Олену Кошарну, співінвесторку БІЗНЕС100, обрано Головою Ради директорів Американської торговельної палати в Україні на 2019 рік.

Про це йдеться в повідомленні Американської торговельної палати.

"Новообраними Співголовами АСС стали – Олександр МакУортер, Голова Правління Citibank, та Маттео Патроне, Керуючий директор, Східна Європа та Кавказ, Європейський банк реконструкції та розвитку. Ірина Козлова, Генеральний директор PepsiCo Ukraine обійматиме посаду Скарбника, а Сергій Чорний, Голова представництва в Україні, Керуючий партнер, Baker McKenzie – посаду Секретаря та Юридичного радника. ", - йдеться у прес-релізі Палати.

Рада директорів Палати відіграє ключову роль у розробці стратегії та бачення організації. Її директори займаються стратегічною діяльністю. При цьому Андрій Гундер, продовжить керувати операційною діяльністю Палати як її президент. Президент та його виконавча команда є підзвітним перед Радою відповідно до статуту АСС.

«Від імені Ради директорів Палати я хочу подякувати Гжегожу Хмелярському, Керуючому директору McDonald's Україна за його лідерство на посаді Голови з 2017 року. Працювати в складі Ради протягом останніх трьох років, поряд з такими шанованими членами нашої спільноти, було дуже корисним. Для мене велика честь бути обраною на посаду Голови Ради директорів. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з нашою Радою директорів та Президентом Палати, щоб посилити успіхи країни та її спільноти, а також зосередити увагу на питаннях, які мають велике значення для наших компаній-членів протягом цього важливого року»,

– сказала Олена Кошарна, голова Ради директорів Палати.

Олена Кошарна, Співзасновник та Головний виконавчий директор Horizon Capital, керує чотирма фондами, що здійснюють свою діяльність в Україні та прилеглому регіоні, сукупний капітал яких складає понад $800 мільйонів. Пані Кошарна народилася у Канаді і живе та працює в Україні протягом 25 років. Вона є сертифікованим професійним бухгалтером і здобула диплом з відзнакою в галузі ділового адміністрування в Школі бізнесу Айві в Канаді.

ЯК НАРОДИВСЯ ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ - БІЗНЕС100?

Нагадуємо, що Олена Кошарна є одним із засновників та співінвесторів БІЗНЕС100 – проекту 100-а українських підприємців, які створюють перше в Україні колективне ділове медіа, як платформу для взаємодії білого бізнесу.

Наша спільна з пані Оленою історія почалася з організації стенду та участі української делегації у щорічному інвестиційному форумі в Дубай у квітні 2017 року.

Після повернення з Дубай, восени 2017 року, Віталій Антонов, Олена Кошарна, Володимир Чеповий та Олексій Чуєв вирішили трансформувати журналу БІЗНЕС у перше колективне ділове медіа. Так був започаткований проект БІЗНЕС100. «Я вважаю, що це дуже важливий проект. Що всі мають підтримувати! Всі ті, хто білі, прозорі, дбають про свою репутацію. Звичайно, тих людей треба об’єднати! Тому, що ми лише міцні, коли ми разом! Якщо ми можемо об’єднатись навколо економіки, тоді це на 100% буде!», Олена Кошарна, співінвестор БІЗНЕС100.

Пані Олена неодноразово брала участь у наших бізнес-форумах у якості спікера. У вересні 2018 року БІЗНЕС100 спільно із КМЕФ провели Форум «10 УСПІШНИХ СТРАТЕГІЙ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ», де національні інвестори БІЗНЕС100 поділились реальним досвідом залучення інвестицій для малого та середнього бізнесу.

Сьогодні у проекті БІЗНЕС100 уже 55 співінвесторів! Залишилось ще 45.

Володимир Чеповий, співзасновник БІЗНЕС100: «Наступний 2019 рік буде дуже важливими для бізнесу і для України в цілому. Вперше за 27 років, ми маємо унікальний історичний шанс суб'єктивізувати білий бізнес України та запропонувати світу власні правила гри. Важливу роль у прискоренні цих процесів будуть відігравати проект національних інвесторів БІЗНЕС100! ДОЛУЧАЙТЕСЬ!