Пропан-бутанова Україна

Споживання скрапленого вуглеводневого газу (lpg) в Україні впевнено зростає п’ятий рік поспіль. За результатами 2017 р. ринок lpg збільшився на 7,5% — майже до 1,6 млн т, у січні — березні 2018 р. — ще на 9,2%

Характерною рисою українського ринку скрапленого газу є високе споживання LPG в якості моторного палива. Зараз на автогаз у структурі ринку припадає 90%. Решта, близько 10%, розподіляється між нафтохімічним, комунально-побутовим, сільськогосподарським, промисловим секторами. Багато в чому каталізатором розвитку українського автогазового ринку була криза 2014 р., коли LPG став не лише екологічною, а й передовсім економічною альтернативою дорогому бензину. Наприклад, у 2014-2017 рр. споживання скрапленого газу, головним чином — як моторного палива, в Україні збільшилося на 67%.

Економічна альтернатива

За даними Світової асоціації скрапленого газу, зараз Україна входить до Топ-10 найбільших країн — споживачів LPG в якості моторного палива і до Топ-5 за кількістю автомобільного транспорту з газобалонним обладнанням (ГБО).

Згідно з дослідженням консалтингової компанії UPECO, річні обсяги споживання скрапленого газу в якості моторного палива в Україні складають близько 1,48 млн т. У перерахунку на літри розміри вітчизняного автогазового ринку вражають — 2,8 млрд л. Для роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів 2017 р. став знаковим, оскільки скраплений газ вийшов на перше місце за обсягами в літрах. За підрахунками UPECO, на заправках продажі LPG складають вже 40%, бензину — близько 34%, дизпалива — 26%. Вже ні в кого не викликає сумнівів, що в “паливному кошику” пропан-бутан зайняв чільну позицію, тому недивно, що майже всі бензинові ритейлори активно взялися за розвиток LPG-напрямку й навіть обігнали газовиків.

Торік автогаз залишався економічною альтернативою бензинам, оскільки ціни на бензин на заправках сприяли збільшенню кількості автотранспорту з ГБО. За звітний період вартість установки ГБО була на рівні $500, що дозволяло автомобілістам “відбити” інвестиції протягом декількох місяців.

Середня вартість скрапленого газу на українських заправках 2017 р. становила 12,11 грн./л (€0,41). У порівнянні з показником 2016 р. вона підвищилася на 21,7%, однак інфляція та подорожчання інших нафтопродуктів, зокрема бензину, нівелювали зростання. У підсумку співвідношення між бензином А-95 і LPG залишалося на користь останнього. Як результат, ціна газу складала 48% вартості бензину А-95 і 53% — дизпалива.

Втім, торік ринок газу пережив найсерйознішу кризу в своїй історії. На тлі обмежень на поставки LPG з Росії в другій половині серпня — вересні ціни досягли рекордних показників у 16,0-17,0 грн./л (66% ціни 95-го бензину). Благо колапс тривав недовго і його вдалося подолати завдяки як диверсифікації імпортних поставок, так і втручанню уряду, який вперше зрозумів усю важливість автогазу для української економіки.

За даними UPECO, наразі в Україні працюють близько 4 тис. точок продажу LPG, більшість з яких — невеликі мережі й моноблочні заправки. Через вплив тіньового ринку (велика кількість заправок працюють без документів) складно оцінити обсяг ринку автогазу в абсолютних значеннях, проте, спостерігаючи за розвитком головних гравців, можна вловити тренди.

Станом на початок року найбільшою мережею АГЗП в Україні є активи групи компаній “Приват” (АЗС ANP, “Авіас” тощо, а також компанія “Укрнафта”, де 43% акцій компанії належать “приватівським” акціонерам) — 509 об’єктів. Друге місце посідає WOG. На початок 2018 р. газом можна було заправитися на 264 АЗС компанії. На третьому місці — “ОККО” з 243 газовими заправками.

Лідером покриття LPGмодулями є “БРСМ-Нафта” — 187 точок на приблизно 190 АЗС. Тобто газові колонки встановлені більш ніж на 98% багатопаливних АЗС компанії, що робить її найбільшим роздрібним продавцем автогазу в Україні.

Нагадаємо, що головною подією минулого року стали масові демонтажі моноблочних АГЗП в Києві, що було обумовлено відсутністю механізму виділення земельних ділянок під газові заправки. У березні-квітні 2017 р. альянс муніципальної влади і великих мережевих операторів взявся “зачищати” столицю від моноблоків. За цей період зі столичних вулиць зникло понад 200 газових заправок. Демонтажі дозволили “мережевикам” утвердитися на столичному ринку, який є одним з центрів споживання автогазу в Україні.

