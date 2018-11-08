Все на продаж в епоху маркетплейсів

Українські тренди e-commerce перегукуються зі світовими, проте в нашій країні не обійшлося без особливостей

В інтернеті можна купити все. Принаймні, враховуючи темпи розвитку e-commerce по всьому світу та проникнення технологій майже в усі сфери життя, у найближчому майбутньому це твердження буде більш ніж актуальним. Ба більше, онлайн-торгівля змінює й суміжні галузі економіки, наприклад логістику, та змушує офлайн-гравців виходити у Мережу. Такі тенденції спостерігаються в усіх ключових регіонах, і Україна — не виняток.

Все буде e-commerce

Глобальний ринок електронної комерції продовжує зростати вже кілька років поспіль. Так, за даними міжнародного аналітичного сервісу Statista, цього року загальний дохід e-commerce перевищить $1,8 трлн. Прогнозується, що протягом наступних чотирьох років ця цифра зростатиме з середньорічним показником (CAGR) у 9,7% і до 2022 р. досягне $2,6 трлн. Паралельно збільшуватиметься і проникнення споживачів. Якщо у поточному році цей показник очікується на рівні 54,9% жителів планети, то вже до 2022 р. він збільшиться до 60,9%. Разом з цим можна очікувати і зростання “середнього чека” для одного користувача, який наразі становить близько $633 на рік.

Не менш оптимістичні прогнози і щодо глобального ринку b2b-e-commerce. Як зазначають аналітики компанії Research аnd Markets, вже зараз цей сегмент оцінюється у трильйон, і попит на такі послуги для бізнесу лише підвищується. При цьому очікується, що за підсумками 2020 р. обсяги онлайн-продажів у b2b будуть, принаймні, вдвічі більшими, ніж у роздрібних гравців.

Водночас розвиток електронної комерції має вплив і на логістичні компанії, які, власне, займаються доставкою інтернет-покупок. Як вважають у компанії Worldwide Market Reports, впродовж наступних п’яти-шести років збільшення глобального e-commerce-ринку стимулюватиме розвиток найбільших служб доставки у ключових регіонах, зокрема FedEx, DHL, Gati, Aramex, Kenco Group, Clipper Logistics та багатьох інших.

Цьогоріч найбільшим сегментом світового ринку електронної комерції вважається “Fashion”, тобто одяг, взуття, аксесуари тощо. За деякими даними, його обсяг оцінюється в $524,9 млрд. Проте популярність онлайн-магазинів змусила розвивати інтернет-канали продажів і традиційних ритейлорів. Як свідчить дослідження компанії Nielsen, зараз онлайн-продажі товарів повсякденного попиту (FMCG) зростають у 4 рази швидше, ніж звичайні. І є всі підстави вважати, що ця тенденція у майбутньому лише посилюватиметься. Як зазначають аналітики компанії, до 2022 р. онлайн-продажі FMCG у світі оцінюватимуться в $400 млрд, а середньорічний темп зростання досягне 18,4%. При цьому протягом наступних п’яти років цей тренд особливо відчуватиметься в Європі, де вже зараз близько 26% споживачів купують продукти, побутову хімію та інші товари з категорії FMCG на інтернет-майданчиках. Найактивніше онлайн-FMCG розвивається зараз у Великобританії, де частка продажів сягнула 6,3%. На другому місці — Франція з показником у 6,3%. Крім того, до Топ-5 країн-лідерів потрапили Швейцарія, Італія та Нідерланди.

Де інтернет-магазинам торгувати добре

Загалом, якщо ринок розвиватиметься теперішніми темпами, вже за кілька років онлайн-торгівля випередить звичайні магазини та супермаркети. За прогнозами Euromonitor International, 2021 р. саме е-commerce стане найбільшим роздрібним каналом у світі. Торік такий перерозподіл каналів відбувся в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), багато в чому завдяки бурхливому зростанню онлайн-ритейлу у Південній Кореї та Китаї. При цьому очікується, що поточного року на інтернет-торгівлю припадатиме близько 14% роздрібних продажів у всьому світі.

На думку експертів, такі темпи проникнення пояснюються у тому числі й масштабною експансією маркетплейсів, адже їхній запуск вважається одним з найшвидших способів протестувати нові можливості та вийти на міжнародні ринки.

Якщо говорити про географію, то наразі найбільший локальний e-commerce-ринок зосереджений у APAC. За даними компанії eMarketer, торік його обсяг оцінювався в $1,349 трлн. Водночас 83% інтернет-продажів у регіоні генерував Китай, найбільший світовий гравець онлайн-комерції. На другому місці опинилася Японія з обсягом $38,15 млрд, а на третьому — Південна Корея з $35,58 млрд.

