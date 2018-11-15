Чорна п'ятниця: «пастка» від маркетологів чи свято для покупців

Всі знають, що «чорна п'ятниця» — найголовніший, найграндіозніший розпродаж року. Її традиційно проводять в останні вихідні листопада. Але що це таке, «Чорна п'ятниця»? Гра на нервах покупців, хитрий хід рекламників або підступність від маркетологів? Давайте розберемося.

«Чорна п'ятниця» (далі - ЧП) — супер розпродаж всього на світі. Поняття імпортували нам з США і, буквально на очах воно стало неймовірно популярним. Відразу варто вказати, що, незважаючи на буквальність назви, розпродажі часто затягуються більше, ніж на якусь конкретну п'ятницю. Вони можуть тривати уїк-енд, увесь тиждень або навіть місяць.

Отже, в країні, де вона сталася, ЧП це завжди четверта п'ятниця листопада. У цей день магазини традиційно рано відкриваються, а біля входу і трохи пізніше, у кас магазинів, шикуються величезні черги.

ЧП це завжди великі знижки на товари, аж до 90%.

У США з ЧП починається Різдвяний сезон розпродажів. Триває він до самого Різдва, у саме Різдво, а в деяких магазинах може затягнутися і до нового року. Звичай влаштовувати розпродажі в останню п'ятницю листопада зародився в XIX столітті, а сам по собі термін «Чорна п'ятниця» з'явився в 1966 році.

«Black Friday» («Чорна п’ятниця») перестав звучати в негативному ключі не так давно. «Чорними» взагалі прийнято називати всілякі економічні потрясіння.

24 вересня 1869 класична «чорна п'ятниця». В цей день казначейство США без попередження влаштувало викид золота на ринок і, за лічені години дорогоцінний метал впав в ціні на 30%. Багато хто втратив свої статки.

29 жовтня 1929 року – «чорний вівторок». Стався біржовий крах.

19 жовтня 1987 року - «чорний понеділок». Сталося найбільше падіння індексу Доу-Джонса в його історії.

Словосполучення «Black Friday» приживалося поступово в різних містах США, і тільки після десятиліть стало загальноприйнятим і позитивним.

ЧП ніякий не святковий день, але, незважаючи на це, багато американців намагаються взяти на цей день вихідний. Зрозуміло, за винятком тих, хто зайнятий у роздрібній торгівлі, так як саме вони можуть непогано заробити. У ЧП маркети відкриваються мало не в 5 ранку, а найбільші мережеві — опівночі. Перші покупці хапають все по супер знижці - від 50 до 90%. Знижки необхідні для того, щоб заманити в магазин якомога більше людей.

Термін «Чорна п'ятниця» сформувався у Філадельфії і значив величезні пробки на дорогах у п'ятницю після святкування Дня подяки. Зараз цей термін пов'язаний з ідіомою «in the black» (тобто «позитивний баланс», на противагу «in the red»), маючи на увазі, що продавці «вийдуть у плюс».

Згідно з даними національної федерації роздрібної торгівлі США, в останні роки сукупна кількість покупців У ЧП понад 200 мільйонів осіб, а середній чек близько $400.

Навіщо Чорна п'ятниця бізнесу?

Для торговців ЧП — це час супер можливостей. ЧП дозволяє:

- різко збільшити об'єм продажів, підняти виручку, а також забезпечити «страховку» від падінь продажів в майбутні «тихі» періоди;

- мотивувати покупця купити той товар, покупку якого він неодноразово відкладав;

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- підвищити лояльність покупців і інтерес/ розпізнаваність свого бренду;

- отримати, не виключено, що велику кількість нових клієнтів;

- розпродати товар, що «затримався» й звільнити місце для нового.

Звичайно, ЧП дуже вигідно проводити тим, хто має велику маржу, націнку. У закладах громадського харчування, наприклад, проводити ЧП зовсім не вигідно, та й марно.

Навіщо Чорна п'ятниця продавцям?

Суть акції.

