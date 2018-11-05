Трудова міграція та український IT-сектор

На фоні росту трудової міграції стало відомо який рівень заробітку у кампаніях різної власності IT- галузі України.

Названо зарплати топ-менеджерів в українському IT

Рекрутингове агентство Indigo провело дослідження щодо зарплат топ-менеджерів в українському IT, в якому взяли участь 167 осіб, а саме 130 чоловіків і 37 жінок (передусім посаді HR, СОО, СМО, СЕО).

Вік більшості учасників опитування від 31 до 40 років. Середня заробітна плата топ-менеджера цього віку найбільша і становить 5 000 доларів.

Жінки серед топ-менеджерів заробляють в два рази менше.

У 38,3% опитаних топ-менеджерів не мають бонусів. У 25% бонуси нараховуються за підсумками року, а у 23% - щоквартально.

За медіаною найвищий рівень заробітної плати в компаніях, заснованих в США, на другому - Європа, на третьому - Росія. Але по верхній межі найвищий рівень заробітної плати в компаніях, заснованих в Україні.

Припускають, що в українському бізнесі належним чином не вибудувана система оплати праці та компенсаційний пакет, тому доводиться конкурувати принципом "накинь 500 доларів".

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Росія і Польща: куди українці їдуть на роботу

Основною країною працевлаштування українських трудових мігрантів залишається Польща, на другому місці – Росія. На їх фоні зростає популярність Угорщини, Чехії, Німеччини, повідомив спеціаліст ГО "Європа без бар'єрів".

Із його слів, кількість трудових мігрантів невідома. В уряді й експертних колах називають дуже різні цифри кількості трудових мігрантів. Одне з останніх досліджень оцінює кількість трудових мігрантів у 4 мільйони за 2015-2017 роки, з яких 2,5-2,6 млн одночасно перебувають за кордоном, що цілком реальна.

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