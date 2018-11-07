Діагноз одним кліком. E-health по-українськи

Хто розвиває українські медичні стартапи та як їх виводять на міжнародний ринок.

E-health — доволі новий напрямок для світу. Правила гри, термінологія та філософія все ще формуються. Але вже остаточно зрозуміло, що це перспективна, у тому числі фінансово, індустрія. І це гарна новина для українських стартаперів. Адже вони можуть не лише на рівних змагатися з конкурентами зі всього світу, а й буквально створювати проекти, що мають усі шанси колись змінити світ. Втім, більшість стартапів, що працюють на межі медицини та технологій, поки що не просунулися далі ідеї або ж перших прототипів. Такі проекти потребують тривалої розробки, залучення фахівців із багатьох галузей та серйозних інвестицій. Окрім того, інвестори з обережністю ставляться до стартапів на ранніх стадіях, не ризикуючи вкладати в них серйозні кошти. Проте вже зараз можна відзначити декілька команд, що знайшли фінансування, запустили продукт та активно розвиваються.

Cardiolyse: нові можливості кардіограми

Компанія Іллі Чайковського та Анни Старинської з’явилася три роки тому. І, як це часто буває, однією з причин появи проекту стала особиста історія співзасновниці, яка втратила близьку людину через недіагностоване захворювання серця. Тому Cardiolyse задумувався як інструмент для прогнозування проблем із серцево-судинною системою для людей 40-60 років. Іншими словами, це мала бути проста і зрозуміла версія електрокардіографії. Згодом ідея трансформувалася у складний алгоритм, що дозволяє збирати, обробляти, аналізувати декілька сотень показників та робити прогнози і рекомендації щодо стану здоров’я та способу життя людини. При цьому для збору даних можуть використовуватися різні пристрої, наприклад, фітнес-браслети або ж “розумні” футболки з біометричними датчиками.

2016 р. стартап потрапив до низки українських і міжнародних рейтингів, зокрема, у список кращих вітчизняних стартапів за версією UVCA, а також відзначився на технологічних виставках та конференціях. Того ж року компанія увійшла до пулу дочірньої компанії Оксфордського університету Isis Innovation, що опікується комерціалізацією наукових досягнень. Завдяки цьому стартап став учасником багаторічного big-data-дослідження у Китаї, ініційованого China Kadoorie Biobank.

Наразі офіси компанії працюють у Києві, Лондоні та Гельсінки. В першу чергу Cardiolyse орієнтується на роботу із b2b-сегментом у країнах Європи, пропонуючи версії для контролю стану здоров’я у корпораціях, у військових або поліцейських структурах та для догляду за літніми людьми. Програмне забезпечення обробляє дані про стан людини у реальному часі, слідкує за її фізичним та емоційним тонусом, дає рекомендації при виникненні проблем або небезпечних загострень. У перспективі компанія розглядає вихід на ринки Близького Сходу та тісну співпрацю з медичними установами.

Cardiomo: серце під контролем

Cardiomo — це екосистема для контролю стану здоров’я людини. Вона складається з датчика, що прикріплюється на тіло, та програмного забезпечення, яке зчитує та аналізує показники. Заснували компанію, що увійшла у список 50 кращих стартапів світу, Ксенія та Роман Бєлкіни. Задуматися про роботу над складним hardware-продуктом їх змусила низка прикрих випадків, що сталися з матір’ю Романа та батьками кількох їх знайомих. Cardiomo можна назвати високотехнологічною “тривожною кнопкою”. Датчик зчитує показники роботи серця, легенів, температуру, положення тіла, якість сну та безліч інших параметрів. Спеціальне програмне забезпечення постійно аналізує інформацію, і якщо якийсь з показників свідчить про погіршення самопочуття людини або загрозу життю, її лікар чи хтось з близьких негайно отримує спеціальне PUSH-повідомлення. Спочатку пристрій був розрахований на літніх людей та тих, хто непокоїться про їх здоров’я, однак Cardiomo також підходить для всіх, хто має підвищений ризик серцево-судинних захворювань та просто веде здоровий спосіб життя.

У серпні 2016 р. Cardiomo став одним з трьох українських стартапів, що пройшли відбір до американського акселератора Starta Accelerator, та потрапив на тримісячну акселераційну програму до Нью-Йорку. За умовами участі компанія отримала $130 тис. інвестицій в обмін на долю у 7%. Паралельно команда продовжувала вдосконалювати свій девайс та готувати його до повноцінного виходу на ринок. При цьому 2017 р. оцінка стартапу, за деякими даними, сягала $3 млн. А вже у вересні поточного року стало відомо, що Cardiomo потрапив до акселераційної програми HealthTech акселератора Plug and Play Tech Center.

І хоча продукт стартапу ще офіційно не вийшов з бета-тестування, компанія вже заявила про близько 1,6 тис. попередніх замовлень від медичних установ, дослідницьких інститутів та приватних осіб з США та України. Передбачається, що коштуватиме девайс декілька сотень доларів, а за роботу додатку стягуватиметься відносно невелика річна плата.

Bookimed: Booking для лікарень

Сервіс, що допомагає людям проходити лікування у закордонних клініках, з’явився у 2014 р. Стартап заснували українські підприємці Євген Козлов та Євген Хотянов. Проект позиціонує себе як міжнародний, проте головний офіс знаходиться у Києві. Засновники запускали Bookimed за власні кошти, спираючись на досвід роботи у галузі медичного туризму в Ізраїлі. За підрахунками, для виходу на ринок знадобилося близько $500 тис.

