Прогодуй сусіда

Торік Україна у півтора раза збільшила експорт агропродовольчої продукції до Туреччини. Цього року завдяки отриманню права експорту яловичини до республіки є шанс ще наростити поставки

Сільське господарство — ключовий сектор економіки як Туреччини, так і України. Обидві країни є потужними гравцями глобального аграрного ринку. І в сфері сільського господарства наші держави відомі торговельні партнери. Причому активніше торгівля між країнами стала розвиватися, коли обидві втратили один з ключових для себе ринків збуту — Росію.

За даними Мінагрополітики, Туреччина входить до Топ-10 країн, з якими Україна має найбільший товарообіг: посідає 6-те місце по експорту та 3-тє — по імпорту. 2017 р. Україна стала третім найбільшим постачальником агропродукції до Туреччини та зайняла 7,2% в структурі турецького імпорту продукції АПК, поступаючись лише США і Росії.

У торговельних відносинах України та Туреччини спостерігається тенденція до зростання товарообігу. Крім того, наша держава має позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.

Чим багаті…

Україна реалізує в Республіку Туреччина переважно соєві боби, соняшникову олію, залишки і відходи харчової промисловості — висівки, кормове борошно, макуху тощо. Крім того, овочі, зернові, волоські горіхи, хлібобулочні, кондитерські вироби та іншу продукцію. Гравці олійно-жирової галузі кажуть, що турецькі компанії часто виступають посередниками на ринках Ірану, Іраку, Сирії: вони закуповують українську олію, фасують і поставляють на Близький Схід.

Деякі турецькі бізнесмени експортують українське борошно в країни Південно-Східної Азії. До речі, Туреччина посідає перше місце в світі з експорту борошна — вона виробляє вдвічі більше борошна, ніж споживає. Уряд країни стимулює борошномелів розвивати експорт, звільняючи від мит і ПДВ. Тому турецькі млинарі дуже активно працюють із зовнішніми ринками, відправляючи продукцію до більш ніж 100 країн.

В Республіці Туреччина розвинене виробництво обладнання для борошномельної промисловості. І країна постачає цю техніку й в Україну як для приватних, так і для державних компаній. Зокрема, в середині квітня в Анкарі ДП “ПАТ “Аграрний фонд” та турецька компанія Alapala уклали договір на поставку обладнання для борошномельного комплексу.

Туреччина постачає на ринок України значні обсяги цитрусових, насіння соняшнику, овочі (помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки), фрукти (виноград, абрикоси, вишні, сливи, персики), плоди сушені та консервовані, макаронні вироби, тютюнову сировину. Завдяки теплішому клімату і діючій системі держпідтримки турецькі виробники овочів можуть пропонувати нижчі ціни. Це нерідко створює конкуренцію для українських тепличників, які несуть значні витрати на обігрів теплиць.

Специфіка

Незважаючи на те що сільське господарство — важливий сектор в економіці як Туреччини, так і України, тарифний захист в країнах різний. У Туреччині високі ставки ввізного мита, особливо для сільгосппродукції. Як повідомили експерти Мінагрополітики, 2016 р., за даними COТ “World Tariff Profiles 2017”, середньоарифметична ставка ввізного мита на сільськогосподарську та харчову продукцію в Туреччині становила 43,2%, в Україні — 9,2%. Найзахищенішими товарами, імпортне мито на які в Республіці становить 225%, є м’ясо (яловичина, свинина, баранина) та їстівні субпродукти з ВРХ, свиней, овець, кiз та ін. Мито на молоко, вершки згущені, масло вершкове складає 180%, кисломолочну продукцію, в тому числі йогурти, — 170%, на цукор — 135%, зернові — 130% тощо.

І хоча в торговельних відносинах між країнами існує низка проблем з узгодженням ветеринарних сертифікатів, наприкінці квітня Туреччина відкрила ринок для української яловичини. Як повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, це стало результатом роботи технічної місії Головного директорату захисту та контролю Міністерства сільського господарства Республіки Туреччина щодо оцінки системи державного контролю за виробництвом яловичини, що працювала в Україні наприкінці квітня 2018 р. “Турецькі інспектори проводили аудит системи державного контролю за виробництвом яловичини в Україні, а також проінспектували забійні підприємства, зацікавлені в експорті своєї продукції до Туреччини. За результатами цієї роботи прийнято рішення про відкриття ринку Туреччини для української яловичини”, — ідеться у повідомленні.

Робота над погодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини до Республіки Туреччина наразі перебуває на фінальній стадії.

Торік до Туреччини експортовано з України продукції на $928,9 млн, $320,7 млн, що на або в 1,5 раза, більше, ніж 2016 р.

Перспектива

Відомо, що Україна і Туреччина не перший рік обговорюють можливість підписання Угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Що стосується аграрного сектора, то є певні побоювання з обох сторін. І тут необхідно врахувати інтереси як вітчизняних експортерів та виробників, так і турецької сторони.

Проте, за словами Дар’ї Гриценко, аналітика аграрних ринків Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” (“УКАБ”), перспективними українськими товарами для турецького ринку залишаться зернові та олійні культури, безпосередньо олії та жири, а також продукти їхньої переробки (макуха, шрот) та продукції, що перелічена вище. Враховуючи потенціал української аграрної галузі та структуру двосторонньої торгівлі сільгосппродукцією, у Мінагрополітики вважають, що українська сторона готова збільшити обсяги експорту олії, плодів та горіхів, м’яса, субпродуктів та живих тварин. Зі свого боку, Туреччина і далі постачатиме в Україну фрукти (здебільшого цитрусові і виноград), горіхи, сухофрукти і кондитерські вироби.