Держбюджет отримав більше податків від гірничорудної галузі

Галузевий залізорудний рейтинг найбільших платників податків традиційно очолює Південний ГЗК, що у першому півріччі поточного року сплатив 1,7 мрлд грн податків та зборів. За даними журналу "Вісник. Рейтинг.", це на 23% більше порівняно з показником аналогічного періоду 2017 р. Проте у Топ-100 підприємство опустилося на одну сходинку, посівши 20-те місце (порівняно з минулорічними досягненнями).

Варто зазначити, що на тлі успішніших колег значно втратив свої позиції Криворізький ЗРК, “скотившись” з 40-го на 66-те місце в цьогорічному рейтингу журналу "Вісник. Рейтинг.". Сума сплачених ним податків до бюджету зменшилася на 34% і склала у першому півріччі 431,6 млн грн. Справа в тому, що за цей час виробництво товарної залізної руди підприєм­ством скоротилося на 8,6%, до 2,5 млн т. При цьому обсяг сплаченого податку на прибуток зменшился більш ніж удвічі — до 116,4 млн грн, а частка цього податку в загальній сумі податкових надходжень — з 43% до 27%.

Решта гірничорудних підприємств “великої сотні” наростили податкові виплати, що дозволило практично всім їм покращити свої місця в Топ-100 (окрім Центрального ГЗК, який продемонстрував приріст сплати податків на 3% і водночас падіння в рейтингу журналу "Вісник. Рейтинг." — з 43-го на 51-ше місце). Беззаперечними лідерами “нарощення та покращення” стали Інгулецький ГЗК (приріст податків якого сягнув 292%) та Полтавський ГЗК (197%). Зокрема, перший “стрибнув” з 79-го на 30-те місце, а другий — з 64-го на 32-ге.

В цілому, основною причиною “податкового” зростання стало збільшення виробництва залізорудної сировини на гірничо-збагачувальних комбінатах, що пов’язано з нарощуванням виробництва металургійної продукції. Як зазначається у звіті Асоціації “Укрметалургпром”, у першому півріччі поточного року виробництво залізорудного концентрату зменшилося на 0,5% (до 30,2 млн т) порівняно з показником аналогічного періоду минулого року, натомість виробництво агломерату та окатишів збільшилося, відповідно, на 6% (до 15,4 млн т) та на 9% (до 10,6 млн т). У свою чергу, за цей час постачання залізорудної сировини на вітчизняні металургійні підприємства зросло на 26% (до 15,4 млн т). Причому імпорт в цьому обсязі склав мізерні 25 тис.т.

Водночас, за даними Держстату, експорт української залізної руди зменшився на 6% (до 18,2 млн т), а виручка залишилася практично на тому ж рівні і склала $1,375 млрд.

У Полтавському ГЗК, який вже багато років залишається лідером серед підприємств країн — експортерів залізорудних окатишів у СНД, зазначили, що основне зростання податкових відрахувань спричинене збільшенням суми податку на прибуток. “Протягом I кварталу 2018 р. офіційний курс гривні до долара США суттєво зміцнився, що, відповідно, призвело до суттєвих курсових доходів. Курсові доходи враховуються для цілей оподаткування, тому підприємство сплатило додатково податок на прибуток з курсових доходів”, — пояснили у прес-службі Полтавського ГЗК.

За даними журналу "Вісник. Рейтинг.", податок на прибуток Полтавського ГЗК у першому півріччі 2018 р. зріс майже всемеро, до 661,8 млн грн. При цьому частка оподаткування прибутку у загальній сумі податку збільшилася з 29% до 67%.

Ще однією з причин збільшення податкових відрахувань Полтавського ГЗК є підвищення податку на доходи фізосіб, що сталося внаслідок майже 40%-вого збільшення розміру середньої заробітної плати на підприємстві. Також цього року були внесені деякі зміни у податкове законодавство, а саме підвищені ставки екологічного податку, що теж призвело до збільшення податкових відрахувань у галузі.