ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ СИЛЬНІША ЗА #ХЕШТЕГИ!

"Я готовий скандувати слово «Бізнес» доти, допоки всі ми в Україні не змінимо ставлення до підприємців, а влада не зрозуміє, що саме сумлінні бізнесмени, а не «можновладці», створюють робочі місця, сплачують податки, які трансформуються у соціальні виплати". Олексій Чуєв, співінвестор «БІЗНЕС 100»

Можливо, Ви вважаєте заголовок «банальним». Але я переконаний, що партнерства у бізнесі багато не буває, особливо коли йдеться про підприємців, яких я поважаю особисто — відповідальних платників податків та фактично потужних драйверів розвитку та збереження країни! І я готовий скандувати слово «Бізнес» доти, допоки всі ми в Україні не змінимо ставлення до підприємців, а влада не зрозуміє, що саме сумлінні бізнесмени, а не «можновладці», створюють робочі місця, сплачують податки, які трансформуються у соціальні виплати.

Гадаю, Ви розумієте, що «скандувати» — це лише метафора міцних стратегічних програм як всередині країни, так і в міжнародному просторі. Про реальні дії, проекти, кейси будемо говорити 1 грудня на святкуванні 26-ї річниці створення журналу БІЗНЕС та зустрічі найвпливовіших національних інвесторів проекту «БІЗНЕС 100»!

"Якщо Ви плідно працювали і робите все від Вас залежне, щоб вести бізнес «по-білому», якщо Ви готові довірити незалежним журналістам відстоювання та захист Ваших інтересів — нам з Вами в одному напрямку!"

Так символічно, що саме «легендарне» ділове видання України 2019 року трансформується в унікальну платформу для комунікацій і взаємодії між передплатниками, партнерами та співінвесторами. «Найстарший», досвідчений та поважний журнал був свідком становлення українського бізнесу — «білого», відданого та патріотично налаштованого. І хто, як не БІЗНЕС, може змінити бізнес-клімат нашої країни та вирішити три надважливі проблеми сучасних підприємців України: зв’язки, інвестиції, захист!

Якщо Ви не збираєтесь здаватися і виїжджати за кордон, якщо бути найманим працівником деінде — це не про Вас, якщо Ви плідно працювали і робите все від Вас залежне, щоб вести бізнес «по-білому», якщо Ви готові довірити незалежним журналістам відстоювання та захист Ваших інтересів — нам з Вами в одному напрямку! То чому ж не скористатися одним транспортом, який і доставить нас в пункт .Б? Саме таким «транспортом» і є перше колективне ділове медіа — журнал БІЗНЕС!

Дізнатись про спільні плани потужних бізнесменів зі всієї України на 2019 р. та долучитись до РІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Ви можете просто зараз: http://peredplata.business.ua/

Наших постійних передплатників, рекламодавців та партнерів щиро радий буду бачити 1 грудня на Дні Народження БІЗНЕСа!

Звертаю Вашу увагу, що участь у заході виключно за ЗАПРОШЕННЯМИ. Для того щоб отримати запрошення, зареєструйтесь: https://bit.ly/2QCsPBP