Робочі колеса

Найкраще стан “вантажного” ринку характеризує статистика. Торік було продано 3208 вантажівок повною масою понад 3,8 т (без урахування спецтехніки). Багато хто з головних гравців ринку, в тому числі серед Топ-5, покращив свої показники вдвічі. І хоча методика підрахунку результатів в офіційних імпортерів автовиробників відрізняється (хтось рахує загальну кількість проданої техніки, до якої відносить і спецтехніку, хтось відокремлює її від бортових вантажівок та сідельних тягачів), усі гравці ринку зійшлися в тому, що будь-який підрахунок результатів минулого року виводить на того самого лідера ринку. Ним став білоруський МАЗ, який передав покупцям 1134 одиниць техніки (враховуючи шасі та вантажопідйомну техніку).

На другій позиції німецька марка MAN, офіційні представники якої реалізували 76 вантажівок повною масою 6-16 т та 436 авто повною масою понад 16 т. Третьою за результатами 2017 р. стала шведська Scania (яка разом з MAN входить до складу концерну Volkswagen). Офіційний представник марки компанія “Сканія Україна” повідомила про 323 проданих вантажівки.

Четверта позиція — у представників Mercedes: торік вони передали покупцям 20 вантажівок повною масою 3,8-16 т та 294 авто повною масою понад 16 т.

Велику п’ятірку замикає ще одна шведська марка — Volvo, яка продала 280 вантажівок.

Але компанії дуже обережно ставляться до прогнозів. За їхніми словами, на ринку зберігаються макроекономічні складності: висока вартість кредитів, низький рівень інвестиційних можливостей споживачів та спад активності в основних галузях споживання комерційного транспорту.

Якщо говорити саме про важку техніку, то минулого року українські покупці придбали 2834 вантажівки повною масою понад 16 т. Щодо поточного року, то зараз вже підбиті підсумки I кварталу. І хоча лідер залишився незмінним, в переліку топ-гравців сталися відчутні зміни.

Тож офіційні представники МАЗ говорять про 272 вантажівки, продані у січні — березні 2018 р. При цьому треба враховувати, що до цієї кількості входять шасі, на які встановлюють різноманітне обладнання та кузови. В цьому секторі МАЗ залишається беззаперечним лідером.

З огляду на специфіку продажів визначити динаміку за географічною ознакою буває досить важко. Справа в тому, що більшість лізингових компаній, за участі яких найчастіше і купується нова вантажна техніка, зареєстровані у Києві. І за умовами лізингу на момент реєстрації нового транспортного засобу він належить саме лізинговій компанії. Таким чином, більшість авто, що фактично працюють у різних регіонах країни, мають київську реєстрацію.

Проте якщо говорити саме про покупців та їхнє походження, то рейтинг областей за результатами I кварталу виглядає так:

Харківська (197 реєстрацій). Київська (181 реєстрація, як юридичні, так і фізичні особи). Львівська (181 реєстрація). Дніпропетровська (170 реєстрацій). Вінницька (125 реєстрацій).

Серед міст абсолютним лідером залишається Київ — 1106 реєстрацій.

За типами рушійного складу структура така сама, як і у підсумках минулого року: на першому місці сідельні тягачі, за якими йдуть будівельна техніка та шасі. Відповідно, галузями, які надали потужний імпульс реалізації нових вантажівок, є аграрний сектор та будівельний. І, судячи з усього, жодна з галузей впродовж, як мінімум, цього року не зможе скласти їм конкуренцію.