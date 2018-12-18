Eldorado: компанія із С.Е.К.С.І. цінностями

Ця компанія увійшла у топ-10 в номінації " Вибір БІЗНЕСа ", де найкращих обирали шанувальники нашого журналу. Вони посіли четверте місце у рейтингу, тому ми вирішили трохи більше розповісти про секрети привабливості цього роботодавця. Eldorado – компанія з розвиненою культурою здорової конкуренції та лідерства.

Які рішення у побудові команди дозволяють компанії Eldorado вирішувати задачі сталого розвитку?

Eldorado – компанія з розвиненою культурою здорової конкуренції та лідерства.

Підтримка цієї культури, підтримка співробітників, забезпечення достойного рівня доходу – на сьогодні основні задачі, які стоять перед HR.

Але сьогодні співробітникам недостатньо мати лише хороший дохід і перспективи кар’єрного зростання, робота має бути цікавою, захоплюючою, а корпоративна культура – близькою людям. Саме для забезпечення атмосфери єдності і для досягнення ефекту синергії ми визначили та формалізували С.Е.К.С.І. цінності (Системність, Ефективність, Клієнтоорієнтованість, Співпраця, Іноваційність), які позитивно сприйняли 97% співробітників Eldorado.

Формалізація та прийняття цінностей дозволяє брати до нашої команди тільки тих, хто їх розділяє. І ми впевнені, немає сильнішої команди, ніж команда однодумців, націлена на досягнення спільної мети.

Підтримка лінійних менеджерів особисто Генеральним директором, як і іншими ТОП менеджерами, має сильний мотивуючий ефект. Проведені влітку 2018 року особисті зустрічі з усіма керуючими магазинами, в ході яких були визначені точки їх професійного та особистісного зростання, дозволили отримати суттєве збільшення результативності та залученості працівників до досягнення фінансових цілей.

У чому секрет формування ефективного ТОП-менеджменту компанії Eldorado?

У 2017 році команда ТОП менеджерів була значно оновлена. Передумовою до такого оновлення команди, перш за все, стали змінені очікування від Компанії.

Зважаючи на нові стратегічні задачі була підібрана нова команда. Окрім виского рівня професійної кваліфікації основні якості, які були вирішальними для ухвалення позитивного рішення, – цілеспрямованість, вміння досягати бажаних результатів, високий рівень емоційного інтелекту і, звичайно, стресостійкість.

На мою думку, формування команди з професіоналів різних сфер – «свіжа кров» у рітейлі – стало основним фактором її успіху. Деяким креативним і дієвим рішенням Eldorado зобов’язане різносторонньому досвіду менеджерів вищої та середньої ланки.

Що для Вас є репутація роботодавця - як Eldorado утримує кваліфіковані кадри та розвиває власних лідерів?

Репутація роботодавця та утримання високо потенційних співробітників в умовах певного дефіциту кадрів в Україні – першочергове питання для будь-якої компанії, яка хоче залишатися успішною на ринку.

В Eldorado працюють більше 5 000 співробітників. Із них приблизно 1 500 працюють у Компанії більше 5 років, 85 – більше 10 років, та 10 – більше ніж 15 років. Як було відмічено вище, культура проактивного лідерства – це те, чим живе кожен успішний співробітник Компанії, але лідерство без кар’єрного розвитку – приречене.

В Компанії впроваджена та успішно функціонує система Step-by-Step, яка дозволяє вчасно відзначити, підготувати і промотувати найбільш ефективних співробітників кар’єрними сходами. Однією із ключових умов кар’єрного розвитку, як вертикального, та так і горизонтального, є успішність співробітника на його посаді.

Варто зазначити, що працівник ефективний рік тому і ефективний зараз – не завжди одна і та ж сама людина. Методики взаємодії з клієнтами змінюються, як змінюється інструментарій для формування завдань, мотивація співробітників і т.д. Тому ми, розуміючи необхідність актуалізації та розвитку знань і навиків лінійних менеджерів, розробили і запустили комплексні програми навчання Pit-Stop та Forsage. Ці програми – це не просто набір тренінгів, але і потужна база онлайн-навчання, вебінарів, бібліотека з розвиваючою бізнес-літературою, післятренінгова підтримка та реалізація співробітниками власних, зосереджених на бізнес-показниках, проектів на основі отриманих знань і, як критеріїв ефективності, застосування отриманих знань.

Яким чином ефективність та здатність працівників реалізувати свої таланти впливає на розвиток компанії, якість її сервісів, швидкість впровадження інновацій?

Інноваційність – одна з корпоративних цінностей Eldorado. Трактується вона так: «Все, що ми робимо, постійно покращує технології і сервіси Компанії». Принципи LEAN і клієнтоцентрованого сервісу говорять про необхідність оцінки будь-якого процесу компанії з точки зору того, яку цінність він несе для клієнта.

Співробітники Eldorado не обмежені в можливостях кар’єрного і професійного розвитку. Не одиничні випадки розвитку кар’єри від рядових посад магазина до працівників різних Департаментів офісу. Але, звичайно, такі переміщення можливі лише для талановитих людей. І мова йде не лише про рядовий персонал. Наразі 4 ТОП менеджери Компанії, включаючи Генерального директора, використали такі можливості і отримали призначення на свої посади завдяки стабільно високим результатам роботи, професійному підходу, а також відданості цілям та принципам роботи Компанії.