В Україні продовжує зростати роздрібна торгівля

За першу половину цього року до переліку найбільших платників податків потрапили чотири компанії з сегмента роздрібної торгівлі.

Цікаво, що в порівнянні з минулим роком з Топ-100 випали “Ашан Україна” і Novus. Торік вони перерахували до бюджету країни, відповідно, 422 млн грн і 314 млн грн, але даних про сплату податків за січень — червень цього року поки немає.

В Україні в сучасних економічних умовах головним завданням і викликом для компаній стає збільшення прибутковості в умовах низької купівельної спроможності населення. Тому компанії продовжують переглядати свою цінову політику та оптимізувати бізнес-процеси. При цьому вони активно працюють над розширенням онлайн-напрямку свого бізнесу, оскільки це дозволяє значно збільшити цільову аудиторію при відносно малих витратах. Як наслідок — досить непоганий результат ринку в цілому за перше півріччя 2018 р.

За даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні — червні 2018 р. зріс на 6,2%, до близько 428,999 млрд грн у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р. (2018 р. до показника враховано індекс цін, тому відсоткове порівняння чистого показника з попереднім періодом є некоректним, у Держстаті окремо вираховують відсоток зростання). Найбільше обсяги роздрібної торгівлі зросли у Луганській (на 24%, до 3,695 млрд грн), Полтавській (на 10,4%, до 14,0 млрд грн), Донецькій (на 10,3%, до 12,74 млрд грн) та Закарпатській (на 10,2%, до 10,14 млрд грн) областях. Найменше зростання за перше півріччя показали Чернівецька та Харківська області (на 0,7%, до 6,63 млрд грн, і на 2,1%, до 34 млрд грн, відповідно). Це хоч і незначна, але все ж позитивна динаміка. Зниження обороту не продемонстрував жоден із регіонів.