Податки та платники: про що говорять цифри?

Аналіз рейтингу найбільших платників податків дозволяє робити висновки як про внесок галузей у розвиток країни, так і про структурні проблеми української економіки

Журнал "Вісник. Рейтинг." оприлюднив перелік найбільших платників податків країни. Не всі підприємства, приватні та державні, дозволили Службі оприлюднити сплачені суми — у зведеній таблиці Топ-100 цифри 38 підприємств не розголошуються.

Податки-годівники

Податки надзвичайно важливі, оскільки дохідна частина бюджету формується переважно з них. В Україні частка податків у доходах держскарбниці складає 81,4%. Цікаво, що схожа картина й у розвинених країнах. Наприклад, у США частка надходжень від податків на прибуток та податків соціального страхування майже така сама — 81,2%. Проте в США немає податку на додану вартість — нашого головного податку-годівника. За даними по дохідній частині бюджету станом на 1 жовтня 2018 р., надходження від ПДВ на імпортовані товари та послуги склали 30,8%, на вироблені в Україні — 8,9%. Дуже прикро, але ПДВ з імпорту — найбільша стаття бюджетних доходів. Імпортуємо більше, ніж виробляємо? Таким чином, разом ПДВ склав 39,7% суми податкових надходжень.

Вага Топ-100

Загалом за перше півріччя 2018 р. ДФС отримала 361,2 млрд грн надходжень. Це майже на 56,5 млрд грн, або на 18%, більше, ніж за аналогічний період 2017 р. При цьому компанії з Топ-100 перерахували до бюджетів різних рівнів 154,5 млрд грн (без урахування ЄСВ). Це на 15,4% більше показника за перше півріччя минулого року. Таким чином, у січні — червні поточного року частка Топ-100 склала 43% загальних надходжень за період. Торік вона була незначно, але більшою, — 44%.

Багато це чи мало? В Україні станом на 1 липня діяли 1,13 млн юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів та 1,74 млн фізичних осіб — підприємців. Отже, якщо на 100 з них припадають 43% усіх платежів, то це дуже багато.

“Найголовнішим” податком для першої сотні також став ПДВ: 50,5 млрд грн, або 30% їхніх платежів. Відповідно, ці 100 підприємств сумарно сплатили майже половину, 47%, цього податку. На другому місці — податок на прибуток підприємств: 33,3 млрд грн, або 20% платежів. Цікаво також, що великі платники податків забезпечили бюджету понад 90% акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та ренти за користування надрами.

Хто входить у Топ-100

Галузева репрезентація компаній — найбільших платників податків свідчить про суттєві “перекоси” в українській економіці. Понад третина компаній, 36 підприємств, пов’язані з сировиною — це видобування, переробка природних ресурсів (нафта, газ, вугілля, руди), виробництво сталі та прокату, а також транспортування та продаж нафти, газу й нафтопродуктів. І хоча ми знаємо про велику питому вагу підприємств АПК та IT-компаній в економіці України та експорті, жодне з підприємств цих галузей не увійшло до переліку 100 найбільших платників.

14 підприємств займаються виробництвом і продажем тютюнових виробів і алкогольної продукції. Також варто звернути увагу, що в переліку лише чотири компанії, які можна віднести до виробників високотехнологічної продукції з великою доданою вартістю. Отже, Топ-100 чітко демонструє вже відомі структурні проблеми: наша економіка досі сировинна.

Перша десятка

Найбільший платник податків в Україні — НАК “Нафтогаз України”. За перше півріччя компанія сплатила понад 24,5 млрд грн до бюджетів різних рівнів. Це на 115% більше, ніж за аналогічний період 2017 р. На другому місці — “Укр­газвидобування” з близько 18,4 млрд грн, на третьому — “Укр­нафта” з майже 7,7 млрд грн спла­­чених податків. Хоча варто пам’ятати, що остання водночас залишається найбільшим боржником бюджету. Станом на 1 липня податковий борг “Укрнафти” складав 15,2 млрд грн. Отже, перші три місця рейтингу посідають компанії, пов’язані з паливно-енергетичним комплексом, а взагалі у Топ-10 їх шість.

Другі за кількісною присутністю в десятці найбільших платників податків є виробники тютюну: три підприємства. З них лише “В.А.Т.-Прилуки” погодилась на оприлюднення сплаченої суми. Ця компанія посідає 4-те місце з 5,9 млрд грн. “Філіп Морріс Україна” та “Джей Ті Інтернешнл Україна” займають, відповідно, 9-ту та 10-ту позиції в Топ-10. До речі, на 73-му місці рейтингу також опинилась структура, пов’язана з“Філіп Морріс Украї­на”, — “Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн”. Перша займається виробництвом, друга — збутом тютюнової продукції.

