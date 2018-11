Є право вибору! Підтверджено журналом БІЗНЕС

Уявіть, що ви сидите у театрі та контролюєте сюжет вистави. Ви вирішуєте, як далі діятиме актор, наскільки погано вчинятиме антагоніст або чи буде взагалі хепі-енд.

1993 р. газета “The New York Times” розповіла історію Джека Беймера, який у кульмінаційний момент вистави бродвейського театру Loews запитує в аудиторії поради. Він — злочинець, який захопив дах будівлі Манхеттена. Чи має він стрибати на дах наступної будівлі або викрити особистість агента?

У глядачів є 10 секунд, аби обрати червону, помаранчеву чи зелену кнопку на своєму підлокітнику. Тоді нью-йоркська аудиторія закричала в унісон: “Стрибай! Стрибай!”, одночасно натискаючи кнопки.

Через 25 років інтерактивний підхід вирішили застосувати у кінокомпанії 20th Century Fox та Netflix.

20th Century Fox створює додаток, який дозволить аудиторії контролювати сюжетну лінію та персонажі майбутнього фільму “Обери власну пригоду” (Choose Your Own Adventure). Все інтерактивнішою стає й Netflix, яка спочатку випустила анімаційне шоу Puss in Book, в якому глядачі самі могли обрати варіант кінцівки, а на грудень 2018 р. запланувала вихід серіалу “Чорне дзеркало”, де телеглядачі зможуть обрати бажаний фінал серіалу. Але варіанти подій все-таки пропонуватимуть продюсери. Недарма вже в січні 2018 р. армія передплатників Netflix досягала 130 млн людей.

Ці компанії застосували виграшну стратегію взаємодії з аудиторією й додали їй гейміфікації. Це концепція просування, що поєднує найкраще з ігрових механік, програм лояльності та нейроекономіки. Споживачам вже не цікаво просто спостерігати за розвитком продуктів чи серіалів. Їм важливо бути залученими у процес створення таких продуктів. І тренд інтерактивності та гейміфікації буде лише набирати обертів. За оцінками міжнародної консалтингової компанії Frost&Sullivan, до 2025 р. сумарний обсяг світового ринку гейміфікації збільшиться мінімум в 4 рази в порівнянні з 2016 р. і складе $14,5 млрд. Очевидно, що потенційний прибуток від впровадження подібних рішень в рекламні проекти також покаже значне зростання.

Журнал БІЗНЕС підхоплює тренд взаємодії з аудиторією та впроваджує це як частину своєї стратегії. Взаємодія — ефективний інструмент для вирішення завдань нашого та вашого бізнесу, це нова система відносин, в якій ви станете учасником гри з можливістю отримати цінний приз. Ми маємо передплатників та співінвесторів, що ведуть свій бізнес прозоро, беруть участь у соціальних проектах та інвестують у майбутнє України. І нам важливо знати, чого потребують наші читачі. Ми робимо бізнес разом і вкладаємо у майбутнє України разом. Якісний контент і, як наслідок, успішний бізнес — це і є найголовніший приз за участь.

Ми питатимемо у вас, у підприємців, що потрібно саме вам. Ми працюватимемо у синергії, щоб покращити ваш бізнес, а ви будете давати нам зворотній зв’язок. Ми виходимо у формат спільноти, де кожен голос матиме значення. Де ви будете формувати наступний випуск журналу, ви будете сценаристами історії про український бізнес. Тоді ми побачимо спільний серіал, створений українськими підприємцями для побудови прозорого “білого” та успішного бізнесу у своїй державі.