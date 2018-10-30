Імпорт чи власне виробництво? Пестициди в стресі

Цьогоріч до традиційних викликів посівного сезону, а саме фінансових труднощів сільгоспвиробників, додалися ще й екстремальні погодно-кліматичні умови. Вони значно змінили картинку на ринку засобів захисту рослин та вплинули на продажі компаній-виробників цих препаратів

Український ринок хімічних засобів захисту рослин досить сильно залежить від імпортної продукції (хоча вітчизняне виробництво стрімко розвивається). Тому варто почати із того, що обсяг імпорту пестицидів в Україну за перше півріччя зменшився на 13% і склав 66,7 тис. т. Водночас виручка імпортерів зросла на 4% (до $665,9 млн), що пов’язано із ростом цін на цю продукцію.

Ринок

Якщо поглянути на динаміку імпорту засобів захисту рослин (ЗЗР) за останні три роки, то в цілому вона була позитивною — тоннаж і виручка щороку зростали (див. “Імпорт…”).

Традиційно найбільша частка в імпорті припала на гербіциди — 62,2%. Але порівняно із минулорічним показником вона зменшилася на 6 в.п. Тоді як частка фунгіцидів в товарній структурі імпорту збільшилася майже на 5 в.п. і склала 24,3% (див. “Товарна структура…”). Частка інсектицидів в імпорті збереглася практично на такому ж рівні.

Подібний товарний дисбаланс і зменшення імпорту обумовлені стресовими погодними умовами. У сезоні-2018 р. аграрії зіткнулися з відсутністю весни як такої й настанням спекотного, посушливого літа. “Зокрема, постраждали продажі у двох великих сегментах засобів захисту рослин — ґрунтові гербіциди (фактично навесні не було необхідного тимчасового вікна для їхнього застосування, бо швидко настало літо) та фунгіциди (друга фунгіцидна обробка просто “випала”), — пояснив Володимир Гаплік, директор відділу продажів компанії Syngenta в Україні. — Водночас посушливе літо сприяло приросту продажів у сегменті інсектицидів”. Проте сегмент інсектицидів — малий, тому збільшення продажів цієї категорії пестицидів не перекрило зниження продажів у найбільших сегментах ЗЗР — зернових фунгіцидів і гербіцидів для соняшника й кукурудзи.

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В цілому, як зазначили в компанії Syngenta, у грошовому вираженні ринок ЗЗР у сезоні-2018 на рівні сільгоспвиробника зменшився. Це демонструють значні залишки продукції на складах дистриб’юторів.

Про зменшення ринку говорять і вітчизняні виробники пестицидів, даючи власні оцінки цієї тенденції. “Через значне зменшення застосування ґрунтових гербіцидів та фунгіцидів в цілому зменшилося застосування пестицидів приблизно на 5-6% від загального ринку, що складає близько $35-40 млн”, — зауважив Олександр Лапа, директор комерційного департаменту ТОВ “УКРАВІТ Агро”. Другим чинником, що спричинив зменшення обсягів ринку, за словами Олександра Лапи, стало значне зниження цін однією компанією-оригінатором загалом на $30-35 млн. Третій чинник — посушлива погода і високі температури у період дозрівання ріпаку та гороху — призвів до значного зменшення застосування десикантів на рівні $15-20 млн. Окрім того, в компанії UKRAVIT беруть до уваги й четвертий чинник — перехідні залишки пестицидів сезону-2018 — і очікують зниження ринкових цін (завдяки розпродажам та акціям) у IV кварталі. А це додатково зменшить обсяг ринку на $5-15 млн. “Враховуючи все згадане, можна оцінити загальне зменшення обсягів українського ринку засобів захисту рослин цьогоріч на $65-80 млн, що складає 10-12% в цінах першого рівня дистрибуції”, — підсумував пан Лапа.

