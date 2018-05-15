Сідаймо в майбутнє

Міський транспорт приречений на динамічний розвиток. Чим швидше рухаються вперед суспільство та мегаполіси, тим фантастичнішими обіцяють бути звичні маршрутки. І це не забаганка конструкторів-мрійників, а виклик часу. Проблеми, з якими стикається пересічний містянин, є проблемами й комунального транспорту: тіснява, брак часу, погана екологія, дискомфорт та відсутність стресостійкості.

Над трафіком та між краплями

Найрадикальнішим способом звільнення вулиць міст від велетенської кількості засобів пересування, чим в останні роки переймались чимало розробників у різних країнах, є підняття міського транспорту на “другий поверх”. Ще 1969 р. у Китаї народився проект неймовірного монстра-автобуса. Два роки тому справа дійшла до втілення у життя. Електричний гігант мав рухатися зі швидкістю до 40 км/год по спеціальних рейках над двома полосами руху та перевозити одночасно до 1200 пасажирів. Він дозволяв би скоротити річну витрату палива на 800 т та викиди вуглекислого газу майже на 2,5 т, бо замінив би собою 40 традиційних автобусів. Минулого року почалось тестове курсування реальної версії в Циньхуаньдао по 300-метровій доріжці. Але до масового виробництва й використання на перевантажених вулицях китайських міст, здається, ще далеко. Ще одним способом звільнити міські вулиці можна вважати радикальне зменшення розміру транспортних засобів. Якщо цю ідею доповнити електродвигуном та автопілотом-водієм, отримаємо... автобуси французької компанії Navya, що вже курсують в містах Франції, Японії, Сінгапуру, США та Австралії. Аналогічний проект Sohjoa вже працює в Ґельсінкі (Фінляндія). Поки рух такого транспорту обмежується короткими маршрутами. Але його кількість, безумовно, росте.

Так компанія АВВ вирішує проблему дозарядки для своїх електричних гібридних автобусів, що курсують у Люксембурзі

Автобуси: ті самі, але інакші

Дивовижними можуть бути і перевтілення звичних автобусів. В березні цього року компанія Toyota Sora розпочала продаж першого сертифікованого водневого автобусу. Фірмова технологія паливних елементів TFCS забезпечує нульовий (!) викид шкідливих елементів в атмосферу. Автобус довжиною 10,5 м обладнаний 22 сидіннями, рухається за допомогою двох електродвигунів по 114 Вт кожен. Водень (600 л) зберігається в 10 ємностях. Планується випуск 100 таких автобусів для обслуговування Олімпіади-2020 у Токіо.

Компанія Mercedes-Benz також до 2020 р. планує розпочати серійний випуск свого автобуса майбутнього. В ньому буде функціонувати система автоматичного водіння CityPilot, що вже випробувана на шляхах європейських міст. Автопілот вміє розпізнавати світлофори, тунелі, самостійно пригальмовує (з точністю до 10 см), щоб забрати пасажирів на зупинках.

Цікавий спосіб “видалення” автобусів з міських вулиць пропонують розробники концепта Willie. Вони використали в якості обшивки особливі гнучкі прозорі дисплеї. Виглядає це досить ефектно. Щоправда, одночасно з цим передбачається можливість заповнення дисплеїв відеорекламою. Цим навряд чи можна когось здивувати. Розробці ще досить далеко до реального втілення, адже краш-тести на міцність ніхто не відміняв заради краси.

Після активації функції автопілота CityPilot MercedesBenz управління рухом бере на себе складна система камер та датчиків ближнього та дальнього радіусу дії

Куди ж без Маска...

Звичайно, найзавзятіший будівник майбутнього не міг залишитися осторонь від автобусної теми. Цієї весни він анонсував свою майбутню розробку — підземний електробус, що має рухатись тунелями зі швидкістю до 240 км/год. За словами Ілона Маска, електробуси зможуть автоматично здійснювати переходи між тунелями, якими вони будуть переміщатися. Опускатися в тунелі та підніматися на поверхню вони будуть за допомогою спеціальних ліфтів. Всього планується побудувати близько тисячі майданчиків з ліфтами, кожен з яких буде розміром не більше одного місця для паркування.