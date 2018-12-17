1920х200 brand 23opt

КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 17 грудня 2018 10:10

Виробники спиртних напоїв втрачають позиції в рейтингу платників податків

Виробники спиртних напоїв втрачають позиції в рейтингу платників податків

У першому півріччі 2018 р. пивні компанії обійшли виробників горілки у національному заліку зі сплати податків. Піднятися галузі допомогла поміркована акцизна політика 

q3За підсумками першого півріччя 2018 р. до сотні найбільших платників податків за даними журналу "Вісник. Рейтинг." потрапили всього сім підприємств з виробництва алкогольних напоїв, тоді як у 2017 р. — дев’ять. Мабуть, справа в тому, що горілчаний ринок в Україні щороку скорочується на 15-20%. 2018 р. навряд чи стане виключенням. За перше півріччя було виготовлено трохи менше 7 млн дал (1 дал = 10 л) цього міцного напою, що вже на 6,4% менше, ніж за аналогічний період 2017 р. Втім, на українському ринку спиртного є і позитивні тенденції: у перші місяці 2018 р. значно зросло виробництво лікерів (на 29,2%) і пива (на 3,4%).

Що стосується акцизного податку, то 2017 р. він виріс на 20% на всі лікеро-горілчані вироби, але очікуваного збільшення надходжень до бюджету так і не забезпечив. 2019 р. підвищувати акциз не планують. Це стосується абсолютно всіх видів алкогольних напоїв — горілки, вина, пива, слабоалкогольних напоїв тощо.

Так чи інакше, але пивні компанії обійшли горілчані у рейтингу платників податків. На першому місці у галузі опинилось ПрАТ “Карлсберг Україна”, обійшовши ТОВ “Національна горілчана компанія”.

Шевченко ЄвгенЄвген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine:

— Наша компанія вже багато років поспіль входить до переліку найбільших платників податків, потрапляючи у першу двадцятку або тридцятку компаній. Місце Carlsberg Ukraine в такому рейтингу свідчить про те, що, по-перше, це вміння вести економічно “здоровий” та збалансований бізнес, що є стабільно прибутковим, а по-друге, ми ведемо свою діяльність чесно та прозоро, сплачуючи усі передбачені законодавством податки та збори.

Ми працюємо за високими міжнародними стандартами Carlsberg Group та дотримуємося вимог українського законодавства, виконуючи свої фінансові зобов’язання перед державою і роблячи істотний внесок до державного бюджету. Більше того, ми — один з лідерів виробництва пива та напоїв в Україні, чим зумовлено перше місце в галузевому рейтингу платників податків.

Ми з кожним роком відчуваємо поглиблення діалогу між владою та бізнесом. І, що важливо, бачимо, що до нашої позиції дослухаються. Уряд і парламент почали дивитися на реальну картину стану галузей, вивчати нашу аналітику, а також потенційний вплив та довготривалий ефект від будь-яких нововведень.

Наприклад, рішення не піднімати ставки акцизу на пиво у 2018 р. дало змогу ринку вперше за 10 років призупинити падіння і навіть показати незначне зростання. А робота бізнесу в сприятливих економічних умовах — це впевненість в інвестиціях, нарощення легального виробницт­ва, збільшення кількості робочих місць і, відповідно, надходжень до державного бюджету.

Ми вдячні тій зваженій фіскальній політиці, що зараз ведеться. І сподіваємось, що, проаналізувавши економічний ефект від минулих рішень, акциз цього року також залишиться незмінним. Особливо звертаючи увагу на той факт, що акциз на пиво вже виконав мінімальну вимогу ЄС і підняття його навіть на рівень інфляції зрівняє ставку акцизу на пиво в Україні й Німеччині, хоча купівельна спроможність в наших країнах дуже різна, що, звичайно, необхідно враховувати.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал

Дополнительная информация

  • Платний матеріал: 0
Прочитано 92 раз
Рубрика: Бізнес
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Держбюджет отримав більше податків від гірничорудної галузі Три українські тютюнові компанії потрапили в топ-10 платників податків »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Business 1332

status
автомобільна інтернет торгівля
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.