Другий за значенням світовий регіон — Північна Америка. Як зазначають аналітики eMarketer, 2016 р. онлайн-продажі тут перевищили $423 млрд, і до 2020 р. цей показник має збільшитися вдвічі. При цьому за підсумками 2018 р. інтернет-продажі у США складатимуть 10% загального обсягу та перевищать $526 млрд. Не менш важлива для регіону і Канада, де, за прогнозами, загальний обсяги продажів у онлайні досягне $28,66 млрд 2021 р.

Європа вважається третім за розміром світовим регіоном. За очікуваннями, поточного року електрона торгівля тут акумулює прибуток на рівні $363,541 млн, а онлайн-продажі зростуть до $481,964 млн до 2022 р. Лідером європейського e-commerce вважається Великобританія, де у період 2017-2021 рр. ринок збільшиться на 10% і 2021 р. становитиме $268 млрд. Трохи скромніші очікування від Німеччини, де онлайн-продажі цього року становитимуть близько $71 млрд, та Нідерландів з очікуваним обсягом ринку в 2021 р. у $43 млрд.

Втім, незважаючи на локальні особливості та дещо різні темпи розвитку в кожному з регіонів, експерти виділяють декілька трендів, що спостерігатимуться по усьому світу. По-перше, це подальше посилення ролі маркетплейсів та зростання найбільших світових гравців, таких як Amazon, JD.com, eBay, Etsy та інших.

По-друге, онлайн-ритейлори будуть вимушені вдосконалювати інструменти доставки та винаходити нові опції, щоб задовольнити запити покупців. І закономірно, що логістичні компанії теж активно залучатимуться у цей процес.

На думку експертів, завдяки поширенню інтернет-торгівлі змінюватимуться і платіжні інструменти, в тому числі очікується збільшення кількості каналів оплати та появи сервісів на основі криптовалют.

Впливатимуть на e-commerce і найактуальніші сучасні технології. Так, широке використання знайдуть штучний інтелект та машинне навчання. За їх допомогою онлайн-магазини вдосконалюватимуть кастомізацію та підлаштовуватимуться під індивідуальні побажання кожного користувача. Останні, до речі, спонукають гравців ринку до впровадження доповненої та віртуальної реальності, для того щоб зробити покупки ще зручнішими, а вибір простішим. Водночас штучний інтелект все ширше використовуватиметься у чат-ботах та віртуальних службах підтримки.

Ще одним потужним технологічним трендом є відкриття онлайн-примірочних для інтернет-магазинів. Над повноцінним розгортанням такої опції працюють великі гравці ринку і численні стартапи, що розробляють додатки для сканування людського тіла. Проте онлайн-примірочні називають не лише інструментом, що має забезпечити збільшення кількості замовлень, а й способом зменшити кількість повернень, через які інтернет-магазини отримують збитки.

Крім того, аналітики ринку пророкують широке розповсюдження автоматичного аналізу зображень та “покупок за фото”, або ж Snap and Shop. Тобто користувачеві достатньо буде сфотографувати річ, завантажити знімок у Мережу і знайти аналогічний товар в інтернет-магазині.

Що у нас

Точний обсяг ринку електронної комерції в Україні все ще не порахували. Проте, на думку великих гравців цієї індустрії, є всі підстави говорити, що вона досить потужно зростає. Як зауважує СМО LeBoutique Олексій Попов, говорити про обсяги ринку досить складно, проте, за його припущенням, лише сегмент online-fashion може досягати $200 млн на рік.

“Комплексно оцінити весь ринок дуже складно: межа між онлайном та офлайном стирається. Наприклад, людина вибрала товар онлайн, а придбала його у звичайному магазині або навпаки, — пояснює Аліна Бокова, начальник відділу маркетингової аналітики компанії EVO. — Багато транзакцій проходить між людьми, скажімо, у спільнотах соціальних мереж, і відстежувати їх важко”. На думку експерта, український ринок електронної комерції збільшується приблизно на 30% щороку, але все ще дуже відстає від світових лідерів. “Наприклад, у Китаї кожна п’ята покупка здійснюється онлайн, — додає пані Бокова. — У нас, за різними оцінками, в онлайні відбувається не більше 3-4% покупок”.

