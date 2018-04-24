Створення альтернативної системи фінансування та залучення інвестицій для бізнесу

Окрім пана Позняка в заході взяли участь інвестор журналу БІЗНЕС Володимир Чеповий, засновник проекту “Бізнес-Конструктор” Кирило Куницький та менеджер програми експертів ЄБРР Олександр Каплатий.

Проект БІЗНЕС 100 націлений на створення першого в Україні майданчика для комунікації вітчизняних бізнесменів задля спільного розвитку сприятливого економічного середовища, де українському бізнесу було б максимально комфортно існувати та поліпшувати економічний клімат у державі. Важливо зазначити, що Сергій Позняк працює у фінансовій сфері ще з 2000 р. Його проекти “Каштан 2000” та FinStream спрямовані на створення ефективної системи інвестування та залучення коштів на розвиток власної справи, що має стати альтернативою класичному банківському кредитуванню. “Такі проекти, як “Каштан 2000” та FinStream, є чудовим інструментом для малого та середнього бізнесу. Оскільки саме такі підприємства найчутливіші до змін на ринку, для них надважливо у потрібний час максимально швидко та ефективно зібрати необхідні ресурси. Компанія “Каштан 2000” допомагає власникам оперативно розібратися в ситуації на ринку та отримати доступ до ресурсу”, — зауважив Олександр Каплатий.

Під час зустрічі Сергій Позняк обговорив з бізнесменами питання, що стають ключовими для успішного розвитку системи фінансування та залучення інвестицій для бізнесу. Серед них такі:

За що мені та моїй команді вже 18 років довіряють бізнесмениінвестори?

Чому ми фактично створили альтернативу банківському фінансуванню?

Що я роблю для того, щоб малий бізнес не виїжджав з України?

Гроші в нашій країні, без сумніву, є. Наше завдання — створити правильний сервіс, який допоможе зробити процес залучення коштів та інвестування максимально прозорим, ефективним та зручним. Банківська система, якою ми бачимо її зараз, вже вичерпала себе. Саме тоді в “Каштан 2000” з'явився сервіс для інвесторів — фізичних осіб, який наразі є одним з найбезпечніших та найприбутковіших сервісів з розміщення коштів, причому в абсолютно законній “білій” площині вже впродовж десятків років. Визначною рисою продуктів “Каштан 2000” є повна прозорість інвестування та можливість прямої взаємодії інвестора та того, кому потрібне фінансування. Хітом продажів, звичайно, є такий продукт, як передача коштів в управління, коли інвестор отримує постійний пасивний дохід (причому чітко обумовлений високий відсоток) від портфеля проектів. Тому 85% нашого інвестиційного портфеля — це кошти в управлінні. Крім того, унікальна методика “Каштан 2000” дозволяє як розміщувати, так і отримувати фінасування буквально за лічені години. Краще усіляких слів це підтвержує той факт, що після зустрічі деякі її учасники успішно вклали свої кошти, скориставшись послугами “Каштан 2000”. FinStream — це якісно новий проект на фінансовому ринку України, що дозволяє підприємцям знайти необхідне фінансування, а потенційним інвесторам — зручно, безпечно і швидко розмістити грошові кошти в проекти, які пройшли експертну оцінку”, — пояснює пан Позняк.

Основна відмінність FinStream від поширених інструментів фінансування (таких, як банківські кредити) полягає у взаємодії фінансової компанії та інвесторів. “Я хочу розвивати внутрішнє інвестування в Україні. Лише так ми розбудуємо економічно сильну та самодостатню Україну”, — наголошує Сергій Позняк. FinStream надає інвесторам унікальну можливість брати активну участь у формуванні інвестиційного портфеля, відбирати ті проекти, фінансування яких є пріоритетним саме для них. Одним з найяскравіших прикладів успішного проекту, що був реалізований під егідою FinStream, є відома мережа ресторанів, кав’ярень та піцерій Veterano.

“Зараз на ринку зароджується глобальний тренд колаборацій між компаніями. Власники бізнесу починають щільно взаємодіяти. Якщо їм вдається налагоджувати діалог і знаходити спільні рішення, а можливо, й спільні проекти — це, безумовно, дуже перспективно”, — зазначає Кирило Куницький.