Однак в іншій українській компанії не помітили зменшення. Як стверджує Тетяна Мосендз, директор з маркетингу компанії ALFA Smart Agro, “у натуральному вираженні обсяги українського ринку ЗЗР за останній рік не змінилися і становлять трохи більше 80 тис.т”. За словами пані Мосендз, на фоні зменшення обсягів імпорту відбулося зростання внутрішнього виробництва засобів захисту рослин. Окрім того, є перехідні залишки продукції у постачальників та дистриб’юторів, які по деяких препаратах становили на початок року піврічну потребу ринку. “У грошовому вимірі ринок збільшився приблизно на 4%, що обумовлено загальним подорожчанням препаратів та діючих речовин”, — зазначила Тетяна Мосендз.

Різні оцінки ринку пестицидів можуть бути пов’язані не лише з методиками підрахунку основних гравців, а й з тим, що вітчизняні аграрії активно переорієнтовувалися на дешевші препарати, що вже вийшли з-під дії патентів (так звані генерики). Тут варто повернутися до вічного питання ліквідності на ринку або наявності у сільгоспвиробників фінансових ресурсів. Як зазначають гравці ринку, врожайність та якість вирощеної сільгосппродукції минулого сезону була нижчою порівняно із показниками сезону-2016. Відповідно, у фермерів було менше фінансових можливостей для інвестування в дорожчі інноваційні препарати і технології у період посівної 2017-2018 рр.

Це могло негативно позначатися на динаміці продажів препаратів компаній-оригінаторів і позитивно — на продажах компаній, що виготовляють і реалізують генерики.

За даними інформагентства “Інфоіндустрія”, у цьогорічній структурі імпорту 62% препаратів складають генерики, решта — оригінальна продукція мультинаціональних компаній. Варто зазначити, що генерики хоч і повільно, але впевнено завойовують прихильність вітчизняних аграріїв. Ще у першому півріччі 2016 р. частка генеричних пестицидів у структурі імпорту складала 55%, тоді як у першому півріччі 2014 р. — 41%, а у першому півріччі 2015 р. — 49%.

Продажі

Незважаючи на підвищення популярності генериків, українські фермери все частіше використовують оригінальні ЗЗР від мультинаціональних компаній. Більшості з опитаних БІЗНЕСом компаній вдалося втримати або ж наростити обсяги продажів своєї продукції.

Через несприятливу погоду та фінансові проблеми в аграріїв продажі компанії Syngenta не перевищили показник минулого сезону. Водночас в компанії відзначають успішний запуск нового фунгіциду на соняшнику — “Амістар Голд”. “Незважаючи на те що в цілому продажі фунгіцидів через погодні умов зменшилися, перший рік продажів цього препарату був досить динамічним, — розповів Володимир Гаплік. — Інший продукт-фаворит сезону-2018 — це новий препарат для обробки насіння “Вайбранс Інтеграл”. У поточному сезоні український підрозділ Syngenta також пропонував ринку новинку з групи фунгіцидів для зернових культур — “Елатус Ріа”, який, за словами пана Гапліка, вже став блокбастером продажів у країнах Латинської Америки й Європи та встиг добре зарекомендувати себе на українському ринку.

У компанії BASF не уточнили динаміку продажів своєї продукції у поточному сезоні, однак зазначили що флагманами продажів стали такі препарати, як “Акріс”, “Адексар СЕ Плюс” та “Архітект”, які компанія представила на початку сезону. Водночас і препарати попередніх років теж користуються попитом серед агровиробників. “Традиційно найпопулярнішими стали гербіциди та фунгіциди для зернових, соняшнику, сої, рапсу та кукурудзи”, — зазначили в BASF.

Успішність сезону й збільшення продажів своєї продукції відзначають у компанії Corteva Agriscience, сільськогосподарського підрозділу DowDuPont, що утворився внаслідок злиття агрохімічних компаній Dow та DuPont. “Цей сезон запам’ятається серед іншого й тим, що досить активно продавався новий інноваційний гербіцид для озимої пшениці (“Квелекс”)”, — розповів Сергій Бут, менеджер з продажів препаратів для захисту рослин Corteva Agriscience. Цей препарат було продано для обробки більш ніж 100 тис.га, що є дуже успішним показником у рік виходу на ринок.

