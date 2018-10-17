Підтримка освіти стає трендом для великого бізнесу

Бізнес не може існувати у вакуумі. Провідні компанії давно розуміють, що без підтримки освіти, науки та бізнес-починань нових поколінь не варто розраховувати на розвиток країни. Не варто також розраховувати і на наявність великої кількості освічених кваліфікованих працівників, партнерів та клієнтів. Без підтримки науки не буде інновацій, нових трендів у соціальній, фінансовій, економічній сферах. Важливість розвитку творчого та думаючого суспільства беззаперечна.

І варто зазначити, що в Україні вже є приклади того, як бізнес бере на себе відповідальність з підтримки цих процесів.

Бізнес для бізнесу Українцям притаманний підприємницький запал. Проблема в тому, що часто бізнесмени-початківці відчувають брак досвіду й освіти, а отже вимушено припускаються прикрих помилок, яких можна було б уникнути. У країні щорічно реєструється безліч дрібних компаній та ФОПів, але багато хто здається за мить від успіху. Для того щоб в Україні збільшувалась кількість історій успіху, K.Fund Василя Хмельницького, засновника UFuture Investment Group, співінвестора БІЗНЕС 100, вже два роки опікується проектом “Школа малого та середнього підприємництва” (“Школа МСП”).

Перших слухачів до Школи набирали у Білій Церкві, потім отриманий досвід був поширений на Харків, а згодом — на Черкаси. Зараз у Школі вже 10 курсів та більше 300 випускників. 10 вересня аналогічний курс стартував у Києві, де вдалося одразу набрати дві групи по 30 слухачів у кожній. І це не кінець історії. Організатори “Школи МСП” ведуть переговори про поширення проекту на якнайбільшу кількість міст України. Цікаво, що навчання підприємництву відбувається на основі максимально практичних курсів. Фактично мета нав­чання — представити проект розвитку вже існуючого або майбутнього бізнесу. До речі, до Школи можуть потрапити лише ті, хто вже має власний бізнес чи прораховану та оформлену ідею нового підприємства. Мета в тому, щоб учні фактично одразу застосовували отримані знан­ня на практиці й розвивали власну справу.

Нещодавно ж Василь Хмельницький виступив перед молодими підприємцями в рамках Форуму “Бізнес Концентрат 3.0”, адже, на його думку, саме малий і середній бізнес в Україні розвиватиметься та створюватиме все більше робочих місць. Тож логічно підтримувати розвиток МСП в Україні, щоб молодим, ефективним і працездатним людям вдавалося досягати успіху в нашій країні, а не за кордоном. “В Україні є колосальні можливості, але для досягнення успіху потрібно мати певні навики. Головний навик — це наполегливість. Я часто бачу, як малий або середній бізнес здається на півдорозі, а часом і на відстані одного дня від успіху”, — зауважив пан Хмельницький. Отже, якщо підприємець хочете бути успішним, він має бути наполегливим, гнучким і здатним навчатися новому. До речі, приклад бізнесу самого Василя Хмельницького доводить це правило. Десять років тому було задумано створення парку високих технологій. За цей час компанія накопичувала досвід та встигла зіткнутися з безліччю труднощів, включаючи кризу 2008 р. і війну. Але два роки тому все-таки було розпочато будівництво парку UNIT.City. “Я впевнений, що за два роки це буде найяскравіший проект в Україні, а можливо, і в Європі. Наполегливість — невід’ємна частина успіху”, — зазначив пан Хмельницький.

На його думку, підприємцям варто навчитися лояльному ставленню до ризику, невдач і втрат. Наприклад, не так давно пан Хмельницький втратив цех через пожежу, але команді вдалося зберегти контракти, отримати виплату від страхової компанії і за три місяці відбудувати новий цех. “Ми стали досвідченішими, сильнішими і навчилися новому”, — запевнив аудиторію Форуму Василь Хмельницький.

До того ж важливо мати довгострокову стратегію. “Багато молодих людей прагнуть заробити багато й одразу, мало не завтра. Але треба бачити свій шлях — план на рік, на п’ять років”, — порадив пан Хмельницький. Звичайно, швидкі гроші можна заробити, але вони і щезнуть швидко.

І не варто забувати про партнерство. За словами пана Хмельницького, партнер поділиться з вами хорошими ідеями, позичить за необхідності гроші, допоможе вирішити проблеми. “Партнерство — це перевага. Якщо у вас проблеми, то всі партнери включаються в їхнє рішення. Якщо мені зателефонує хтось з партнерів, то я теж не відмовлю в допомозі”, — наголосив Василь Хмельницький.

Отже, не треба чекати, треба відкривати бізнес сьогодні й, не відкладаючи на потім, реалізовувати на практиці свої ідеї. Кращого часу, ніж сьогодні, для цього не буде. Щоб бути успішними завтра, бізнесу треба твердо стояти на ногах і бути успішним вже сьогодні.

Бізнес для науки

Коли ж ідеться про підтримку науки та освіти, то тут варто згадати про підтримку бізнесом Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Наразі бізнесмени можуть підтримати університет у різні способи: заснувати стипендію для викладача, адже якісні викладачі — запорука якісної освіти та доброї підготовки молоді; заснувати стипендію для студента від свого імені чи від імені компанії; разом з партнерами взяти участь у благодійному аук­ціоні.

Викладацька стипендія має заохотити розробку та впровадження нових програм та курсів, стимулювати появу нових наукових публікацій, застосування прогресивних методів викладання, а також уможливити участь викладачів у фахових конференціях тощо. Стипендії для учнів — це можливість підтримати талановитих молодих спеціалістів на їхньому шляху до побудови успішної кар’єри.

Треба сказати, що практика підтримки університетів з боку бізнесу не нова і давно поширена у США та Західній Європі. Києво-Могилянська академія є престижним державним університетом, що виховав покоління лідерів сучасної України і прагне надалі створювати умови для всебічного розвитку нових генерацій тих, хто вестиме країну у ХХІІ сторіччя. Цей вищій навчальний заклад прагне власним прикладом надихнути, запалити ідеєю, запропонувати власні інновації, які рухали б країну та світ уперед. Власне, хто сказав, що Україна не має шансів створити свої Стенфорди, Кембріджі чи Оксфорди?