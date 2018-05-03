Олександр Черниш: «І в комерційних і в соціальних проектах треба діяти проактивно»

Олександр Черниш — 20-річний український підприємець, заснував вже декілька стартапів, ще навіть не закінчивши навчання. Ми поговорили з ним щодо його філософії бізнесу та підходів до підприємницької, благодійної і соціальної діяльності

— Олександр, розкажіть про свої проекти і навіщо ви для них створили керуючу структуру HoldGroup24?

— Підприємницька жилка була в мене з дитинства і я рано зрозумів, що не хотів би працювати в чиємусь бізнесі. Мені важливо вникати в усі аспекти справи, вибудувати її власноруч, щоб я міг потім чесно сказати, що я зробив все сам.

Із самого початку мислив стратегічно, тому і створив холдинг HoldGroup24, який керує моїми проектами. Зараз до його складу входять подарунковий сервіс PinkiBow (https://pinkibow.com/) та бутик аксесуарів Boutiqonia, а також онлайн-шопи українських виробників аксесуарів для жінок та чоловіків OLEHANDRO та DUFNI, які ще знаходяться на етапі доробки. Крім того, холдинг також пропонує послуги із ведення та розвитку стартапів.

Під патронатом HoldGroup24 також працює громадська організація «Інноваційна Україна», яку я створив для втілення соціальних та благодійних проектів.

— Чому ви вирішили займатися благодійною діяльністю?

— Батьки виховали мене патріотом, я вірю в Україну, її майбутнє і хочу зробити свій внесок в добробут і становлення нації добрими справами. Багато хто заробляє на благодійності, та це не про мене. Я вважаю, що і в комерційних, і в соціальних проектах треба діяти проактивно, тобто концентруватися не на вирішенні нагальних питань, а сприяти профілактиці.

На практиці це виражається в тому, що допомога дитбудинкам це добре, та треба дивитися глобальніше і створювати в країні такі умови, аби дітей в дитбудинках було якнайменше. Тобто створювати робочі місця, забезпечувати гідну зарплатню та навчати молодь сімейному плануванню, здоровому способу життя, відповідальному ставленню до свого та чужого здоров’я та оточуючого середовища.

— Як ви бачите КСВ вашої підприємницької діяльності?

— Всі заходи в рамках корпоративної соціальної відповідальності, на мій погляд, це спроба впливати на суспільство. Взагалі кожний підприємець впливає на суспільство, з одного боку, рівнем зарплатні своїх співробітників і тим, який рівень життя вони можуть собі дозволити з такими доходами. З іншого боку, якістю послуг та вироблених товарів, чи не впливають вони негативно на стан здоров’я і самопочуття користувачів, тривалість їх життя та судьби.

Великі корпорації чимдалі все більше націлені отримувати прибуток за рахунок погіршення якості виробляємих продуктів, що, звісно, впливає на людей. А я вважаю, що кожний має право на своє щастя. Тому в моїй діяльності пріоритет належить якісним товарам і сервісу і відповідній оплаті праці моїх підлеглих.

— Які напрямки в благодійній діяльності ви обрали і чому?

— Громадська організація «Інноваційна Україна» досить молода структура, ми ще на етапі згуртування однодумців, яких з кожним заходом стає все більше і це свідчить про те, що ми обрали вірний шлях. Ми підтримували змагання на ВМХ-велосипедах по бездоріжжю, допомагали дитячим будинкам, знаходили донорів крові тощо.

Коли обирали дитячі будинки, то визначилися на користь не тих, що розташовані в Київській області, в яких цінується матеріальна допомога, а більш віддалених, там дітки прагнуть уваги і відчуття сімейності, для них це було свято, що ми приїхали і приділили їм увагу. Можна жертвувати гроші в БФ, але якщо є трохи часу, краще обрати сім’ю в скрутному становищі і надавати їй потрібну допомогу.

— Як ви плануєте в майбутньому опікуватися соціальними проектами для молоді?

— Особливого значення я надаю соціальним проектам саме для молоді, оскільки бачу, що молодь сьогодні і в Україні, і за кордоном занадто багато приділяє уваги алкоголю, розвагам, сексу та наркотичним речовинам. Вони не розуміють, що якщо не будуть вести здоровий спосіб життя, то через 10-15 років стануть важкими хворими.

Тому важливо організовувати заходи, які б підвищували зацікавленість молоді у свідомому підході до всіх аспектів життя, зокрема будівництво доступних за ціною спорткомплексів з можливістю пограти в футбол, теніс тощо. Вони мають зрозуміти, що гарний вигляд, міцне здоров’я, чудове самопочуття, здатність постояти за себе і свою супутницю залежить тільки від них самих.

Зараз в багатьох країнах проходить процес легалізації марихуани. Я категорично проти цього, куріння легкого наркотику поступово вбиває організм, притуплює мозок і викликає залежність. В мене особисто є знайомий, який просто вже не може фізично відмовитись від марихуани.

Ще одна значна проблема молоді — соціопатія, яка виникає внаслідок неспортивного життя із нездоровим харчуванням. Багато хто надає перевагу віртуальному спілкування і ніяковіє від комунікацій у реальному житті. За останні декілька років кількість фобій взагалі вдвічі збільшилася, і одна з найрозповсюджених — залишити свій смартфон вдома, так вже складається наше сучасне життя, що ми отримуємо дуже важливі повідомлення на телефон. Тому й треба для них влаштовувати офлайн-заходи і тим самим заохочувати до реального і усвідомленого життя.