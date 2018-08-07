Реформа рейдерства

Теза перша. Ласі до чужої власності люди є навіть у самих досконалих правових та економічних системах.

Теза друга: чіткість законів, простота їх реалізації, ефективність та злагодженість роботи судів, правоохоронців, відомчої системи контролю – це фактори, які стримують рейдерство.

Приводом для цієї статті стало журналістське розслідування «Бізнесу», коли однією дією державного реєстратора було змінено власників підприємств вартістю на мільйони дол кожне. Мені довелося «прожити» з власниками кілька днів, сповнених безнадії, спілкуватися з реєстраторами, «бодатися» з тітушками, шукати відповіді в міністерських коридорах, ходити до Національної поліції, Генеральної прокуратури та бізнес-омбудсмена.

І на певному етапі в мене опустилися руки.. Попри «бла-бла-бла» про прозорість, сервісність, яка справді має місце в роботі адміністративних служб, система в цілому тупа та неефективна… Заточена під «рішалово», а не на інтереси бізнесу. У листопаді 2016 року законодавець відреагував на загрозу – прийнято т.зв. «Антирейдерський закон». Що маємо з того часу?

Польові кейси

Кейси, з якими звернулися до журналу «Бізнес», пов‘язані з незаконними діями державних реєстраторів - посадовців, які вносять відомості до державних реєстрів. Реформа системи державної реєстрації відбулася у 2016 році. Послуга стала швидкою та доступною… але менш контрольованою. Про «фаховість» реєстраторів свідчить той факт, що 68-ми комунальним підприємствам (57,6 % відсотки від загальної кількості) акредитацію вже скасовано[1].

Схема рейдерства за участю реєстраторів є широко поширеною через свою ефективність та… дешевизну: переписуєте власність на основі підробленого документу, потім перепродуєте підприємство (акції), знищуєте юрособу-посередника і заходите на підприємство фізично від імені добросовісного покупця.

Мій улюблений кейс для розуміння кошторису затрат на залучення «чорного реєстратора»: 14 лютого цього року реєстратор Чкаловської сільради Дніпропетровської області Дмитро Лобода змінив у державному реєстрі засновників заводу «Дніпродзержинський завод «Метсплав». Дмитро не має юридичної освіти, досвіду роботи… Він спеціально пройшов 5-ти денні навчальні курси Мін‘юсту і легально отримав флешку з ключами доступу до самого важливу реєстру України. А тоді на підставі підробленого протоколу загальних зборів він змінив відомості про власника підприємства. Отримав за оборудку 1500 грн. Реєстратор-камікадзе.. Нічого зайвого: навчання-виліт-посадка вже в поліції – повторює шаблонні фрази «невстановлені особи, які діяли з невідомою метою…». Заради справедливості зазначу, що станом на 27 березня у держреєстрі знову з‘явилися колишні власники заводу. Але 43 дні підприємство знаходилося під контролем злочинців.

У випадку ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (ТОВ «НЕСТ») власність нікому не повернули. Державна реєстраторка Краматорської міської ради Куцин Катерина у лютому цього року перереєструвала завод з переробки олії на мийника автомашин Зайцева. Для цього злодії теж надали підроблену ксерокопію протоколу загальних зборів товариства, на якому стояла печатка та підпис нотаріуса. Номер запису був про інші нотаріальні дії і його можна було перевірити.. але навіщо?

За 3 дні Зайцев уже передає свої корпоративні права офшорній компанії та укладає договір оренди з іншою фірмою, яка силою захоплює завод. Власники ось уже четвертий місяць виборюють правду в адміністративних судах, а завод продовжує виробляти олію для рейдерів)). Тобто ніхто не скасовує незаконну реєстраційну дію. Скажу більше, навіть якщо суд визнає дії реєстратора незаконними, усі претензії можна буде пред‘явити лише до Зайцева, який, мабуть, і не в курсі того, що раптово розбагатів… Він точно не в курсі - бо його потім вбили.

Реєстраторка Маломихайлівської сільради Дніпропетровської області Тетяна Третяк у квітні ц.р. скасувала дії іншого державного реєстратора (зміни у складі засновників та керівника ТОВ «Даш-Бент Інвест») з лаконічною аргументацією: «помилкові дії».

