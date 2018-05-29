“В агробізнесі “Епіцентр” робить ставку на інновації та технології”

Відома мережа торговельних центрів “Епіцентр К” почала розвивати аграрний напрямок нещодавно, і темп, який вона взяла, свідчить про серйозність її намірів

За три роки агрохолдинг Олександра та Галини Герег сконцентрував 110 тис.га земель. На поточний рік заплановано 2 млрд грн інвестицій в агробізнес. Яку стратегію розвитку обрала компанія та на що витратить значні інвестиції, в інтерв’ю розповів керівник аграрного напрямку Віталій Ставнічук

— Останнім часом агрохолдинг ТОВ “Епіцентр К” сконцентрував значний земельний банк. Яка загальна площа земель зараз та які плани на майбутнє?

— Земельний банк аграрного напрямку наразі складає 110 тис.га. На цих площах наші агропідприємства вирощують пшеницю, соняшник, кукурудзу, ріпак, а також кормові культури для забезпечення кормами поголів’я ВРХ. Ми маємо плани на цей рік щодо незначного збільшення земельного банку, але наша мета — не найбільша площа, а найвища ефективність виробництва, тому ми робимо ставку на розвиток інновацій, застосування новітніх технологій та сучасної техніки у виробництві сільгосппродукції.

Також важливим стратегічним напрямом для нас є розвиток тваринництва. Першочергове завдання — збільшення поголів’я високоякісного дійного стада. Маємо намір будувати тваринницькі комплекси з сучасною системою годівлі та утримання.

Загальні планові інвестиції в агронапрямок “Епіцентр К” перевищують 2 млрд грн

— Які інноваційні технології плануєте запроваджувати?

— Наразі працюємо над створенням інноваційного центру, аналогів якому в Україні немає. На його базі працюватиме випробувальна лабораторія, що робитиме аналізи ґрунтів, кормів, мінеральних добрив. Лабораторія вивчатиме мікробіологію та аналізуватиме хвороби рослин. Також будемо створювати наукові центри для вивчення як технологій, так і техніки.

Ми переконані, що наполеглива праця в поєднанні з використанням нових розробок та інноваційних підходів вже найближчим часом дозволить значно підвищити позитивну динаміку на наших аграрних підприємствах.

— Скільки плануєте інвестувати у розвиток сільгоспвиробництва 2018 р.?

— Загальні планові інвестиції в агронапрямок перевищують 2 млрд грн. З них 665 млн грн буде спрямовано на придбання техніки, а основна сума — 1,4 млрд грн — запланована на будівництво елеваторів.

— Які зараз елеваторні потужності агробізнесу ТОВ “Епіцентр К”? Які плани щодо їх збільшення?

— Наразі маємо п’ять елеваторних комплексів, розрахованих на одночасне зберігання 284 тис.т зерна. Цього року ми добудовуємо й збільшуємо елеваторні потужності. Будемо нарощувати потужності до зберігання понад 600 тис.т зерна. Крім того, маємо намір “розганяти” наші елеватори до двох оборотів: ранні культури (озима пшениця, озимий ріпак) — перший оборот, кукурудза та соняшник — другий оборот.

— Наскільки прибутковий аграрний напрямок для компанії “Епіцентр К”? Який EBITDA на 1 га отримали за 2017 р. та до якого показника плануєте вирости?

— В цілому, агронапрямок компанії був прибутковим. Проте необхідно враховувати, що окремі підприємства були придбані в середині 2017 р. Перед продажем попередні власники не вкладали у виробництво необхідних коштів та спрощували технології вирощування рослинницької продукції. Це призвело до втрати врожаю в окремих господарствах та зниження середніх показників урожайності на всій площі. Проте торік на Хмельниччині ми отримали найкращі врожаї кукурудзи (108 ц/га), соняшнику (34,7 ц/га), пшениці (62,7 ц/га), цукрового буряку (820 ц/га) і серед наших підприємств, і серед підприємств області, а показник EBITDA на 1 га минулого року перевищив $300.

Цьогоріч плануємо вирівняти врожайність в усіх регіонах, де обробляємо землю.

— Якою ви бачите компанію через п’ять років?

— “Епіцентр К” — лідер на ринку роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. За п’ять років ми бачимо аграрний напрямок компанії на такій самій позиції в своєму сегменті. Ми хочемо створити високотехнологічний, сучасний та ефективний агробізнес повного циклу — від виробництва до перероблення та надання продукції кінцевому споживачу.