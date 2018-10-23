За що відповідає корпоративна соціальна відповідальність

Відремонтовані школи, розбудовані сільські дороги, подарунки у дитячі будинки, гроші на навчання тим, хто цього потребує… Все це фігурує у звітах компаній з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). І це таки суттєва допомога громадам та громадянам, якої вони дуже потребують. Але безліч цих зусиль величезної кількості українських компаній, на жаль, ніяк не змінили загальної соціальної ситуації в Україні. Отже, за усього ентузіазму та добрих намірів соціально відповідального бізнесу щось іде не так.

У чому ж причина відсутності суттєвих соціальних зрушень? Дуже часто і чуємо, і самі говоримо про глибокий дефіцит довіри. Економісти це називають низьким рівнем соціального капіталу. А цей капітал, хоч і соціальний, таки у змозі приносити реальні дивіденди всьому суспільству. Він піддається вимірюванню, і у тих країнах, де його рівень вищий, вищий й показник ВВП на душу населення — ті самі дивіденди.

Очевидно, що найвідповідальніше завдання — це вирішення ключової соціальної проблеми, знищення причини переважної більшості негараздів у суспільстві, а саме нарощування соціального капіталу. І бізнес у змозі це зробити. Адже він є найкреативнішою соціальною силою. Але, щоб отримати новий результат, очевидно, слід використовувати нові методи.

Соціальний капітал, інакше кажучи, взаємодовіра та взаємоповага, народжується і нарощується виключно у спільній діяльності. Тут ключове слово “СПІЛЬНО”. Саме воно відокремлює старі, вже використовувані методи від нових, тих, що сприяють зростанню соціального капіталу. Тому, реалізуючи свою стратегію КСВ, слід постійно дбати, щоб це сприяло народженню спільних дій будь-кого: простих громадян, працівників підприємства, самих підприємств.

Крім того, використовуваний бізнесом для творення якихось громадських благ метод має всі ознаки патронату. За такого підходу хтось, хто відіграє роль доброго покровителя (лат. patron), піклується про іншого(их): надає гроші, харчі, житло і все потрібне. У ролі такого покровителя багато людей і досі бачать державу. Однак держава не в змозі виконати цю роль повною мірою. Адже природно, що потреби тих, над ким так патронують, зростатимуть швидше, ніж можливості покровителя. Апетит приходить з їжею. І держава просто надривається.

От наш бізнес, який поступово набирає спільної економічної могутності, співставної з державною, починає приміряти на себе роль такого патрона, називаючи її соціальною відповідальністю. Подальше торування саме цього шляху призводитиме до тих самих наслідків, що й у держави, — соціального утриманства підопічних. А звичка одержувати в наших людей дуже міцна.

Отже, креативному бізнесу треба не заміщувати державу в ролі патрона, а навчитися самому та навчити громадян обходитися без власне потреби у покровителі. Простіше кажучи, тим, хто потребує допомоги, давати не рибу, а вудку та ще й навчити ловити нею ту рибу. Це непросто. Адже для кожної ситуації доведеться конструювати окрему “вудку”. Але якщо все лишити, як є, в країні просто плодитиметься утриманство.

Власна спроможність — найбільша відповідальність

Візьмемо, наприклад, таку проблему нашої ділової спільноти, як дефіцит кадрів. Нинішня ситуація — це результат багаторічних помилок, який є ще й викликом для нашого суспільства й бізнесу. Адже бюрократичний апарат держави не в змозі впоратися з цією проблемою. Вона всеохопна. Тому все залежатиме від суспільства, а особливо — від бізнесу. Адже саме бізнес найбільше страждає від такого дефіциту і саме бізнес — найінноваційніша сила в суспільстві.

Вирішення цієї проблеми є соціальною НАДвідповідальністю. Воно полягає в системному усуненні чинників, що виштовхують наших громадян за кордон. І це не може бути лише підвищення зарплатні чи ремонт шкіл. Як мінімум, зарплатню не вдасться збільшити до європейського рівня — не та продуктивність праці, а всіх шкіл бізнес не відремонтує. Потрібен комплексний системний підхід.