Ніяких документів, жодних посилань на правовий акт, на судове рішення – нічого не потрібно та не вимагається для прийняття рішення вартістю кілька мільйонів доларів. Було порушено принцип територіальності та не виконано судову заборону вчиняти будь-які дії по внесенню змін до реєстрів.

Мін‘юст не публікує накази про результати перевірок, проте ми знаємо, що 20 квітня Третяк анульовують доступ до Єдиного державного реєстру юросіб, ФОПів та громадських організацій, але… її протиправних дій не відміняють. 5 травня їй анульовують доступ і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Система начебто знаходить можливості зупинити дії «чорного реєстратора».

Далі починається справжній детектив.

29-30 травня Третяк…. знову вчиняє реєстраційні дії!! Вона скасовує 12 реєстраційних дій відносно ТОВ «ПНЗ Мовна школа «Міжнародний дім» та сприяє захопленню приміщень по вул. Ванди Василевської 7 загальною площею 430 м.кв. Підстава для вчинення реєстраційних дій – ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.02.17р. у справі 826/11289/16, яке стосувалося абсолютно іншої реєстраційної дії, вчиненої у 2015 році.

У цей час накази про анулювання доступів для Третяк просто зникають із сайту Мін‘юсту. … виявляється міністерство сумлінно виконує іншу судову ухвалу, зміст якої, станом на час дивовижного «воскресіння» Третяк, ще не оприлюднено. На скріншоті з Єдиного держреєстру судових рішень видно, що Суд надіслав рішення до виконання лише 1 червня, другого його було зареєстровано в реєстрі, а оприлюднено лише 5-го червня, а реєстраційні дії Третяк вчинила ще 29 травня.

Як це можливо? Лише у випадку, коли безпосередньо після прийняття ухвали Бабушкінського райсуду мегаавторитетний для Мін‘юсту рішала дзвонить до Департаменту державної реєстрації і абсолютно безкорисно (тобто ДАРОМ) переконує призупинити дію наказів Міністерства, а також негайно відновити доступ до державних реєстрів незамінній пані Третяк. Законна процедура передбачає офіційне звернення Мін‘юсту до Національних інформаційних систем (технічного адміністратора реєстру) щодо відновлення ключів доступу до реєстру вже після оприлюднення ухвали суду.

Зміст цивільного позову в ході розгляду якого винесена ухвала про забезпечення цивільного позову, не менш фантасмогоричний. За ним позивач звертається в суд і просить скасувати дію наказів Міністерства, оскільки він, за дорученням, звернувся до Третяк щоб перереєструвати зміни у видах економічної діяльності якогось товариства та набуття права власності на приміщаення для іншого товариства, а та їй відмовила, бо в неї анульований доступ до реєстрів))) І однією ухвалою позову суд зупиняє дію двох наказів. Не вірите? Подивіться самі!

Швидкість розгляду справи також неймовірна: 22 травня подається позов і заява про забезпечення позову, а вже на наступний день Мін‘юст, реформа і вся королівська рать посилається на нефрітовий стрижень.

За інформацією наших джерел у правоохоронних органах, місцеве територіальне управління національної поліції має у провадженні щонайменше 6 епізодів за участю нашої особи у рейдерських діях.

Про використання «чорних реєстраторів», які продовжують свою роботу, ЗМІ писали у контексті спроби захоплення львівського ТРК «Viktoria Gardens» та запорізької страхової компанії «Мотор Гарант» (частина холдингу «Мотор Січ»).

Я також помітив одну закономірність: найбільш зухвалі дії вчинюють реєстратори, щодо яких вже ведеться відомча камеральна перевірка Мін‘юсту. Далі включіть фантазію як варто побудувати вербувальну бесіду:

«Шановна(ий), Вам і так кінець. Ось проект наказу про анулювання доступу до реєстру. Яка прикра несправедливість!!! (гладите по голові… пауза Яка ваша зарплата за рік? Жах!! Я вважаю, що вас недооцінюють)) Помножте її на п‘ять – а тепер подивіться на ці гроші. Я бачу у вас нерозкритий потенціал!! Все, що від вас треба – це зробити один запис. .. і вас точно не посадять (про це буде далі). А за рік ви знову пройдете навчання і отримаєте новий ключ до реєстру.»

