Невіртуальна реальність. Про перспективи сфери IT

Важко переоцінити роль індустрії, яка обганяє інші галузі в експорті та здатна поповнити український бюджет 10 млрд грн. За даними дослідження експертів Асоціації “IT Ukraine” та Офісу ефективного регулювання (BRDO), впродовж 2014-2017 рр. ІТ-компанії сплатили 4,1 млрд грн податків.
Президент Асоціації Ігор Бєда зазначає, що в першому півріччі поточного року ІТ-індустрія вже збагатила державний бюджет на 5 млрд грн і до кінця року подвоїть цю суму.
Окрім того, ІТ-галузь є важливим джерелом валютних надходжень. Якщо торік IT-сервіс посів 3-тє місце серед експортерів послуг, то за результатами першого півріччя 2018 р. галузь піднялася на другу позицію, забезпечивши понад 20% в експорті послуг. На міжнародному рівні IT-галузь демонструє значні результати. 18 українських IT-компаній зарекомендували себе як кращі світові постачальники ІТ-послуг та увійшли до світового рейтингу Топ-100. Дванадцять з них засновані в Україні, шість є міжнародними компаніями, що мають R&D-офіси в нашій країні.
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У дослідженні Асоціації “IT Ukraine” зазначено, що запорукою успіхів галузі є наявність великої кількості талановитих і висококваліфікованих спеціалістів. Це й не дивно, адже IT-галузь не втрачає своєї привабливості для молоді завдяки кар’єрним перспективам та високій заробітній платні. Кількість інженерів щороку зростає на 19%. За неофіційними даними, зараз в Україні налічується 127 тис. осіб, що мають кваліфікацію в сфері IT.
За словами Юрія Антонюка, голови компанії EPAM Ukraine, протягом найближчих трьох-п’яти років можна очікувати, що загальна кількість ІТ-фахівців в Україні збільшиться до 200-300 тис. осіб. Ба більше, у перспективі галузь може зрости на 25-30%, якщо вирішаться питання з працевлаштуванням іноземців, покращенням освіти, а також створюватимуться технологічні парки.
Проте однією з проблем галузі інформаційних технологій, на думку Юрія Антонюка, є внутрішній попит, який поки в Україні слабкий. Тому ІТ-компаніям доводиться надавати свої послуги pro bono, як інвестицію у майбутнє або в якості КСВ.
На думку Алекса Луцького, співзасновника та генерального директора компанії Innovecs, найближчими роками на нас очікує перерозподіл позицій учасників українського IT-ринку.
“Відбуватиметься певна консолідація, низка поглинань великими компаніями тих менших, що матимуть експертизу чи перспективних клієнтів, — зауважує пан Луцький. — Конкуренція остаточно вимиє з ринку компанії, які лише надають спеціалістів “в оренду” закордонним замовникам, не створюючи доданої вартості”.
Учасники ринку вважають, що галузь виграла б від державно-приватного партнерства. Олександр Медовой, CEO компанії Altex Soft та голова наглядової ради Kharkiv IT Cluster, впевнений, що вітчизняним IT-компаніям треба боротися за впровадження державно-приватного партнерства вищих навчальних закладів та бізнесу. Власне, йдеться про корпоратизацію університетів. “Разом із системною реформою освіти це запорука успіху для нас у наступні десять років. Ці питання мають стратегічне значення, все інше у цій площині — лише тактика”, — переконує пан Медовой.
На думку Керрі Халлард, президента Global Sourcing Association, сильними сторонами української IT-індустрії є наявність великої кількості спеціалістів з розвинутими навичками у сфері ІТ та знанням англійської мови. Також позитивними факторами є наявність трудової етики та конкурентні ціни. “Україна прогресує. Ви робите дійсно хороші речі, але все ж таки ви маєте бути стараннішими. Я не хочу бути негативною, але у вас безліч можливостей і потенціалу для колаборації та співробітництва, які ви не використовуєте”, — говорить Керрі Халлард про ситуацію в українській ІТ-індустрії. На її думку, перспективи розвитку полягають у колаборації IT-кластерів, яких наразі в Україні функціонує 17.
Експерти сходяться на думці, що наступними викликами для гравців ринку стануть боротьба за людський капітал, консолідація учасників для модернізації вищої освіти та реформування податкового законодавства.