Тут важливо продумати не те, як маркет/бренд/компанія планує заробити, а зробити це з урахуванням очікувань потенційних покупців. Зрозуміло, в акції перераховується величезна кількість переваг. Зрозуміло, що ключові посили будуть: «встигни», «не пропусти», «тільки у нас». І все із знаком оклику «!».

Але не всі продавці вирішують питання організації акції у ЧП глобально, є і «дрібні хитрощі». Деякі просто роблять супер знижку на якийсь один товар, але потрібний багатьом. 70 або навіть 90%. Зацікавившись ним, покупець точно відвідає магазин і не виключено, що крім акційного, прихопить ще дещо, але вже без знижки, за його рідною ціною або (не виключено), за ціною із націнкою в 50-70%.

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Рекламна кампанія.

Якщо ви не заявите про свою акцію, то хто про неї дізнається? Якщо про вашу акцію ніхто не дізнається, то ваш товар ніхто не купить. Якщо ваш товар ніхто не купить, ви пропустите золотий час «чорної п'ятниці» і «вилетите у трубу».

Реклама акції може потрапити на ТБ, радіо і пресу, але покупець точно побачить її в соціальних мережах, розсилці, через усілякі комунікатори, які останнім часом повноцінно замінюють рекламу на ТБ, радіо й пресі. Таким чином, не скидайте з рахунків рекламну кампанію в Інтернет – це недорого, а діє ефективно.

Пам'ятайте, головний сенс проведення ЧП – зробити неповторну пропозицію з максимальною вигодою для покупця. Якщо ви робите щось інше, вам ЧП ніяк не допоможе.

Формуючи знижку на свій ключовий товар - товар-«гачок» - не забувайте про конкурентне поле. Раптом у когось знижка на цей же товар виявиться більше, і тоді ви знову «в прольоті».

Не помилитися зі знижкою допоможуть переговори з постачальником товару. Заздалегідь домовившись з ним про певну, низьку ціну на певну, конкретну партію товару, ви створите ідеальні умови для проведення акції.

Тренінг персоналу.

Часто співробітники магазинів недостатньо поінформовані про умови проведення ЧП у вашому магазині або мережі. Проведіть збори всього колективу, при необхідності введіть систему оперативного звукового оповіщення по магазину, підсильте штат продавців додатковими співробітниками, запустіть інформацію про акцію заздалегідь, через колл-центр, розклейте афіші або стрілки, що вказують де у вашому маркеті який товар продається.

Просування в Інтернет.

Якщо все зробити правильно з рекламою, то трафік на ваш сайт значно збільшиться і до цього ви теж повинні бути готові.

Змінюйте рекламні оголошення в Інтернеті часто, а у останній тиждень до проведення ЧП – кожного дня.

Головне, коли ЧП закінчиться й ви будете підраховувати, скільки заробили, не забудьте припинити усю свою рекламну кампанію.

Робота з покупцем.

Не захоплюйтеся офісною, корпоративною роботою з організації та проведенню акції. Пам'ятайте про головне – покупця. Йому не тільки повинна бути цікава ваша пропозиція через її вигоду, але й комфортно здійснювати покупки. На сайті чи в магазині.

Навіщо Чорна п'ятниця покупцям?

Дійсно в мережевих і не тільки, магазинах можна знайти реальні знижки, які дозволять вам заощадити. Пам'ятайте, магазини йдуть на ризик, знижуючи свої ціни, в надії, що великий потік покупців нівелює ці ризики. Пам'ятайте, що продавець в ЧП завжди залишається у виграші, тому купуйте обдумано і тільки те, що вам дійсно необхідно.

Прийнято, що товар куплений в ЧП, тобто із максимальною знижкою, не підлягає поверненню, тому купуючи щось, старайтеся переконатися в його якості у магазині, а не вдома.

Середньостатистична американська сім'я економить у ЧП від 500 до 2000 доларів. Найпопулярнішими товарами є побутова техніка, одяг та іграшки. Ці традиції перейшли і до нас, ось тільки заощадите ви хоч і таку ж суму, але не в доларах США, а в гривнях. Головне, що ви її дійсно заощадите, а це багатьом з вас дійсно може підняти настрій.

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