Ліквідація “москітних” бусів

Що чекає на пасажирів та перевізників найближчим часом? Аварії з київськими маршрутками та нелегальні водії стали точкою відліку змін муніципальної транспортної системи в країні, де головна роль — за великими сучасними автобусами. Але скільки грошей потребує транспортна реформа?

На початку року Київ сколихнула серія страшних аварій з маршрутними автобусами. Новини про несправні маршрутки та ДТП за їхньої участі з’являються чи не щотижня. За даними Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, за вісім місяців 2017 р. в Україні сталося 1971 ДТП за участі ліцензованого транспорту, з них 1934 — саме з його вини. Внаслідок цих аварій загинули 32 громадянина, а ще 582 людини зазнали ушкоджень. Київ став лідером за кількістю ДТП. У січні — серпні минулого року в столиці було 328 аварій. Й лише одна відбулася з вини іншого учасника дорожнього руху.

Саме суспільство стало детонатором, що змусив столичних чиновників не лише звернутися до уряду з проханням скасувати мораторій на перевірки перевізників, а й почати реформувати муніципальний транспорт з ліквідацією маршрутного хаосу.

В Київській міській державній адміністрації говорять, що зараз в столиці в режимі маршруток їздять близько 1,6 тис. автобусів. Лише 12,5% (200 автобусів) випущені після 2015 р. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, переважний вік маршруток, які експлуатуються на дорогах, — близько 10 років, а великих автобусів — понад 15. Маршрутки в Києві курсують приблизно 150 маршрутами, щодня перевозячи по 1,5 млн громадян. За це відповідають 22 компанії-перевізники. “Але з 2012 р. на новий маршрут не вийшла жодна нова автобусна компанія”, — заявляв у березні Володимир Омелян. Тобто або продовжували працювати старі, або чиновники заплющували очі на те, що в країні утворився великий “сірий” ринок нелегальних перевізників, який дедалі більше стає загрозою для громад. Лише в ході однієї перевірки було виявлено, що близько 40% маршрутів (67 зі 166) столичні перевізники обслуговують нелегально. На 56 маршрутах сплив термін дії договорів, в деяких випадках — ще шість-дев’ять років тому.

Київрада вже вжила радикальних заходів, погодивши залучення комунальним підприємством “Київпастранс” у Європейського інвестиційного банку кредиту в розмірі €50 млн. У квітні поточного року за відповідне рішення проголосували 85 депутатів. “Ідеться про дозвіл “Київпастрансу” залучити кредит від ЄІБ в розмірі €50 млн на закупівлю автобусів, трамваїв та вагонів фунікулера. У рішенні зазначено всі умови: відсоткова ставка не вище 2,5% річних, термін залучення коштів — 5-22 роки з часу отримання останнього траншу”, — пояснив перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник. За його словами, тендери на придбання транспорту проводитимуться під контролем та егідою ЄІБ. Саме купівля автобусів дозволить поступово виводити з ринку цілі маршрути, які зараз обслуговують приватні компанії.

“Наше завдання — не боротися з маршрутками, бо приватні перевізники сприйматимуть це як адміністративний тиск. А зробити все, щоб альтернативою старим та небезпечним маршруткам став сучасний, комфортний, дешевий, безпечний громадський транспорт” Мер Києва Віталій Кличко — про стратегію розвитку міського транспорту

За даними, наведеними у звіті Світового банку щодо транспортної моделі Києва, у 2014-2015 рр. маршрутки обслуговували 56% маршрутів. Вони дублюють багато маршрутів комунальних автобусів, тролейбусів та трамваїв, часто приїжджають на зупинку за хвилину-дві до прибуття комунального транспорту, забирають більшість пасажирів, тож чекати залишаються хіба що пільговики.

На жаль, часто через поспіх та бажання обігнати всіх, щоб набрати більше пасажирів, маршрутки спричинюють ДТП. В звіті Світового банку фахівці вже кілька років тому рекомендували Києву закрити майже половину маршрутів, які обслуговують маршрутні таксі, та закупити замість них великі автобуси, тролейбуси та трамваї. Добова потреба в маршрутках мала скоротитися з 1525 машин мінімум до 750, а кількість маршрутів — з 161 до 87.

Щоб остаточно витіснити маршрутки, для задоволення потреб у перевезеннях на діючих маршрутах Києву необхідно придбати 231 автобус, 172 тролейбуси та 62 трамваї, порахував депутат Київради Олександр Пабат. За підрахунками першого заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Івана Шпильового, зміна транспортної моделі вимагатиме 60 нових трамваїв, 300 автобусів і 400 тролейбусів. Пан Шпильовий зазначив, що програма оптимізації та модернізації розрахована на три роки. Але торік замість 100 нових автобусів вдалося закупити лише 49.

Але Київ не єдине місто, яке почало формувати та реалізовувати транспортну стратегію. В Миколаєві розроблено Програму розвитку стійкої міської мобільності на 2018-2019 рр., яка стане основою для створення транспортної стратегії міста. “Два роки наша комісія намагалася досягти результату в питанні стратегії розвитку міського транспорту. Питання серйозне і назріло вже давно. Тому потрібно дуже терміново вживати заходів”, — зауважив голова транспортної комісії міста Володимир Євтушенко. Програма є однією з умов отримання містом кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції і розвитку на закупівлю муніципального транспорту. “Це один з документів для отримання кредитів. Якщо не буде такого розрахунку, точного визначення ліцензійної компанії, то, природно, не буде чим мотивувати ту чи іншу суму на ту чи іншу кількість трамваїв і тролейбусів, які необхідні місту. Одне тягне інше”, — пояснив пан Євтушенко. Загалом на реалізацію Програми необхідно 6,4 млн грн.

Ще одним містом, що створило Програму розвитку комунального транспорту на 2018-2022 рр., став Івано-Франківськ. “В Івано-Франківську послуги з перевезень пасажирів муніципальним транспортом надаються одним перевізником — комунальним підприємством “Електроавтотранс” Івано-Франківської міської ради. Станом на 01.12.17 р. на балансі підприємства знаходилися 57 тролейбусів, які обслуговують дев’ять маршрутів, та чотири автобуси. Протяжність контактної мережі становить 65 км, кількість тягових підстанцій — вісім. Середній вік тролейбусів — 24 роки”, — зазначили БІЗНЕСу в міськраді. На закупівлю 40 великогабаритних низькопідлогових автобусів Івано-Франківську необхідно 280 млн грн.

У грудні виконавчий комітет Львівської міської ради також прийняв рішення щодо розробки стратегії розвитку громадського транспорту. Загалом Європейський інвестиційний банк надасть €200 млн на удосконалення інфраструктури муніципального транспорту у 20 містах України.