При тому, що реєстратори отримують від 5 тис. грн – це реально і бюджетно. Хто знає про усі перевірки та технічні «дирки» в реєстрах? Правильно – реформований Мін‘юст.

Законні механізми захисту

«Антирейдерський закон» 2016 р. запровадив досудовий механізм розгляду скарг на дії реєстраторів. Для цього в Мін‘юсті та його територіальних управліннях створені і працюють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Термін розгляду скарги – 45 днів з моменту подання, що неприйнятно довго, але набагато швидше за суд. У кожному випадку скасування дії реєстратора приймається рішення про санкції до реєстратора. Засідання комісії відбуваються за участю оскаржувача, реєстратора, зацікавлених сторін. Оскаржити сюди можна лише реєстраційні дії щодо речових прав на нерухомість та щодо корпоративних прав. Якщо реєстратор в сервісному центрі МВС видав вам липовий витяг з реєстру про відсутність обтяжень на автомобіль – комісія вам не допоможе.

Заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олена Сукманова відносить діяльність комісії до безумовних здобутків реформи.

Олена Сукманова

Нотаріальна форма завірення протоколу загальних зборів підприємства, технічний обмін даними між ДРРП і Держгеокадастром при укладенні договорів оренди – це працюючі «запобіжники» рейдерства. Пані Олена справедливо підмітила, що працюють лише ті запобіжники, де реєстраційну дію технічно не можливо вчинити. Наприклад, реєстратор фізично не може завершити процедуру внесення даних і закрити розділ у реєстрі, поки автоматично не підтягнуться дані від Держгеокадастру про наявність чи відсутність реєстрації земельної ділянки. Таку ж систему обміну даними планується запустити й з Єдиним державним реєстром судових рішень (далі - ЄДРСР). Вже є домовленості із Державною судовою адміністрацією. «Ми хочемо зняти проблему, коли по підробленим судовим рішенням знімаються арешти, за якими визнається право власності на майно. Ввівши номер судового провадження реєстратор зможе побачити конкретне рішення суду, а якщо його нема, то система фізично не спрацює, що також відсіє левову частку неправомірних дій із майном та землею» - зазначає Сукманова.

У планах – обов‘язковість підвищення кваліфікації для держреєстраторів та складання іспиту після проходження навчання та перекваліфікації. Плани – це проект «Антирейдерського закону-2».

Мін‘юст здійснює поточний моніторинг реєстрів та призначає камеральні перевірки у випадку виявлення підозрілих ознак. Результатом може бути скасування дій та санкції. Замміністра зазначила: «На практиці були випадки, коли ми бачили здійснення незаконних дій в режимі онлайн, відміняли його, реєстратор вперто повторював дію, ми її знову відміняли, і вимушені були дзвонити безпосередньо реєстратору, щоб зупинити цей абсурд».

Я запитав пані Сукманову, чому зміни Третяк в ЄДР не скасовано, і що повинен робити потерпілий в цьому випадку. Отримав бюрократичне: «за формальними ознаками оформлення скарги ми не змогли її розглянути, але ми не могли не відреагувати на такі порушення реєстратора і тому Третяк було анульовано доступ до реєстру. Комісія не може розглядати спір між сторонами по суті. І, звичайно, єдиний шлях, яким сторони повинні захистити свої права — це судове оскарження».

Юрій Кирилов – власник підприємства: «Який спір по суті? Реєстратор тупо видалила інформацію про законних власників. Одним кліком в мене забрали власність вартістю на мільйони доларів. Мін‘юст має можливість відмінити реєстраційну дію, але пропонує мені йти в суд? В адмінсуд, який буде роками розглядати цю справу. Я все правильно зрозумів з засадничими принципами захисту власності в Україні?»

Юрій Кирилов

Сукманова: «У разі, якщо дія скасована, то Комісії нічого розглядати, бо немає самої дії». Скасування дії не є дією? На якому юридичному факультеті таке викладають? А як же ч. 6 ст. 34 закону про державну реєстрацію юросіб та фізосіб-підприємців: «Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про … а) скасування реєстраційної дії;.. в) виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором»?

