AIM 2018: Жодного року без нового кроку

Успіх… Інколи цікаво зазирнути в історію походження слова, щоб помітити різницю в його розумінні різними культурами

Українською, як і російською, “успіх” є похідним від “спішити” або “поспіти”. Англійський аналог, “success”, походить від латинського “succedere”, що означає “слідувати”, “наставати одне за одним”. Тобто успіх англійською є результатом послідовності дій. Друга поспіль участь України в Міжнародному інвестиційному форумі в Дубаї (AIM 2018) є історією успіху в обох розуміннях. Чому?

Я бачу успіх саме у послідовному посиленні позицій України на Міжнародному інвестиційному форумі. Ми дебютували на 7-му AIM 2017 р., щоб зародити паростки думки “з Україною можна мати справу — тут є підприємці, націлені на довготривалі проекти, які дбають про свою репутацію”. Цього року наша команда зробила акцент на кількості та якості контактів з можливими партнерами та інвесторами.

Мені дуже приємно, що зараз українська делегація виступила єдиною командою. За цим криється дещо більше, ніж гарні слова. Фактично це перший приклад спільної роботи українських урядовців та підприємців в якості бізнес-амбасадорів України.

Артур Герасимов, голова парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, Давуд Аль Шезаві, президент Annual Investment Meeting, Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України, та Костянтин Бриль, голова Запорізької ОДА

По-перше, цьогоріч у Дубаї дійсно були представлені всі можливі категорії учасників — державні установи, бізнесасоціації та власне бізнесмени.

По-друге, учасники зустрілись в Києві напередодні візиту до ОАЕ, тому змогли одразу налагодити контакт між собою. Це дозволило всім працювати на Форумі в режимі взаємодопомоги та підтримки. Члени команди не лише ділились складнощами, але й спільно вирішували їх.

Було проведено понад 300 зустрічей у форматах b2b, b2g та g2g

По-третє, наша організаційна команда виконала “домашнє завдання” на відмінно. Якщо торік на меті було познайомити світову спільноту інвесторів з Україною, то цього разу ми сфокусувались на організації максимально можливої кількості бізнес-зустрічей українських бізнесменів із потенційними партнерами та інвесторами. При цьому переважну більшість ми погодили ще напередодні, в Києві. Завдяки цьому було проведено понад 300 зустрічей у форматах b2b, b2g та g2g. Це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Все це стало можливим лише завдяки роботі української делегації як єдиної команди бізнес-амбасадорів.

Переконаний, що конкретні результати цих зустрічей ми дізнаємось незабаром. Важливий акцент, який робили деякі представники арабських країн, — це готовність до співінвестування. Це коли гроші в нову справу вкладають усі партнери. І тут варто починати навіть з невеликих проектів, на яких не лише напрацювати модель співпраці, але й будувати довіру. Не всі деталі переговорів можна наразі розповідати, тому що діють два принципи: “Схід — справа тонка” та “Гроші люблять тишу”. Проте, приємно констатувати, що українська команда дуже задоволена. Навіть учасники, які вперше відвідали цей захід та провели переговори із компаніями такого масштабу, сказали, що отримали безцінний досвід та знання, що потрібно змінити в їхніх проектах та пропозиціях, щоб зацікавити майбутніх партнерів.

Тому хочу подякувати представникам урядових інституцій України, зокрема Наталії Микольській, заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговому представнику України, яка очолила делегацію. Також активну участь брали Ольга Трофімцева, заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції, Артур Герасимов, голова парламентської фракції Блоку Петра Порошенка, Мар’яна Каганяк, керівник Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку, Костянтин Бриль, голова Запорізької облдержадміністрації, та інші.

Микола Тимощук, виконавчий директор UFuture Investment Group, Юрій Кривошея, президент та керуючий партнер Українсько-Канадського спільного товариства “Торонто — Київ”, на зустрічі з представником Інвестиційного фонду Mubadala (активи понад $126 млрд)

Серед представників бізнесу я хочу особливо подякувати Юрію Кривошеї, президенту та керуючому партнеру УкраїнськоКанадського спільного товариства “Торонто — Київ” та члену Ради директорів КанадськоУкраїнської торгової асоціації, Сергію Позняку, власнику і генеральному директору групи компаній FGK, Наталії Черепі з корпорації Svarog West Group та Людмилі Русаліній, президенту холдингової компанії “Петрус”. Вони були одними з основних “драйверів” української команди з боку підприємців.

10 квітня, на другий день Форуму, ми провели Ukrainian Networking Dinner, де представили проект “100 Бізнес-амбасадорів України”. Проект націлений на побудову якісно нової репутації нашої країни через силу репутації провідних українських бізнесменів. Під час заходу я та Юрій Кривошея вручили почесну нагороду президенту Міжнародного інвестиційного форуму Давуду Аль Шезаві. Справа в тому, що саме пан Аль Шезаві був одним з натхненників проекту “100 Бізнес-амбасадорів України” рік тому. Тепер він мав змогу переконатись, що українці від ідей переходять до конкретних справ.

Також в межах Ukrainian Networking Dinner декілька членів команди представили ключові інвестиційні проекти, зокрема інноваційний парк UNIT.City. Команда запросила потенційних партнерів та інвесторів відвідати Київський міжнародний економічний форум (KIEF) в жовтні цього року.

Звісно, ми не збираємось зупинятися. Вже цієї середи, 25 квітня, у бізнес-школі MIMKYIV відбудеться зустріч учасників делегації для підбиття підсумків роботи на АІМ 2018.

Українські бізнесмени презентують Україну на стенді та відповідають на запитання інвесторів

Ми будемо ділитись враженнями та планувати наступні кроки. Адже ніхто не розбудує репутаційного капіталу країни краще за бізнесменів. Ми часто кажемо, що бізнес здатен вирішити будь-яку проблему. Імідж України є достатньо спотвореним, причому переважно необ’єктивно. І це є однією з пріоритетних проблем, яка часто стає на заваді навіть першого контакту, не кажучи вже про довготривале партнерство.

Проте українські бізнесмени вже мають приклади ефективного подолання цього негативу — це й Ukraine House Davos під час нещодавнього Світового економічного форуму, й ефективна робота нашої делегації на AIM 2018. Переконаний, що таким прикладом стане і “100 Бізнесамбасадорів України”. Спільними зусиллями, крок за кроком, ми, українські підприємці, створимо таку репутацію країни, яка приваблюватиме світових інвесторів і працюватиме на користь усіх українців.

Щиро дякуємо всім партнерам, що підтримали українську делегацію, — компаніям Zagorye, Olerom, а також MIM-KYIV, Київському міжнародному економічному форуму, Export Promotion Office та медіапартнерам: Liga.net, Landlord, “The Ukrainian Journal of Business Law”.

Окрема подяка двом чарівним леді, які увійшли до Організаційного комітету проекту та наповнили сенсом не лише Ukraine Networking Dinner, що відбувся 10 квітня, а й усю програму української делегації, — Наталії Бухаловій, власнику та генеральному директору компанії “Українська Маркетингова Група”, та Софії Кудиній, партнеру компанії Happy Days Travel. Запрошуємо всіх бажаючих долучитись до участі в Annual Investment Meeting наступного року!