Нова професія: troubl shooter. Хто це і навіщо він потрібен?

Бізнес щодня стикається з різними проблемами і викликами, які часто не були нічим спровоковані. Жорстке конкурентне поле, незрозуміле падіння продажів, несподіване зростання витрат на виробництво – може статися все, що завгодно. При цьому всі розуміють, що вихід точно є, але не завжди знають, де його шукати.

Існує багато сценаріїв виходу з проблемної або вже навіть кризової ситуації. Всі вони або прості або складні, але головне, щоб вони були правильними або неправильними, тому що в бізнесі невирішена проблема сьогодні це ймовірне банкрутство вже завтра.

Людина, що вирішує проблеми бізнесу зветься трабл шутер від англійського troubleshooter, тобто буквально, «той, що відстрілює проблеми». Спробуємо познайомитися з цією професією.

Troubleshooting — іншими словами: усунення неполадок, робота над помилкою/траблом - форма вирішення проблем, яка часто-гучто застосовується у ремонті непрацюючих пристроїв або процесів, але й має відношення до бізнесу.

Процес «відстрілювання проблем» являє собою систематичний, підказаний якоюсь логікою пошук джерела проблеми/проблем з метою її вирішення. Траблшутинг необхідний для підтримки і розвитку складних систем (найчастіше зустрічаються в таких областях як зв'язок, інженерія, системне адміністрування, електроніка, ремонт автомобілів, діагностична медицина та організація бізнес процесів). Він необхідний там, де проблема моє багато абсолютно різних причин.

На практиці бізнес-troubleshooter ставить собі за мету вирішувати такі проблеми компаній, які безрезультатно намагалися вирішити її топ-менеджери та «гості з боку» - зовнішні консультанти. Як правило, мова йде про проблеми, усунення яких виведе компанію на якісно новий рівень розвитку, дозволить заробити величезні гроші, спростить виробничі процеси та інше.

Рішення, які пропонують траблшутери завжди прості, буквальні, максимально ефективні і безпомилкові. Звичайно, подібні рішення коштують дуже великих грошей, тому скористатися послугами цих супер фахівців може собі дозволити не кожна компанія. Важливо інше: troubleshooterи в цілому універсальні і можуть працювати над будь-якою проблемою у будь-якій компанії та в будь-якій країні світу.

Не шукайте troubleshooterа, не потрібно. Ця професія ще досить молода і фахівців у вирішенні проблем поки знайти не реально. Навіть ті, хто називає себе траблшутерами, швидше за все, самозванці. Вони щось можуть, щось бачили, щось розуміють. Вони красиво говорять і впевнені в собі, але мало у кого з тих, хто називає себе «вбивцею проблем» вашого бізнесу, є реальний досвід вирішення бізнес-проблем.

Troubleshooter це однозначно люди з неординарним мисленням, що володіють умінням дивитися на речі з різних точок зору. Траблшутінг – перфектна ступінь консалтингу та кризис-менеджменту.

Траблшутери не діляться цінними рекомендаціями щодо усунення проблем і не пишуть книжок. Вони не дають інтерв'ю і не розповідають секретів своєї професії. Та їм це і не вигідно.

Поки ви мрієте про такого траблшутера, який прийде і за казковий гонорар казковим же способом вирішить всі проблеми вашого бізнесу, постарайтеся самі зрозуміти суть цих проблем і зрозуміти, раптом ви можете впоратися з ними самі?

Є шість класичних прийомів рішень проблем:

- сконцентруйтеся на вирішенні проблеми, а не на самій проблемі. Шукайте найімовірніше рішення, знайдіть його і реалізуйте.

Зосереджуючись на проблемі, ви занурюєтеся в море негативу. Рішення прийде саме, тільки якщо у вас вийде зберегти спокій і переключитися на пошук рішення.

- будьте максимально об'єктивні, апелюйте тільки правдою.

Розглядайте всі можливі варіанти, навіть безглузді, якими вирішила поділитися ваша секретарка. Найчастіше саме незвичайні думки лягають в основу фундаментальних змін.

- судіть про проблему неупереджено.

Будь-яка проблема означає, що у вас зараз щось не працює або працює не досить добре. Вам потрібно знайти якесь нове рішення, а отже пробуйте вирішувати проблему без оцінки самої проблеми. Саме такий сценарій спровокує раптове виникнення правильного рішення.

- думайте абстрактно.

Постарайтеся подивитися на речі по-новому, з боку. Іноді буває корисно обговорити проблему не у компанії заступників і топ-менеджерів, а людей, які не мають ніякого відношення до вашого бізнесу.

- говоріть не різко, міркуйте розкуто.

Думайте так: «а якщо...» і «давайте уявимо, що...». Ці вирази дають нашій свідомості можливість мислити творчо. Уникайте закритих, швидше негативних висловлювань, таких як: «я не думаю, що...» і «це точно не правильно…».

- спростіть все наскільки це можливо

Іншими словами, не ускладнюйте. Узагальніть проблему до стану не вашої, а чужої проблеми і шукайте очевидне рішення.

Один із запропонованих з шести способів вирішення проблем вам допоможе точно, а якщо ні, то допоможуть всі разом. Головне пам'ятайте, що безвихідних ситуацій не буває, рішення завжди десь поруч і навіть якщо у вас немає в записнику номеру телефону досвідченого траблшутера, ви самі можете їм стати.

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