Ок. Якщо реєстратор вчинив злочин – то його розслідування - це вже компетенція поліції…

Міф про кримінальну відповідальність реєстраторів

Докладніше про поліцію. Усі «антирейдерські» злочини (стст 190, 206, 206-2, 357, 358, 365-2 КК України) належать саме до її підслідності.

злочину є приголомшливою…. Ну, тобто її немає. Я про відповідальність. Реєстратори - є, украдена власність – є, потерпілі – є, а відповідальності – немає. Документи вони не крадуть і не підробляють – їм їх приносять. Підприємства не захоплюють – це роблять «бики», а вони лише здійснюють реєстраційну дію. Про те, що документи підроблені – реєстратори не відають і перевіряти не зобов‘язані. Повноваженнями не зловживають, а лише помиляються… Хто з вас без гріха – киньте в мене камінь.

злочину є приголомшливою…. Ну, тобто її немає. Я про відповідальність. Реєстратори - є, украдена власність – є, потерпілі – є, а відповідальності – немає. Документи вони не крадуть і не підробляють – їм їх приносять. Підприємства не захоплюють – це роблять «бики», а вони лише здійснюють реєстраційну дію. Про те, що документи підроблені – реєстратори не відають і перевіряти не зобов‘язані. Повноваженнями не зловживають, а лише помиляються… Хто з вас без гріха – киньте в мене камінь.

За спеціальною «антирейдерською» статтею 206-2 ККУ («Протиправне заволодіння майном підприємства») у 2017-18 рр зареєстровано 117 кримінальних проваджень, з обвинувальним актом до суду направлено чотири. Вироків по реєстраторам – нуль. Наша правоохоронна система та уся королівська рать не зафіксували жодного випадку участі реєстраторів у «протиправному заволодінні майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації». Цікаво, а ми – зафіксували.. І багато. І Рада бізнес-омбудсмена також...

За статтею 365-2 ККУ «зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги» (до таких осіб закон відносить нотаріусів та реєстраторів) у 2017-18 рр зареєстровано 327 кримінальних проваджень, до суду направлено 17. Вироків по реєстарторам – нуль цілих нуль десятих. Тобто жодного випадку, коли дії реєстратора «завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, … або інтересам юридичних осіб».

Немає засуджених реєстраторів ні за шахрайство, ні за підробку документів. Тобто за увесь час дії «антирейдерських» статей кримінального кодексу в Україні не було ЖОДНОГО випадку засудження цієї категорії чиновників. Простіть мене, грішного, що пишу про цих святих людей, бо ж, судячи з усього, їхнім буде Царство небесне.

Реєстратори чудово розуміють власну безкарність. Це кричущий криміногенний фактор, який створив в Україні тіньовий ринок рейдерських послуг. Чули про «чорних» реєстраторів? Абсолютно безкарні, уповноважені на те державою особи, які за гроші перепишуть вам будь-яку власність.

Куди ж тоді звертатися? Чи є таємницею, що при цьому на кожному кроці роботи з урядовими інституціями є можливість заплатити гроші і «порішати»? Бізнесмени говорять про прайси від 30 до 100 тис. дол. за реєстраційні «справи» від Мін‘юсту. Бо ж Мін‘юст найфаховіший.

Бізнес-омбудсмен вам у поміч…

У пошуках відповідей я опрацював системний звіт Ради бізнес-омбудсмена «Боротьба з рейдерством: сучасний стан та рекомендації». Він містить перелік рекомендацій, які мали вплинути на стан справ.

Про результати питав у Ярослава Грегірчака – заступника бізнес-омбудсмена та автора звіту.