На відміну від відомого сервісу для мандрівників Booking.com, що лише допомагає знайти та забронювати готель, український стартап надає не лише інформацію про ту чи іншу клініку, а й супроводжує пацієнта протягом усього курсу лікування. У команді працює більше 30 лікарів-координаторів, які опікуються клієнтами від моменту подання заявки до повернення на батьківщину, ведуть переговори з клініками та узгоджують деталі поїздки. Також до їх компетенції входить вирішення непередбачених проблем та проведення ревізій у лікарнях, до яких направляють пацієнтів.

Від самого початку засновники Bookimed вирішили монетизувати свій проект за принципом “cost per acquisition”. Тобто для пацієнтів їх послуги безкоштовні, а для клінік-партнерів існують спеціальні платні пакети. Протягом декількох років компанія спілкувалася з інвесторами та венчурними фондами. Проте лише у грудні минулого року у стартапа з’явився перший інвестор. Тоді AVentures Capital вклав у Bookimed $500 тис., вдвічі збільшивши інвестиції у проект. За рахунок цих коштів команда планувала максимально оцифрувати свій сервіс.

Наразі стартап спеціалізується на роботі зі складними пацієнтами, що мають онкологічні, ортопедичні, серцево-судинні захворювання, потребують реабілітації або допомоги специфічних спеціалістів. До бази сервісу підключено 282 клініки-партнери з 26 країн. З моменту запуску проекту його послугами скористалося близько 107 тис. людей.

Raccoon.Recovery: від ігор до реабілітації

Raccoon.Recovery — суміжний проект українського розробника відеоігор Racсoon.World, який виник випадково. 2017 р. компанія представила на конференції TechCrunch у США свою нову розробку. Продукт Racсoon.Clip — це універсальна кліпса-контролер, за допомогою якої можна грати у відеоігри, виконувати дії у віртуальній та доповненій реальності. Тоді ж виявилося, що новинка дозволяє долучитися до відеоігор навіть людям з обмеженою рухливістю рук. І це наштовхнуло розробників на нову ідею — створити спеціальний контролер для реабілітації людей, що пережили інсульт або отримали травму кисті.

Система Raccoon.Recovery складається з власне реабілітаційної кліпси-контролера, мобільного додатку для пацієнта та CRM-системи для лікаря-реабілітолога, де можна відслідковувати прогрес стану пацієнта. Усі дані оновлюються у режимі реального часу через хмарний сервіс. У основі продукту — машинне навчання, доповнена реальність та складні алгоритми.

На початку команда проекту складалася з розробників Racсoon.World та декількох експертів, у тому числі медиків та професійних реабілітологів. Перші етапи роботи фінансувалися за рахунок співзасновників, які сукупно витратили приблизно $100 тис. Пізніше вдалося залучити близько $240 тис. від приватних інвесторів. У червні поточного року реабілітаційне рішення українців привернуло увагу міжнародної спільноти. Тоді ж Raccoon.Recovery отримав грант у рамках програми ЄС “Горизонт 2020”. Інвестиції у розмірі €50 тис. вирішили витратити на фіналізацію бізнес-проекту та вдосконалення продукту. Втім команда розраховує на подальшу співпрацю. За умовами надання гранту, через півроку роботи спеціальна комісія має розглянути результати і у разі успіху Raccoon.Recovery може розраховувати на другу фазу фінансування. Таким чином стартап має можливість отримати від €0,5 млн до €2,5 млн.

Поки що стартап має прототип контролера та робочу версію програмного забезпечення, які проходять тестування в українських та американських клініках. Після успішного завершення цих процесів команда розраховує якнайшвидше запустити продукт на ринок.

HeartIn: від спорту до здоров’я

HeartIn Inc. — це заснована у Кремнієвій долині компанія з дослідницьким центром в Україні. Її засновники Олексій Виноградов та Дмитро Федьков вже декілька років вдосконалюють технологію портативної кардіографії, створивши за цей час декілька десятків прототипів, над якими працювали спеціалісти з України, США, Європи та Азії.

Першим продуктом для комерційного використання став мобільний кардіограф. 2016 р. HeartIn вивела свій продукт на краудфандингову платформу Indiegogo з метою зібрати $50 тис. Слід відзначити, що на той час у стартап вже було інвестовано близько $1,5 млн. Втім користувачі платформи не оцінили кардіограф, і тому у HeartIn вирішили дещо переробити свій проект та змінити аудиторію.

Весною 2017 р. команда вийшла на іншу платформу — Kickstarter — з розумною футболкою, що знімає електрокардіограму у реальному часі та передає дані до мобільного додатку. Метою стартапу було зібрати $15 тис. Але кампанія закінчилася із сумою більш ніж у $18 тис., які вклали 49 користувачів платформи. Паралельно зі збором коштів почалося виготовлення першої партії футболок.

Новий продукт орієнтований на прихильників фітнесу, які хочуть ефективно займатися спортом. Проте, як розповів у одному з інтерв’ю співзасновник компанії Олексій Виноградов, все ж таки головне тут — рання діагностика аномалій роботи серця. При цьому “розумна” футболка забезпечує зняття показників пульсу та варіабельності ритмів серця. Додаток обробляє цю інформацію та робить звіти за результатами тренування, паралельно діагностуючи стан серцево-судинної системи та видаючи рекомендації. Автори HeartIn заявляють, що футболка зчитує біометричні дані із точністю 99%. Втім до завершення сертифікації результати аналізу, який робить додаток, вважаються лише рекомендаціями, тому наступний етап розвитку стартапу почнеться після того, як його роботу оцінить офіційна медицина.

Текст Валентина Дудко

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