Захист бізнесу з колективним медіа. Як це працює?

Хрестоматійною є модель незалежного ЗМІ, яке не втручається у розвиток подій, а лише інформує про них з позиції стороннього спостерігача. Оперативно, об’єктивно, повно. “Сторожові пси” демократії, за умови, що демократія працює. Демократія як форма правління, тобто порядок здійснення влади у державі. На тлі трансформації державної влади в Україні ми спостерігаємо колапс правоохоронної системи. Держава має монополію на насилля, але або самоусувається від охоронної функції, або, що ще гірше, використовує насилля всупереч духові закону…

Проблема є спільною як для малого, так і для великого бізнесу. Впродовж останнього року ми стали свідками “наїздів” чи рейдерства відносно “Нової Пошти”, мережі “ОККО”, агрохолдингу “Астарта-Київ”, ТРЦ “Магелан”, масових захоплень врожаю аграріїв. Філя Жебрівська, голова наглядової ради ПАТ “Фармак”, говорить також про потребу захисту права інтелектуальної власності. У фармакології конкуренцію на ринку обмежено через патентний “тролінг”, “вічнозелені” патенти, через встановлення митних бар’єрів на ввезення зразків субстанцій для вітчизняних досліджень. Контрабанда та схеми, про які можна говорити вічно.

Тому зараз говоримо про безпосереднє залучення наших журналістів та юристів до вирішення безпекових проблем. Бізнес, що зазнав рейдерської атаки, потребує максимальної підтримки: подію слід оперативно зафіксувати, підготувати й оприлюднити новину, включити антикризові комунікації, моментально донести суть загрози до партнерів та бізнес-середовища… Бізнес не повинен і здебільшого не утримує у штаті адвоката — фахівця-криміналіста. Юристи потерпілого спеціалізуються на господарських відносинах, трудових спорах… А рейдерство — це підробні документи, куплені реєстраційні дії, неправосудні судові рішення, часто — підтримка поліції, яка забезпечує “охорону правопорядку” або ж виконання судового рішення. Підготовлений адвокат має з’явитися на місці разом із групою реагування. Менеджмент повинен миттєво відповісти на звинувачення, які є приводом до силових дій.

Лише одиниці можуть стверд­жувати, що готові відбити атаку такого рівня... одиниці можуть витримати психологічний та фізичний тиск, що супроводжує незаконні дії. Телефонувати до поліції? Робити це потрібно… але чекати допомоги, на жаль (кажу про це справді з жалем, оскільки так не має бути), марно. За роки руйнації правоохоронної системи поліція досконало засвоїла роль стороннього спостерігача. Приїхали, склали протокол, не втручалися — бо це стосується господарських відносин. Ага. Точно. На тлі “невстановленого” стрілецького взводу з повним озброєнням, що поклав охорону заводу обличчям в землю. І з підробними судовими рішеннями. Якщо поліція — спостерігач, функція активного захисника власності та закону залишається вакантною. У випадку нашого залучення ми беремо на себе стільки відповідальності, скільки можливо.

Зараз “Бізнес-захист” для наших партнерів — це оперативний виїзд на місце події та її фіксація; аналітика та журналістські розслідування; медійна та адвокатська підтримка. Публічність, згуртованість бізнес-спільноти, ефективна взаємодія з правоохоронцями, з партнерами та колегами по цеху дозволяють припинити незаконні дії від самого початку. Рейдерство, корупція та свавілля чиновників можливі там, де темно. Ми вмикаємо світло... Це наша місія. А отже, проект БІЗНЕС 100 — це вже не просто медіа. Це інструмент спільнодії та впливу, який створює майбутнє.