Ярослав Грегірчак

Після видання звіту робота не закінчилася – зараз триває етап моніторингу виконання рекомендацій. Зроблено не мало: Синхронізовано реєстри нерухомості та Державного земельного кадастру. Оприлюднюються списки реєстраторів та нотаріусів, яким обмежено доступ до реєстрів. Законом 6232 внесено зміни до процесуальних кодексів якими впорядкувалося питання підсудності щодо рейдерських схем, коли має місце послідовне відчуження права власності на об’єкт між цілим ланцюгом фізичних і юридичних осіб.. Відтепер справа розглядається в одному суді (господарському чи цивільному), де за підсудністю оскаржується перша дія. Це важливо, оскільки заявник не повинен бігати між судами та брати участь одночасно у кількох паралельних процесах.

Окремий розділ звіту присвячений діяльності державних реєстраторів. Це свідчить про визнання нами зловживань, які, на жаль, можуть бути притаманні цій сфері. Проте звичайно питання не стоїть, чи потрібний нам через це зручний та доступний реєстраційний сервіс як такий. Дозвольте я проілюструю думку на прикладі минулорічного кейсу з практики Ради бізнес-омбудсмена. Державний реєстратор в Україні вчинив реєстраційну дію на основі пакету документів, частиною якого був підроблений кіпрський апостиль (штамп, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток, і робить офіційні документи чинними в країнах-учасницях Гаазької конвенції). При чому виявилося, що ані реєстратор, ані інші особи, яким було надано документ з Кіпру, не мали жодних підстав та не бачили жодних ознак, які свідчили би про підробку. А тому можливість виготовлення такої підробки (що, саме по собі, є кримінально переслідуваним діянням) не означає, що Україна повинна відмовитись від апостиляції документів з Кіпру… або від інституту державної реєстрації.

Виявити підробку – це завдання правоохоронців, а не Мін‘юсту.

По великому рахунку державна реєстрація – це сервіс, який має бути зручним і швидким. Тому, наприклад, питання обміну інформацією між держреєстрами нерухомості чи корпоративних прав та Єдиним держреєстром судових рішень (далі ЄДРСР) – це, насамперед, питання сервісності, а не тільки безпеки.

Тут ми переходимо до того, які з рекомендацій виконані не були. Ще в червні 2017 року Мін‘юст надав нам відповідь, що вони виконали всі вимоги для організації технічного обміну інформації між реєстрами Національної інформаційної системи (НАІС) та Державної судової адміністрації України. Але технічно обміну не існує і понині. Такого обміну не існує, наприклад, і між «внутрішніми» реєстрами самого Мін‘юсту: реєстром корпоративних прав та реєстром обтяжень рухомого майна.

Також залишається технічна можливість здійснення реєстраційних дій у порушення принципу територіальності. (ред. - для виправлення такої можливості на рівні софта потрібні години, а не роки роботи).

Больова точка бізнесу – це звинувачення у корупційному характері діяльності комісії Мін‘юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Насправді комісія не є судовим органом та не розглядає спір по суті, а лише визначає чи виконав реєстратор правильно процедуру вчинення реєстраційних дій відповідно до інструкцій. Часто розмови про корупцію базуються на припущенні, що на однотипні скарги, комісія нібито приймає різні по суті рішення. Але, наприклад, у випадку з підробленим кіпрським апостилем, виявилося що Мін‘юст скасував реєстраційну дію, оскільки реєстратор порушив певні процедури (не та послідовність дій, не так оформлений реєстраційний файл тощо), а не тому, що він встановив підробку апостилю. Таким чином, виникає дисонанс між інформацією про суть рішення комісії, яка міститься у публічному просторі (коли здається, що комісія відмінила реєстраційну дію, тому що вона була вчинена на підставі підробленого документу) і обставини які насправді враховував Мін‘юст для відміни реєстраційної дії. Таке виникає ще й тому, що після отримання бажаного для себе результату (оформленого доволі лаконічним Наказом Мінюсту), скаржнику вже не цікаво з’ясовувати підстави якими при цьому керувався Мінюст, бо для цього потрібно звернутися з клопотанням про одержання висновку комісії (саме цей документ є підставою для оформлення Наказу Мінюсту). Відтак, Мін‘юст міг би позбутися частини звинувачень та очистити репутацію сумлінних реєстраторів, якби періодично публікував узагальнюючу інформацію про підстави, які визначали суть своїх рішень, прийнятих в результаті камеральних перевірок та розгляду скарг.