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Те, що нові та інноваційні продукти стають своєрідними драйверами продажів, говорить про інноваційність українських аграріїв. За словами пана Бута, “Україна відкрита до нових технологій і підходів в сільському господарстві”. При цьому в Corteva обіцяють у наступному сезоні вивести на ринок кілька інноваційних препаратів. “Є очікування, що в посівному сезоні-2019 нам вдасться значно наростити продажі нашої продукції. Конкретні цифри ми не уточнюємо, але це досить амбітні плани”, — пояснив Сергій Бут. Поточного року Corteva наростила свою частку на українському ринку пестицидів до 8% і 2019 р. планує тіснити конкурентів у сегментах як генериків, так і оригінальних препаратів.

Амбіції компанії пояснюється його виходом в новий сегмент агробізнесу — на ринок протруйників. “Тепер ми беремо усі хімічні речовини, що використовувалися Dow та DuPont, а також додаємо інші популярні у фермерів субстанції (зокрема, біологічні препарати) і виводимо одну пропозицію на ринок”, — пояснив деталі стратегії виходу в новий сегмент Андре Негрейрос, керівник напряму “Технології обробки насіння” Corteva в регіоні Європа, Близький Схід та Африка.

Завдяки хорошим ринковим позиціям у компанії очікують швидкого зростання цього бізнес-напрямку. Першим протруйником у портфелі Corteva Agriscience стане інсектицидний препарат Lumiposa, українську реєстрацію якого компанія отримає найближчим часом.

Перспективність виходу на ринок протруйників представники компанії пояснили економічною та екологічною вигодами. Наприклад, щоб забезпечити гектарну норму препарату шляхом обприскування по листу, потрібно вкрити ним площу в 1 га. Якщо ж вносити цю саму діючу речовину у вигляді гранульованого препарату в рядки, потрібно вкрити площу в 500 кв.м, а при протруюванні насіння достатньо вкрити площу в 58 кв.м.

При цьому компанія має намір підтримати промислову обробку насіння, що дозволить значно зменшити “гаражне” протруювання, де якість обробки дуже низька. Це дозволить вивести український ринок пестицидів на вищий технологічний рівень.

Зараз на вітчизняному ринку 50-60% насіння кукурудзи, соняшнику та озимого ріпаку протруюється промисловим способом. “Наша компанія має можливість фінансово підтримати дистриб’юторів та насіннєві заводи при закупівлі сучасного обладнання для якісного протруєння насіння”, — зауважив Андре Негрейрос. Конкретні умови цієї підтримки (це може бути кредит, лізинг) компанія готова обговорювати з потенційними партнерами.

Завоювання наших

Щороку збільшувати свої ринкові частки вдається й вітчизняним гравцям. При цьому цьогоріч вони вправно адаптувалися до стресових ринкових умов. Наприклад, зменшення застосування ґрунтових гербіцидів спричинило підвищений попит на сходові гербіциди, що призвело до деякого дефіциту таких препаратів на ринку, особливо грамініцидів. “Адаптуючись до потреб ринку, ми виготовили додаткові дефіцитні гербіциди, що були повністю реалізовані”, — розповів Олександр Лапа.

Також представник UKRAVIT зазначив, що в поточному сезоні спостерігалося зростання продажів їхньої продукції, причому як в кількісних показниках, так і в обсягах покриття посівних площ. Зокрема, із загальної кількості площ, засіяних зерновими і зернобобовими культурами (14846 тис.га), препаратами виробництва UKRAVIT було оброблено близько 12%, з площ під кукурудзою (4581 тис.га) — 10%, з площ під соняшником (6058 тис.га) — 8%, з площ під соєю (1709 тис.га) — 5%, з площ під цукровим буряком (279 тис.га) — 2%. “Основними драйверами продажів цього року несподівано стала група інсектицидів, в яких залежно від регіону відчувалась значна нестача. Цей дефіцит пов’язаний з тим, що обсяг інсектицидів, замовлений дистриб’юторами та виробниками, був у межах середньозважених величин”, — пояснив пан Лапа.

