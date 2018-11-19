Бізнес-амбасадори України Бізнес100 Передплата
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 19 листопада 2018 16:39

Є право вибору! Підтверджено журналом БІЗНЕС

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos

Тепер ви вирішуватимете, які статті читати або як стати редактором журналу за п’ять хвилин.

Уявіть, що ви сидите у театрі та контролюєте сюжет вистави. Ви вирішуєте, як далі діятиме актор, наскільки погано вчинятиме антагоніст або чи буде взагалі хепі-енд.

1993 р. газета “The New York Times” розповіла історію Джека Беймера, який у кульмінаційний момент вистави бродвейського театру Loews запитує в аудиторії поради. Він — злочинець, який захопив дах будівлі Манхеттена. Чи має він стрибати на дах наступної будівлі або викрити особистість агента?

Журнал БІЗНЕС - перше колективне ділове медіа. Передплати!

 

У глядачів є 10 секунд, аби обрати червону, помаранчеву чи зелену кнопку на своєму підлокітнику. Тоді нью-йоркська аудиторія закричала в унісон: “Стрибай! Стрибай!”, одночасно натискаючи кнопки.

Через 25 років інтерактивний підхід вирішили застосувати у кінокомпанії 20th Century Fox та Netflix.

20th Century Fox створює додаток, який дозволить аудиторії контролювати сюжетну лінію та персонажі майбутнього фільму “Обери власну пригоду” (Choose Your Own Adventure). Все інтерактивнішою стає й Netflix, яка спочатку випустила анімаційне шоу Puss in Book, в якому глядачі самі могли обрати варіант кінцівки, а на грудень 2018 р. запланувала вихід серіалу “Чорне дзеркало”, де телеглядачі зможуть обрати бажаний фінал серіалу. Але варіанти подій все-таки пропонуватимуть продюсери. Недарма вже в січні 2018 р. армія передплатників Netflix досягала 130 млн людей.

Журнал БІЗНЕС. “Треба об’єднатися заради України, інвестувати свій час та кошти у молодь та проекти, які вона створює”

 

Ці компанії застосували виграшну стратегію взаємодії з аудиторією й додали їй гейміфікації. Це концепція просування, що поєднує найкраще з ігрових механік, програм лояльності та нейроекономіки. Споживачам вже не цікаво просто спостерігати за розвитком продуктів чи серіалів. Їм важливо бути залученими у процес створення таких продуктів. І тренд інтерактивності та гейміфікації буде лише набирати обертів. За оцінками міжнародної консалтингової компанії Frost&Sullivan, до 2025 р. сумарний обсяг світового ринку гейміфікації збільшиться мінімум в 4 рази в порівнянні з 2016 р. і складе $14,5 млрд. Очевидно, що потенційний прибуток від впровадження подібних рішень в рекламні проекти також покаже значне зростання.

Журнал БІЗНЕС підхоплює тренд взаємодії з аудиторією та впроваджує це як частину своєї стратегії. Взаємодія — ефективний інструмент для вирішення завдань нашого та вашого бізнесу, це нова система відносин, в якій ви станете учасником гри з можливістю отримати цінний приз. Ми маємо передплатників та співінвесторів, що ведуть свій бізнес прозоро, беруть участь у соціальних проектах та інвестують у майбутнє України. І нам важливо знати, чого потребують наші читачі. Ми робимо бізнес разом і вкладаємо у майбутнє України разом. Якісний контент і, як наслідок, успішний бізнес — це і є найголовніший приз за участь.

Ми питатимемо у вас, у підприємців, що потрібно саме вам. Ми працюватимемо у синергії, щоб покращити ваш бізнес, а ви будете давати нам зворотній зв’язок. Ми виходимо у формат спільноти, де кожен голос матиме значення. Де ви будете формувати наступний випуск журналу, ви будете сценаристами історії про український бізнес. Тоді ми побачимо спільний серіал, створений українськими підприємцями для побудови прозорого “білого” та успішного бізнесу у своїй державі.

Made in Ukraine. Робимо бізнес разом - плани на 2019 рік

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал

Дополнительная информация

  • Платний матеріал: 0
Прочитано 111 раз
Рубрика: Бізнес
Другие материалы в этой категории: « Нова професія: troubl shooter. Хто це і навіщо він потрібен?
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
NOT ROOT---counter < 0 ---not Root, not-buy, counter fail---9---0

1331 cover business

АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ
BUSINESS HREFORMATION 2018. КРАЩІ РОБОТОДАВЦІ УКРАЇНИ
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« November 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.