Обсяг вітчизняного автогазового ринку становить 2,8 млрд л

Імпортна залежність

Торік виробництво скрапленого газу в Україні збільшилося на 2,7% — до 411 тис.т. У порівнянні з показниками 2014 р. виробництво зменшилося на 9,2%. Однією з головних причин негативної динаміки стало скорочення видобутку нафти, природного газу і газового конденсату державними компанями. Головними виробниками LPG в Україні є державні газо- й нафтовидобувні компанії “Укргазвидобування” й “Укрнафта”. Також виробництвом пропан-бутану займається єдиний працюючий нафтопереробний завод України — Кременчуцький. Останнім часом скрапленому газу стали приділяти увагу приватні газовидобувні компанії. LPG виробляє група компаній Geo-Alliance, Полтавська газонафтова компанія та “Регал Петролеум”. Однак в структурі ринку обсяги “приватників” незначні. Планують почати виробництво пропанбутану у ДТЕК, Burisma Group і “Укрнафтобурінні”, що може збільшити частку українського газу на 3-5%.

На тлі активного споживання скрапленого газу Україна перетворилася на нетто-імпортера. Як наслідок, буквально за кілька років вона стала країною, яка більш ніж на 75% залежить від імпорту LPG.

За даними UPECO, торік імпорт скрапленого газу в Україну збільшився на 9,4% — до 1,18 млн т. Вперше за три роки обсяги експорту скрапленого газу з РФ в Україну скоротилися (включаючи реекспорт через територію Білорусі). Якщо 2016 р. сумарно на російський ресурс припадало близько 830 тис.т, то 2017 р. його частка скоротилася майже на 7% — до 773 тис.т. Основною причиною зниження стала заборона Федеральною службою технічного та експортного контролю РФ прямих поставок LPG для більшості російських компаній, за винятком компанії “Роснефть”, що почала діяти з травня 2017 р.

Білорусь, інший основний постачальник скрапленого газу в Україну, повернула втрачені минулорічні позиції, збільшивши експорт LPG, виробленого на своїх заводах (“Білоруснафта”, Мозирський і Новополоцький НПЗ), на 42% — з 211 тис.т до майже 300 тис.т.

Минулого року через суттєве зростання цін в літній період на український ринок поновились поставки газу з Казахстану, обсяги яких склали близько 55 тис.т. Зазначимо, що з липня прямі поставки скрапленого газу в Україну залізницею почав здійснювати найбільший казахстанський виробник LPG — компанія “Тенгизшевройл”.

Неритмічний імпорт скрапленого газу з Росії і, як наслідок, зростання цін активізували пошук альтернативних джерел. Як результат, у 2016- 2017 рр. вітчизняні трейдери були змушені шукати альтернативу в морських поставках з Єгипту, Італії, Туреччини через порти Чорного моря, а також реекспортувати російський газ через Польщу, Румунію та країни Балтії. Зараз морський імпорт скрапленого газу носить сезонний характер і в разі зниження цін на сухопутні партії стає економічно невигідним.

Стабільне зростання

За даними UPECO, в I кварталі, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 р., український ринок LPG зріс на 9,2% — до 389 тис.т. Цьогоріч збільшенню передусім сприяли імпортні поставки на адресу виробника нафтохімії “Карпатнафтохіму” (м.Калуш), який поточного року активно закуповує LPG в якості сировини для переробки.

Учасники європейського ринку автогазу зазначають, що Україна продовжує залишатися найбільшим споживачем LPG в якості моторного палива в регіоні. Наш ринок через зростання став головним драйвером формування цін на пропан-бутан в Східній Європі і, виходячи з тенденцій I кварталу, впливає на збутову політику виробників в Азії. За підрахунками UPECO, в I кварталі споживання автогазу в Україні збільшилося на 2% — до 345 тис.т.

З огляду на дорожнечу бензину і пожвавлення нафтохімії, не викликає сумнівів, що розвиток ринку LPG продовжиться і за декілька років Україна споживатиме близько 2 млн т, велика частина з яких буде використана в якості автомобільного палива. Українські автомобілісти мають альтернативу дорогому бензину, зберігаючи щорічно в сімейних бюджетах близько $1 млрд.