Ще одне підприємство з ­Топ-10 — ПАТ “Укрзалізниця”. Державна компанія посідає 5-те місце з 5,3 млрд грн сплачених податків.

Цікаво порівняти українську та американську “десятки”. У США два найбільших платники податків — теж нафтогазові компанії, а саме ExxonMobil ($31 млрд податку на прибуток за минулий фіскальний рік) та Chevron ($20 млрд), але на третьому місці — вже Apple ($14,2 млрд). Взагалі, до американського Топ-10 входять три високотехнологічні компанії та три холдинги.

Про важливі імена та галузі

Пропонуємо пройтись по переліку та визначити, на якому місці з’являються які галузі. На 15-му місці опинився виробник сталі, чавуну та феросплавів — “АрселорМіттал Кривий Ріг” (понад 2,4 млрд грн податків). Слідом ідуть перші підприємства, не пов’язані з сировиною, енергетикою та транспортуванням: роздрібна мережа “АТБ-Маркет” (16-те місце) та телекомунікаційна компанія “Київстар” (17-те місце).

Першою за сумою сплачених податків серед виробників алкоголю стала компанія “Карлсберг Україна” (28-ме місце). На сходинку нижче мережа будівельних гіпермаркетів “Епіцентр К” із понад 1 млрд грн. Логістично-транспортні компанії вперше представлені компанією “Нова Пошта” (31-ше місце).

І лише на 57-му місці нарешті з’являється хоч і не нове, але високотехнологічне виробництво з великою доданою вартістю. Це компанія “Мотор Січ” з 503 млн грн податків, сплачених у першому півріччі. Серед інших схожих компаній слід назвати Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання “Імпульс” (74-те місце), “Антонов” (326 млн грн, 78-ме місце) та Конструкторське бюро “Південне” ім.М.К.Янгеля” (257 млн грн, 95-те місце).

З цікавих учасників рейтингу варто відзначити компанію “Вінд Пауер”, яка займається виробництвом електроенергії за допомогою вітрових генераторів. Компанія, що входить в орбіту ДТЕК, посідає 98-му позицію в переліку з 252 млн грн податків. До Топ-100 потрапив лише один фармацевтичний виробник — компанія “Фармак” (248 млн грн, 99-те місце).

Чи легко в нас платити податки

Рейтинг простоти сплати податків, Paying Taxes, існує вже 12 років. Його готують спільно World Bank Group та компанія PwC. Легкість роботи з оподаткуванням для підприємств вимірюється за чотирма індикаторами: податкове навантаження у відсотках, кількість податкових платежів на рік, час складання і подання звітності, а також індекс постподання (ефективність роботи податкових органів після подання звітності).

Paying Taxes є своєрідним мірилом прогресу в податковій сфері. Цьогоріч Україна піднялась одразу на 43-тю сходинку рейтингу з 84-ї у 2017 р. Це обумовлено дією декількох факторів.

По-перше, 2016 р. Україна нарешті запровадила нижчу та фіксовану ставку ЄСВ, яка дещо зменшила податкове навантаження. Зараз вона складає 22%, а раніше “гуляла” в межах 36,8-49,7%. Саме через цю зміну за індикатором “Податкове навантаження” Україна “стрибнула” з 156-го на 98-ме місце.

По-друге, час на обслуговування податків підприємствами скоротився до 328 годин на рік. Це на 10% менше, ніж 2017 р. (356 годин), та майже в 6,5 раза менше, ніж 2004 р. (2085 годин)! Цьому сприяло зменшення кількості звітів та впровадження можливості подавати їх в електронному вигляді.

Проте не треба надто радіти. Наша позиція за індикатором “Час на складання та подання звітності” покращилась лише до 159-го місця зі 163. “Перемогою” тут і не пахне: в середньому в світі компанії витрачають на звітність у 1,5 раза менше часу. Можна сказати і так: у 158 країнах світу підприємці витрачають менше робочого часу на податковий облік, ніж в Україні.

Перспективи, що Україна може “стрибнути” ще на декілька десятків позицій вгору, дуже великі. Адже, щоб за рік подолати 41 сходинку в загальному рейтингу Paying Taxes, знадобились мінімальні зміни.