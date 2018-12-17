Три українські тютюнові компанії потрапили в топ-10 платників податків

Тютюнові компанії — лідери зі сплати податків в Україні, хоча галузь і потерпає від незбалансованої акцизної політики держави

Три з першої десятки найбільших платників податків України — це тютюнові компанії. Один з факторів, якими можна пояснити таку тенденцію, — це акцизний податок, який поточного року збільшився на 29,7%. Підвищення акцизу, який до 2025 р. планують довести до рівня ЄС (частка акцизу складає щонайменше 60%), також пояснює звуження ринку тютюну в Україні. Сигарети дорожчають, податки зростають, продажі зменшуються. За даними Держстату, протягом січня — червня було вироблено 34,4 млрд сигарет, що на 17,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. Уряд підвищує податки, ігноруючи затверд­жений план, тож у компаній з’являються стимули шукати обхідні шляхи, а тіньовий ринок набирає обертів. Так, з 34,4 млрд сигарет, що були вироблені за перше півріччя, тютюнові компанії задекларували лише 18 млрд. Динаміка є тривожною як для самих гравців ринку, так і для держбюджету, який через непослідовну політику та відсутність нормальних регулятивних механізмів щороку недоотримує кошти.

Олег Стрекаль, директор з корпоративних та юридичних питань міжнародної компанії Imperial Tobacco в Україні, Молдові та країнах Кавказу:

— За перше півріччя компанії Imperial Tobacco в Україні сплатили до державного бюджету понад 2,5 млрд грн податків, левову частку яких складає акциз. Багато років поспіль ми перебуваємо на верхніх щаблях рейтингу найбільших платників податків України. І, оскільки є сумлінним та динамічним бізнесом, здавати позиції не збираємось.

Однак мусять бути не лише наші зусилля, а й зусилля держави. Риторика чиновників щодо великих платників та іноземних інвесторів змінюється на краще, чого не можна сказати про суттєву допомогу державних інституцій у повсякденному діловому житті.

Найбільше нас хвилює непрогнозованість податкового законодавства. Скажімо, затверджений Податковим кодексом п’яти­річний план підвищення акцизів Міністерство фінансів та Кабінет міністрів почали порушувати одразу, змінюючи, у бік збільшення, звичайно, узгоджені планові ставки. Та ще й сценаріїв цього “позапланового” підвищення пропонується відразу декілька. Зрозуміло, що з такими плаваючими показниками бізнесу вкрай важко планувати свою діяльність на наступний рік. Не кажучи вже про хоча б трирічну перспективу.

Інше болюче питання, де допомога держави мінімальна, — це боротьба з нелегальною торгівлею тютюновими виробами. Складається враження, що уповноважені державні органи намагаються перекласти цю боротьбу на плечі легальних виробників сигарет. І хоча існування “чорного” ринку призводить до величезних втрат бюджетних надходжень (2,5-

3 млрд грн на рік), численна бюрократія переймається цими проблемами більше на словах. “Зелені коридори” для контрабандистів (як на ввезення в Україну, так і на вивезення за кордон) досі успішно функціонують. Введення кримінальної відповідальності за контрабанду тютюнових виробів блокується. Конфісковане обладнання нелегальних виробників за деякий час до них же і повертається. Представників легальних тютюнових компаній намагаються усіляко усунути від участі у знищенні конфіскованих контрабандних чи підроблених цигарок…

У такій ситуації наші зусилля, як і зусилля інших міжнародних гравців, спрямовані на створення відкритого та прогнозованого тютюнового ринку, що функціонуватиме на засадах цивілізованого світу. Відповідальне ставлення держави лише сприятиме цьому процесу.