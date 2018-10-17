Підприємці України 1 грудня 2018 р. збираються на масштабну стратегічну сесію в Києві.

Представники малого, середнього та великого бізнесу спільно творитимуть бачення майбутнього країни в 2020-2030 рр. та визначатимуть кроки для його досягнення. Результатом сесії стане “План .Б для України”. І хоча існують десятки “курсів” та програм, у “Плану .Б” є важлива відмінність — його втілюватимуть у життя самі підприємці.

Порядок денний сформують співінвестори проекту БІЗНЕС 100 на “круглому столі” на тему “Партнерство заради майбутнього” в рамках Київського міжнародного економічного форуму, що проходитиме 18 жовтня. Звичайно, це робочий матеріал для стратегічної сесії 1 грудня, де за участі професійних модераторів і буде створено нове бачення майбутнього. Чим більше бізнесменів візьмуть участь у розробці, тим швидше буде написано історію новітнього успіху України. Для цього є низка вагомих причин.

Якщо у розвинених країнах футурологи, економісти та бізнесмени говорять про період непевності, то що тоді казати про Україну? За останні 15 років ми пройшли дві економічні кризи, дві революції, а також часткову окупацію та війну. Найнегативнішим наслідком непевності для бізнесу є те, що вона призводить до фокусування на короткотермінових процесах. Так, це може допомогти уникнути втрат тут і зараз, проте ціною вірогідного програшу в довготривалій перс­пективі.

Тому прогресивні українські підприємці, серед яких співінвестори проекту БІЗНЕС 100, дивляться у майбутнє на 5-10, а то й більше років. Важливість стратегічної сесії у тому, що висловити своє бачення та “звірити годинники” зможуть представники малого, середнього та великого бізнесу. Незважаючи на різні обороти та кількість працівників, у них насправді багато спільного. “Ми провели сотні зустрічей з підприємцями, які ведуть прозорий бізнес різного масштабу. І побачили: вони мають спільні цінності, але лише деякі з них про це знають, — зауважує співзасновник БІЗНЕС 100 Володимир Чеповий. — Спільні цінності дозволяють досягти синергії — однодумці генерують більше ідей. Їм простіше створити та реалізувати проект разом. Адже саме в бізнесменів є успішний досвід співпраці та партнерства, якого інколи бракує у суспільстві”.

Окрім погляду наперед у часі важливим є також і погляд на світ. Він став маленьким — прогрес у логістиці та інтернет зробили міжнародну торгівлю швидкою та доступною. І слід чітко усвідомити, що малий та середній бізнес не може стояти осторонь цих процесів. 2015 р. частка МСБ в експорті між країнами ЄС склала 44,6% загальної вартості товарів та послуг, а в експорті за межі ЄС — досить вагомі 33,5%. Китайські підприємці є одними з лідерів цієї тенденції — 68%. До речі, Державна служба статистики України до останнього часу не вела статистику щодо частки МСБ у експорті. Треба вийти за межі однієї держави — ментально та фізично. Вже зараз твоїм конкурентом на ринку навіть в Україні є не сусідній бізнес, а фактично весь світ.

Джерелом розвитку для бізнесу будь-якого масштабу є експорт. Щоб у цьому переконатися, варто знати лише одне число: 0,3. Це відсоток, який забезпечила Україна в загальносвітовому ВВП станом на 2016 р. Решта 99,7% — це океан можливостей. І боротись на цьому безмежному полі можна лише разом. “Коли ми виходимо на міжнародний ринок, це змінює нашу філософію бізнесу, наше ставлення до інших українських підприємців. Із конкурентів ми перетворюємось на партнерів, — переконаний співзасновник БІЗНЕС 100 Олексій Чуєв. — Успіх одного українського підприємця в світі є спільним успіхом, адже це відкриває вікно можливостей для інших. Такий підприємець є бізнес-амбасадором України в світі. Він посилює репутацію бренда “Made in Ukraine”.

Як приклад можна навести історію агропромислового холдингу “Астарта-Київ”. Завдяки відмінній репутації компанії у світі, частину його акцій придбала канадська компанія Fairfax Financial Holdings. Відповідно, співінвестор БІЗНЕС 100 Віктор Іванчик, засновник та генеральний директор “Астарти”, особисто знайомий із засновником та голов­ним виконавчим директором Fairfax, відомим мільярдером Премом Ватсою. Таким чином, Віктор Іванчик став одним з головних бізнес-амбасадорів України в Канаді.

Прозорий український бізнес — від малого до великого — може зробити більше для іміджу країни та експорту, ніж будь-яка державна реклама. Довгострокове планування та експорт стануть фокусом спільного бачення на стратегічній сесії 1 грудня. Також буде розроблено практичні кроки з утілення плану покращення бізнес- та інвестиційного клімату. Оскільки український “білий” бізнес може знаходити компроміси для спільного успіху, “План .Б” фактично стане суспільним договором щодо розвитку країни між малим, середнім та великим бізнесом.