У новому сезоні UKRAVIT вивів на ринок три новинки. Перша — це інсектицид “Жук OFF” проти колорадського жука та інших шкідників картоплі. “Він чудово показав себе, тому наступного року ми суттєво збільшимо обсяги виробництва цього препарату”, — зазначив пан Лапа. Другою — став гербіцид “Імі-віт” на основі імазамоксу. Власне, в Європі вже доволі давно заборонені препарати на основі імазапіру та імазетапіру, тому, орієнтуючись на європейські норми, компанія в якості альтернативи вивела на ринок цей гербіцид. “Продажі не можна назвати надто високими, — розповів пан Лапа. — Проте сільгоспвиробники, які придбали цей препарат, цілком задоволені контролем злакових і дводольних бур’янів, який він забезпечив”. І третя новинка — мікродобриво на основі кремнію.

2019 р. UKRAVIT обіцяє представити ринку 10 нових продуктів. Нестачу на ринку інсектицидної групи препаратів, а також деяких фунгіцидів, відзначають і в АLFA Smart Agro. “Великий попит на ці препарати ми змогли задовольнити завдяки тому, що наше виробництво розташоване в Україні, — підкреслила Тетяна Мосендз. — Ми збільшили обсяги випуску продукції та задовольнили цей попит”. Також вона зазначила, що універсальність гербіциду для зернових культур “Триатлон” допомагала агровиробникам долати “погодний шок”, адже він має широкий спектр дії та широке вікно застосування.

В цілому, для компанії АLFA Smart Agro 2018 р. був доволі успішним — вона змогла наростити свою ринкову частку. Зокрема, в натуральному вираженні — до 8% (у 2017 р. складала 7%), а в грошовому — до 6% (5%). При цьому площа застосування продукції компанії також збільшилася на 15% (до майже 7 млн га).

І наостанок про ціни

Через підвищення екологічних стандартів на хімічних виробництвах Китаю, з кінця минулого року спостерігаються дефіцит та подорожчання деяких діючих речовин на глобальному ринку. Це впливає на формування цінових пропозицій компаній-виробників на регіональних ринках, адже сировину вони закуповують у Китаї. За оцінками експертів, торік “китайський фактор” спровокував 30%-кове підвищення цін на українському ринку ЗЗР. Поточного року під вплив цього фактору потрапив сегмент генериків, де деякі препарати подорожчали у 2-3 рази.

“Однак, незважаючи на це, середнє підвищення цін по всьому ринку склало 4-6%”, — зазначила пані Мосендз. Вона також зауважила, що стримувати ціни на продукцію АLFA Smart Agro допомагає розумна закупівельна політика і наявність власних виробничих потужностей в Україні. При цьому відпускні ціни на деяку продукцію компанії склали 15%.

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Аналізуючи цінові тенденції на ринку пестицидів поточного року, можна помітити таку динаміку: до квітня ціни зростали, на рівні як дистриб’юторів, так і сільгоспвиробників, а у квітні значно знизились. Основним фактором, який обумовив такі зміни, стало коливання курсу гривні до долара.

“Також на ситуацію вплинуло те, що компанії спробували продати складські залишки. При цьому використовували не лише фактичне зниження ціни, а й зниження вартості товарного кредиту”, — розповів Олександр Лапа. Що стосується цінової політики UKRAVIT, то впродовж сезону значного зниження цін не відбувалося.

На зниження цін пішла компанія Syngenta. Починаючи з червня деякі препарати для обробки насіння в сегменті зернових подешевшали. При цьому цінова політика компанії зазнає подальших коректив. “Беручи до уваги непросту ринкову ситуацію для сільгоспвиробників і результати поточного сезону, компанія знизить ціни в сезоні 2018-2019 рр. переважно на зернові фунгіциди та гербіциди індустріальних культур”, — пообіцяли в Syngenta. Окрім того, компанія розробила програму взаємодії з банками для забезпечення “полегшеного” доступу до фінансування та інноваційних продуктів компанії.

Автор тексту Наталія Шевченко

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