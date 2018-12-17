Українська металургія покращила свої позиції в рейтингу платників податків

Податки, сплачені у січні — червні поточного року лідерами серед платників-металургів, склали лише 4% у загальній сумі, що надійшла від сотні підприємств, що увійшли до переліку найбільших платників податків. Усі вони демонстрували збільшення податкових виплат, що дозволило практично всім покращити свої позиції у Топ-100 порівняно з показниками першого півріччя 2017 р.

Традиційно з великим відривом лідирує комбінат “АрселорМіттал Кривий Ріг” (АМКР), що збільшив податкові надходження на 99% — до 2,448 млрд грн. Завдяки цьому криворізький гігант піднявся на 15-ту сходинку рейтингу журналу "Вісник. Рейтинг.".

Головною причиною суттєвого збільшення грошових надходжень до бюджету стало збільшення податку на прибуток. У свою чергу, як пояснили в прес-службі АМКР, “зростання оподатковуваного прибутку відбулося завдяки відносно сприятливій світовій кон’юнктурі цін на металопродукцію і успішному втіленню програм, спрямованих на оптимізацію всіх витрат підприємства”. Зокрема, у першому півріччі АМКР сплатив 1,5 млрд грн податку на прибуток (зростання перевищило 1,1 млрд грн у порівнянні з показником аналогічного періоду 2017 р.). Також у цей період істотно збільшилася плата за землю, що переважно надходить до місцевого бюджету м.Кривий Ріг. За цей час АМКР сплатив 298 млн грн земельного податку (зростання — 135 млн грн). Справа в тому, що Криворізька міськрада фактично вдвічі збільшила розмір плати за користування земельними ділянками, які виділені підприєм­ству під розташування об’єктів металургійного виробництва. “Ми вважаємо таке збільшення економічно необґрунтованим, дискримінаційним і наполягаємо на визнанні його протиправним, що вже стало предметом судового розгляду”, — говорять у прес-службі АМКР.

За збереження теперішніх темпів виробництва та цінової кон’юнктури на метал на світових ринках, а також за відсутності непередбачуваних негативних чинників, на підприємстві очікують збільшення загального обсягу податків і зборів у 2018 р. порівняно з показником 2017 р.

Заслужене “срібло” в галузевому субрейтингу — за меткомбінатом “Запоріжсталь”, що на 18% збільшив обсяг сплачених податків і утримався на 33-му місці в Топ-100 платників податків. А от маріупольські метзаводи — ММК ім.Ілліча та “Азовсталь”, що йдуть слідом, “стрибнули” на десятки щаблин вище минулорічних позицій у рейтингу журналу "Вісник. Рейтинг.". Перший — піднявся з 72-го на 38-ме місце, а другий — з 74-го на 53-тє. При цьому ММК ім.Ілліча збільшив суму сплачених податків на 198%, “Азовсталь” — на 105%.

Власне група “Метінвест”, до структури якої окрім маріупольських меткомбінатів входять також залізорудні, вугільні та коксівні підприємства, на 56,4% наростила податкові сплати, перерахувавши до бюджету 10,4 млрд грн. За підрахунками журналу "Вісник. Рейтинг.", “Метінвест” забезпечує 2,9% загальних надходжень Зведеного бюджету України.

Проте промисловці сподіваються на оновлення податкової системи з нового року. Йдеться про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал (відповідний законопроект зареєстрований у ВР під #8557 і очікує розгляду). Як зауважують металурги, виробничі підприємства практично позбавлені можливості включати у склад витрат суми амортизації основних виробничих фондів виходячи з їхньої нинішньої реальної економічної вартості. А це, на їхню думку, ставить під сумнів економічну обґрунтованість і справедливість існуючого податкового навантаження. Окрім того, всі вільні кошти металурги зараз направляють на оновлення виробничих потужностей, тому відчувають значний дефіцит фінансів при реалізації масштабних інвест­програм. “Без зміни податкової філософії з боку держави промисловим підприємствам буде дуже складно розвиватися в подальшому”, — запевняють в АМКР. Тож впровадження податку на виведений капітал дозволило б промисловцям значно збільшити інвестиції в українську економіку, що, зрештою, мало б і позитивний фіскальний результат.