Також не реалізованою є опція смс-інформування власників корпоративних прав про реєстраційні дії відносно їх прав. Таке інформування вже існує щодо власників нерухомості, а тому технічно просте.

Сурова реальність

На практиці бізнесмен може прокинутись і отримати від Мінюсту смс-повідомлення, яким йому пояснять, що він уже не власник заводу, вартістю, наприклад 10 млн (чи млрд) долл, оскільки реєстратор якоїсь сільради вніс відповідні зміни до реєстрів на підставі невідомо чого… Тепер ваш завод належить підставній фірмі. Це справді зручний реформований сервіс, погодьтеся. Уже цього вистачить, щоб заблокувати вашу діяльність, зірвати інвестиційну угоду, зовнішньоекономічний контракт, відкритий продаж акцій тощо… Далі, на підставі законного витягу з держреєстру та підробленого судового рішення ваше підприємство продається третій стороні. Вона є законним вигодонабувачем і оскаржити її права на завод практично неможливо. А державні реєстратори та нотаріуси не є суб‘єктами, які зобов‘язані здійснювати оцінку наданих документів на предмет підробки. Наш самий гуманний суд дозволить оскаржити лише перехід власності до підставної фірми, і запропонує їй відшкодувати вам завдані збитки.

Власники, які вже обпікалися на рейдерстві, вимушені страхувати усі свої дії судовими ухвалами, ховати кінцевих бенефіциарів у офшорах, виводити прибутки за кордон. Наприклад, бізнесмен купує частку підприємства у іншого учасника; вносить відповідні зміни в держреєстр… І тут же накладає судову заборону на будь-які дії з частками підприємства. Для чого? Про всяк випадок. Не в Європі ж завод, їй Богу…

Боротьба з рейдерами в реаліях України виглядає сучасною Сизифовою працею. Система і реформатори, які продукують подібний кінцевий продукт для українського бізнесу, не мають права на існування. Урядовці, які за такої системи очікують іноземних інвесторів, є або ідіотами, або співучасниками.

На цьому про реформи та інвестиції на сьогодні все.

Як відбити рейдерське захоплення: поради юристів

Ярослав Грегірчак радить концентруватися на превенції рейдерського захоплення. Ця частина включає забезпечення внутрішньої безпеки, передбачає підбір персоналу, запровадження та дотримання сучасних стандартів корпоративного управління, захист конфіденційної інформації, запровадження комплаєнс процедур. Критично важливо мати прямий короткий контакт з зовнішніми юристами (адвокатами), які нададуть швидку та кваліфіковану допомогу у кризовій ситуації.

Діяти треба максимально швидко та оперативно. Якщо є ознаки упередженого розгляду справи державними органами: Міністерством юстиції, правоохоронними органами, Держгеокадастром, - тоді бізнес може подати скаргу до Ради бізнес-омбудсмена. Тут є 16 інспекторів, 4 молодших інспектори, за 3 роки роботи вже відпрацьовані певні підходи до розслідування скарг. Статистика свідчить, що більше 90% рекомендацій офісу по індивідуальним кейсам виконується.

Сергій Ільченко - адвокат, к.ю.н.

Адвокат Сергій Ільченко описав механізм дій, коли незаконні дії вже відбулися:

Встановіть реквізити протиправного рішення державного реєстратора. Зафіксуйте виявлені протиправні зміни. Скопіюйте паперові та електронні документи, зробіть скріншоти з екрану, зафіксуйте екран на фото чи відео. Відтворені паперові копії засвідчіть нотаріально. Підготуйте пакет документів, яким підтвердите повноваження суб’єкта на оскарження реєстраційної дії (договір з адвокатом). Реагуйте! Подайте:

- скаргу – до органів Міністерства юстиції України, відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення – до територіального органу Національної поліції України за місцем його вчинення;

- позов до суду.

Якщо на початкових етапах реагування засновник чи керівник юридичної особи здатен самостійно виявити та зафіксувати факт правопорушення, то ефективність подальших дій потребує залучення фахових юридичних знань, вмінь та навичок. Ураховуючи це, їх доцільно довірити фахівцям.

[1] Дані Міністерства юстиції України