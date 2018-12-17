Виробники спиртних напоїв втрачають позиції в рейтингу платників податків

За підсумками першого півріччя 2018 р. до сотні найбільших платників податків за даними журналу "Вісник. Рейтинг." потрапили всього сім підприємств з виробництва алкогольних напоїв, тоді як у 2017 р. — дев’ять. Мабуть, справа в тому, що горілчаний ринок в Україні щороку скорочується на 15-20%. 2018 р. навряд чи стане виключенням. За перше півріччя було виготовлено трохи менше 7 млн дал (1 дал = 10 л) цього міцного напою, що вже на 6,4% менше, ніж за аналогічний період 2017 р. Втім, на українському ринку спиртного є і позитивні тенденції: у перші місяці 2018 р. значно зросло виробництво лікерів (на 29,2%) і пива (на 3,4%).

Що стосується акцизного податку, то 2017 р. він виріс на 20% на всі лікеро-горілчані вироби, але очікуваного збільшення надходжень до бюджету так і не забезпечив. 2019 р. підвищувати акциз не планують. Це стосується абсолютно всіх видів алкогольних напоїв — горілки, вина, пива, слабоалкогольних напоїв тощо.

Так чи інакше, але пивні компанії обійшли горілчані у рейтингу платників податків. На першому місці у галузі опинилось ПрАТ “Карлсберг Україна”, обійшовши ТОВ “Національна горілчана компанія”.

Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine:

— Наша компанія вже багато років поспіль входить до переліку найбільших платників податків, потрапляючи у першу двадцятку або тридцятку компаній. Місце Carlsberg Ukraine в такому рейтингу свідчить про те, що, по-перше, це вміння вести економічно “здоровий” та збалансований бізнес, що є стабільно прибутковим, а по-друге, ми ведемо свою діяльність чесно та прозоро, сплачуючи усі передбачені законодавством податки та збори.

Ми працюємо за високими міжнародними стандартами Carlsberg Group та дотримуємося вимог українського законодавства, виконуючи свої фінансові зобов’язання перед державою і роблячи істотний внесок до державного бюджету. Більше того, ми — один з лідерів виробництва пива та напоїв в Україні, чим зумовлено перше місце в галузевому рейтингу платників податків.

Ми з кожним роком відчуваємо поглиблення діалогу між владою та бізнесом. І, що важливо, бачимо, що до нашої позиції дослухаються. Уряд і парламент почали дивитися на реальну картину стану галузей, вивчати нашу аналітику, а також потенційний вплив та довготривалий ефект від будь-яких нововведень.

Наприклад, рішення не піднімати ставки акцизу на пиво у 2018 р. дало змогу ринку вперше за 10 років призупинити падіння і навіть показати незначне зростання. А робота бізнесу в сприятливих економічних умовах — це впевненість в інвестиціях, нарощення легального виробницт­ва, збільшення кількості робочих місць і, відповідно, надходжень до державного бюджету.

Ми вдячні тій зваженій фіскальній політиці, що зараз ведеться. І сподіваємось, що, проаналізувавши економічний ефект від минулих рішень, акциз цього року також залишиться незмінним. Особливо звертаючи увагу на той факт, що акциз на пиво вже виконав мінімальну вимогу ЄС і підняття його навіть на рівень інфляції зрівняє ставку акцизу на пиво в Україні й Німеччині, хоча купівельна спроможність в наших країнах дуже різна, що, звичайно, необхідно враховувати.