсів. Україна в цьому сенсі не унікальна. В липні у США зафіксували найбільшу кількість відкритих вакансій з 2000 р.: понад 7,12 млн робочих місць чекають на своїх працівників на підприємствах однієї з найвпливовіших економік світу.

Повертаючись до ситуації в Україні та спираючись на досвід експертів Асоціації професіоналів з управління персоналом HRForum, можемо зазначити, що у ритейлі, наприклад, вже другий рік поспіль рівень заповнення робочих місць складає 75-80%. Металурги постійно шукають 8-9% від загальної кількості свого штатного розкладу. Агрохолдинги використовують програми внутрішньої релокації, вахт та залучення зовнішнього персоналу. В деяких регіонах вже кілька років, як закріпилися “графіки” роботи “півроку — через півроку”. Так, ритейл залучав і залучає наших працьовитих заробітчан, що були обмежені піврічними дозволами на роботу в Польщі.

Отже, Україна, як повноцінний учасник глобального ринку праці, відчуває тиск, щонайменше, трьох значних факторів.

По-перше, кардинально змінилась соціальна угода між працівником та роботодавцем. Якщо ви — бізнес, то для вашого персоналу ви можете бути одним з двох-трьох місць роботи одночасно. Працівники можуть потрапляти на ваші робочі місця на проектній основі, на нетривалий час, у статусі зовнішнього персоналу. Ваша компанія вже не “місце роботи на все життя” й не єдина організація, від якої залежить родинний бюджет того чи іншого працівника.

68% людей прагнуть працювати в компанії, що забезпечує розвиток та професійне зростання

По-друге, ви конкуруєте не лише з такими ж підприємствами вашої рідної галузі, навіть не з підприємствами вашої рідної країни; до конкуренції за українські трудові ресурси ефективно долучилися Європа, Північна Америка, Середній Схід.

І, по-третє, одночасно на вашому підприємстві, конвеєрі, майданчику, у call-центрі, офісі, торговельній залі працюють представники, щонайменше, п’яти поколінь. Чи готові ваші лінійні менеджери та менеджери з персоналу до ефективної роботи у таких умовах?

Відповіддю на ці та інші виклики можуть бути лише дійсно ефективні інструменти та підходи. Серед них — більша обізнаність у тому, що насправді важливо для ваших потенційних та вже найнятих працівників. Існує фактична різниця між тим, що роботодавці пропонують , та тим, чого працівники потребують. Близько 70% компаній вважають, що їхня привабливість як роботодавців залежить від “розкрученості” та визнання власних брендів товарів та послуг. Але зараз це цікавить лише третину кандидатів. Навпаки — 68% людей прагнуть працювати в компанії, що забезпечує розвиток та професійне зростання, впроваджує використання сучасних технологій на робочому місці тощо. Не менш значимими є особисті вади та навички середнього менеджменту компанії. Як свідчать дослідження, дві третини звільнень з компаній були спричинені незадовільним ставленням до персоналу з боку лінійного менеджменту та колег по роботі. Роботодавець має знати про такі речі, щоб ефективно запобігати ризикам звільнення. Зважаючи на ці та інші тренди сучасного глобального ринку праці, ми можемо впевнено заявити, що ціна питання трудових ресурсів зростає. Відповідно, зростає й важливість професійного, сучасного підходу до HR-менеджменту.