“Наш бізнес, який поступово набирає спільної економічної могутності, співставної з державною, починає приміряти на себе роль патрона, називаючи її соціальною відповідальністю”

Саме такий підхід заклав профільний комітет при Торгово-промисловій палаті України у програму “Трудові резерви”. Її взялася реалізувати громадська мережа “Суспільна альтернатива”, що згуртувала низку бізнес- та громадських об’єднань. Програма містить дві великі групи заходів: а) для кожного окремого підприємства і б) для об’єднань підприємств.

Заходи для окремого підприємства забезпечать підвищення продуктивності праці на ньому на десятки відсотків, а зрештою, і підвищення зарплатні, надійний соціальний захист працівників та безпечні й комфортні умови праці на цьому підприємстві. І це не вимагає витрати грошей на нове продуктивне обладнання (куди подіти додаткову продукцію при спаді попиту) чи на дорогі соцпакети. Всі ці заходи здебільшого організаційні та управлінські. Вони поступово формують на підприємстві соціальну виробничу систему, яку ми назвали “Кадровий магніт”. Соціальну, бо використовуються саме соціальні технології (пам’ятаймо КСВ), які не вимагають значних витрат. Виробничу, бо наслідки впливають на виробництво, суттєво знижуючи його собівартість, що і дозволяє підвищити зарплатню.

Спільні ж дії бізнесу націлені на спрощення регуляції праці та фіскального навантаження на неї та сам бізнес. Необхідно, нарешті, об’єднати зусилля й довести до щасливого фіналу багаторічний серіал податкової та пенсійної реформ.

Також лише спільні зусилля зможуть вирішити проблему якості освіти. І вищої, і середньої професійно-технічної. Держава ще роками буде розповідати про реформи і кидати на неякісну освіту мільярди бюджетних коштів. Це єдине, що вона вміє, — фінансувати проблему. Тоді як програма “Трудові резерви” містить кроки, які сприятимуть вирішенню цього завдання.

Ще одна проблема — низька якість життя, яка також примушує людей їхати з України. Єдиною умовою стійкого зростання якості життя є усвідомлена активність громад. А вона не досягається роздачею бізнесом додаткової фінансової або матеріальної допомоги місцевим бюджетам. Тут ідеться, радше, про поступове виховання свідомості у громад тих місць, де підприємці ведуть свій бізнес. Завдання це містить такий великий комплекс складових, що просто підприємливою енергійністю його не вирішити. В довгостроковому періоді остання, радше, шкодитиме. Адже, допомагаючи будувати матеріальне, на рівні поведінки людей заохочує патерналістські настрої, а відтак, утриманство (про що йшлося на початку статті). Щоб виховувати громади, потрібні інші технології, які називають соціальними. На жаль, журнальна стаття не залишає місця для їхнього викладення. Саме їх застосовують експерти, залучені мережею “Суспільна альтернатива”.

До речі, навчені громади починають свідоміше й відповідальніше ставитися до коштів, що надходять у бюджет від податків. Таким чином, ефективність бюджетних витрат підвищується, а це зменшує потребу й у суто матеріальній допомозі громадам з боку бізнесу.

Отже, заходи соціальної відповідальності, які зараз практикує бізнес, не призводять до якісних соціальних змін. За всієї щирості та дієвості цих заходів в окремих точках. Потрібен творчий перегляд досвіду КСВ. Необхідно змінити, або хоча б доповнити парадигму патронату, таку зрозумілу й легку в реалізації. Потрібні нові кроки, нові методи. Зокрема, націлені не на заміну держави у ролі патрона-покровителя, а на прищеплення суспільству здатності вирішувати свої проблеми без державної бюрократії — спільними діями.

Одним з прикладів таких кроків може стати боротьба проти вимивання з України трудових ресурсів, реалізація програми “Трудові резерви”, яка повністю побудована на цих нових методах. Кожне підприємство, кожне бізнес-об’єднання може долучитися до виконання цього надвіповідального соціального завдання.