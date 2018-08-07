Як держава формує новий приватний «антирейдерський» сервіс: результати ІІ Антирейдерського форуму.

«Бізнес-Варта», «Всеукраїнська Аграрна Рада» та партія «Самопоміч» розповіли сільгоспвиробникам як захищають власність, лобіюють запровадження ринку землі та повернення відшкодування ПДВ для експортерів олійних культур на ІІ Антирейдерському форумі, який відбувся 3 серпня у Києві.

Основна цільова аудиторія форуму – це фермери та власники сільськогосподарських підприємств. Усі промови, меседжі організаторів адресувалися саме їм. Запрошені представники органів влади – мішені для критики та адресати скарг. Такими були перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, заступник начальника ГСУ (Головного слідчого управління) Нацполіції, голова Миколаївської ОДА Олександр Савченко.

Самопомоіч та ВАР не приховують, що саме середні фермери можуть забезпечити перемогу на виборах по сільським мажоритарним округам. Головна теза для селян: «Єднайтеся. Ми забезпечимо вам захист». Про вибори багато не говорили, але навколо кого має відбутись об’єднання читалося, що називається, між рядків. Андрій Садовий кілька разів провів аналогії з історичними подіями початку 20 ст., коли у Галичині головним гаслом тодішніх українських селянських кооперативів було «Один за всіх і всі за одного»… І багато про «душа болить» і землю, що «умивається кров’ю».

ВАР оприлюднила цікаві та тривожні для влади результати опитування власників сільськогосподарських бізнесів центру «Соціальний моніторинг» . Цифри свідчать, що 71% фермерів вважають свій бізнес і право власності незахищеними від рейдерських захоплень. Особливо гострою проблема є для південних та східних областей України. Головною причиною рейдерства 64% опитаних вважають корупцію в органах влади та правоохоронних структурах а тому не вірять у допомогу держави. Вирішення загрози рейдерства 39% опитаних вбачають в об’єднаннях сільгоспвиробників (громадських організаціях та рухах), а 36% - у зміні чинного законодавства.

«Бізнес-Варта» наводила приклади рейдерства та участі у ньому місцевих правоохоронців. Як вихід запропонували максимальну публічність, об’єднання та переадресування проваджень до Генеральної прокуратури і ГСУ Нацполіції. Показали «гучний» слайд, на якому замовниками рейдерства назвали російського олігарха Сліпенчука М.В., міністра Петренка та нардепа Пашинського, але… наразі, намальовані зв’язки виглядали, радше, просто намальованими.

Фото слайду про замовників рейдерства Братського маслопереробного заводу.

Окремо хвалили Міжвідомчу антирейдерську комісію при КМУ, яку очолює Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів. Недолік – засідають рідко (6 разів /рік), не встигають розглянути усі випадки та заслухати посадовців. Кубіва запрошували, але він теж не прийшов.

Інша проблема – державна реєстраційна служба. Значна частина незаконних дій із власністю пов’язана із перереєстрацією без законних підстав. Це і підробні рішення загальних зборів товариства і неіснуючі судові рішення та фіктивні доручення. Чи не тому на заході не було представників профільного Міністерства юстиції України? Багато говорили про зростання відповідальності реєстраторів… або, іншими словами, ні про що: кримінальна відповідальність є і сьогодні, але вона не застосовується – поліція та прокурори банально не доводять справи до суду. Бо ж реєстратори почнуть «зливати» посередників та замовників. А це – окремий бізнес Мін‘юсту та правоохоронців.

Для виступу про випадок незаконних дій реєстраторів із залу вийшла Ірина Варагаш – власниця заводу з виробництва мінеральної води для дітей «Еконія». Її підприємство реєстратор Каленчук переписав на основі недійсної ухвали суду 10.07.18 р. Андрій Дикун – керівник ВАР почав вимагати припинення виступу. Така поведінка виглядала незрозумілою і я перепитав п. Андрія про причини. На диво, він почав повторювати тези рейдерів «Еконії» про те, що Варагаш викрадала людей і незаконно захопила приміщення…. Хм-м-м…, я відверто здивувався, оскільки особисто знайомий з історією «Еконії» та п.Іриною: у 2007 р вона купила занедбані цехи у Золотоноші, залучила мільйони доларів інвестицій і 11 років публічно розвивала ТМ «Малятко». І все це проти заяв рейдерів… ВАР і п.Дикун мають розібратися, на чиєму вони боці: «білого» бізнесу чи рейдерів?

Фото: Будівля заводу у 2007 р.

Фото: "Еконія" у 2008р.

Атмосфера часом нагрівалася до т. кипіння, фермери не раз згадували про вила (але не про Ляшка), модератори вгамовували емоції і пробували каналізувати їх у критику влади та інстинкт гуртування..

Цікаве спостереження. На подібних заходах все активнішу участь беруть розмаїті громадські організації, ветеранські спілки, об’єднання бувших військових-контрактників, охоронні фірми тощо. Новий вид сервісу у державі, яка втрачає монополію на насилля і не може тримати під контролем злочинців.

Скрін-шот результатів інтерактивного опитування учасників форуму, проведене ВАР 03.08.18 (усі результати див. тут)

Було цікаво.