За даними Ірини Холод, директора з маркетингу компанії “Нова Пошта”, українці дедалі активніше купують різні товари у Мережі. Так, торік компанія доставила 33 млн відправлень, які здійснили покупці онлайн-магазинів. На її думку, розвиток електронної комерції позитивно впливає на діяльність логістичних операторів.

“За січень — липень наші клієнти з ринку e-commerce здійснили 19,2 млн відправлень, що майже на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року, — зазначає пані Холод. — У середньому в сегменті онлайн-торгівлі ми доставляли понад 2,7 млн відправлень на місяць”.

За статистикою “Нової Пошти”, найактивніше обсяги замовлень збільшувалися в сегментах косметики, парфумерії та побутової хімії — на 55%. На другому місці — електроніка (40%), на третьому — товари для дітей (31%). При цьому, за прогнозом Ірини Холод, надалі зростатимуть категорії товарів, які до цього не були широко представлені в інтернеті. Йдеться про продукти харчування, медичні препарати, домашню хімію, готові страви тощо.

Разом зі збільшенням ринку відбувається і збільшення його гравців. Тренд на домінування маркетплейсів з’явився в Україні кілька років тому і продовжує набирати оберти. “Лише за останніх три роки магазини Rozetka, Lamoda, LeBoutique, Kasta, F.ua змінили бізнес-модель на маркетплейс, — розповідає Аліна Бокова. — Дошки оголошень SvitStyle, Hotline, OLX також запустили відповідний функціонал. Asos, AliExpress зайшли до України. З нуля створені маркетплейси Bigl, Crafta, Vcene, Tasmarket. Навіть “Ашан” запустив маркетплейс”.

Як зауважує Олексій Попов, хоча тренд на домінування маркетплейсів і не новий, за останній рік він лише посилився. Але водночас на ринку залишається місце і для відносно невеликих гравців, які вдало зайняли свою нішу та успішно у ній розвиваються.

“Ще одна тенденція — це прагнення онлайн-майданчиків стати невід’ємною частиною життя покупців, побудувати екосистему навколо споживача. Зокрема, в цьому сенс об’єднання EVO і Rozetka”, — говорить Аліна Бокова.

Загалом, основні тренди українського e-commerce перегукуються зі світовими. “Щодо трендів, тут існує багато напрямків. Вони стосуються фінансової оптимізації, злиття та поглинання й інструментарію. Вважаю, що все буде деталізуватися, підлаштовуватися під особистість клієнта, компанії все більше концентруватимуться та інвестуватимуть у точніші омніканальні комунікації, — підкреслює пан Попов. — Тобто персоналізація комунікацій з клієнтом ставатиме все більшою. Логіка тут дуже проста. В усіх вже є клієнтські бази, з якими треба правильно працювати. А для цього потрібно розуміти, чого вони хочуть, що їм подобається, що вони продивлялися на сайті, що вони залишили у кошику. І це цікавий бізнес-підхід”.

Також експерти стверджують, що у найближчій перспективі гравці ринку концентруватимуться на технологічному розвитку та впровадженні у свій бізнес інновацій. Особливо помітним буде попит на системи аналізу даних та прогнозування. Не виключені й зміни у каналах комунікації з користувачами, зокрема, зараз все більше майданчиків надають клієнтську підтримку у популярних месенджерах.

“Фінансові послуги (проста, зручна і безпечна оплата) та логістика (недорога доставка) — основні драйвери зростання електронної комерції в Україні, — зауважує пані Бокова. — Чим швидше розвиватимуться ці напрями, тим краще для ринку. В цілому ж, технологій, які впливають на розвиток ринку, дуже багато. Наприклад, доповнена реальність, що дозволяє “приміряти” сукню або макіяж чи подивитися, як виглядатиме новий диван у вітальні, не відходячи від комп’ютера. Ralph Lauren, Guess, IKEA, Converse, Lego вже використовують ці можливості”.

Також користувачам слід очікувати ще щільнішого проникнення реклами онлайн-магазинів у своє життя. При цьому алгоритми таргетування аудиторії постійно вдосконалюються, що дозволяє частіше пропонувати потенційним покупцям найрелевантніші товари.

І, звичайно, найближчим часом на український e-commerce чекає посилення курсу на “мобілізацію”, трафік з мобільних пристроїв постійно збільшуватиметься і з часом перевищить десктопний, як це відбулося на просунутіших ринках.

Водночас експерти сумніваються, що у найближчій перспективі до України повноцінно прийдуть світові гіганти електронної комерції. А от чи вдасться вітчизняним гравцям вирости до їхнього рівня — час покаже.

Текст Валентина Дудко

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