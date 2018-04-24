Квітковий романс

Кризи, нестабільність, конфлікти не додають позитивних емоцій споживачам. Більше того, вони забирають у них кошти на продукти першої необхідності, не залишаючи можливості купувати товари для створення святкового настрою. Квіти — один з таких емоційних товарів, на реалізації яких не могла не позначитися турбулентність останніх років.

Стиснулися

Учасники ринку квітів зазначають, що з 2014 р. сегмент зрізаних квітів щороку зменшувався на 20% в натуральному вираженні. З 2016 р., за словами Валерія Горбаня, засновника компанії “АсканіяФлора”, падіння сповільнилося до 5% в порівнянні з показниками попередніх років. А торік сегмент зрізаних квітів, нарешті, почав поступово відновлюватися і збільшився приблизно на 10%.

Через відсутність точної інформації досить складно оцінити обсяг ринку зрізаних квітів. Але якщо взяти за вихідну точку позаминулий рік, коли в Україні квітів виростили 70,5 млн шт. (як в теплицях, так і на відкритому ґрунті), то, додавши імпорт 73,8 млн шт. і віднявши експорт 2,9 млн шт., отримаємо-таки обсяг українського сегмента зрізаних квітів в 2016 р. — 141,4 млн шт. Відповідно, з урахуванням 10%-вого зростання, торік обсяг цього сегмента склав приблизно 156 млн шт. Навіть за найпесимістичніших настроїв споживачів 3,6 квітки на людину на рік — це не дуже правдоподібно. Але якщо врахувати неофіційний імпорт квітів, а також поставки рослин на ринок безліччю неофіційних виробників, що з’явилися останніми роками, то можна сміливо подвоїти офіційний показник до 300 млн шт. на рік.

За оцінками фахівців “Асканія-Флора”, у 2016 р. в грошовому вираженні ринок склав 5-6 млрд грн. Кризи вплинули і на асортимент квіткової продукції, яка реалізується в Україні. Ірина Слободянюк, президент Всеукраїнської організації “Союз українських квіткарів”, зазначила, що в останні роки практично зникли з ринку дорогі квіти, а продаються рослини середнього і нижнього цінових сегментів. Причому ця тенденція помітна в сегментах як рослин, так і зрізаних квітів.

У зв’язку зі зменшенням ринку в структурі реалізації збільшилася частка вітчизняних рослин. Генеральний директор компанії Pro-Consulting Олександр Соколов зауважив, що до 2014 р. частка імпортної продукції становила 70%. Але після зниження курсу гривні та падіння купівельної спроможності населення структура ринку змінилася. І зараз частка вітчизняних квітів досягає 50%. Хоча це не свідчить про збільшення виробництва квітів у країні, принаймні, за офіційними даними.

Крім того що українці стали купувати менше товарів “для настрою”, розвитку виробництва квітів не сприяє ще й зростання витрат на їх вирощування. З 70,5 млн вирощених у 2016 р. квітів основна маса — 66,6 млн шт. — тепличні рослини. Тому подорожчання газу й електрики помітно вплинуло на собівартість. Коливання валютного курсу також одразу позначаються на вартості вирощування рослин (весь посадковий матеріал, а також, наприклад, водорозчинні добрива для вирощування троянд завозяться з-за кордону).

В 2017 р. частка вітчизняних квітів досягала 70%

Вирощування

Останнього десятиліття в Україні площі під квітами скоротилися вдвічі. Якщо в 2006-2008 рр. вони складали 110-130 га, то зараз — приблизно 50 га.

Криза 2008 р. “очистила” лави українських квітникарів. Деякі замість квітів стали вирощувати у своїх теплицях овочі. А в квітковому сегменті залишилися ті, хто зміг пристосуватися до нових обставин. Серед них компанії “Асканія-Флора”, “Камелія” (обидві — м.Київ), “Тандем” (м.Дрогобич), “Фрезія” (м.Дніпро). Крім згаданих операторів на ринку, за різними оцінками, працюють ще, як мінімум, сотня невеликих виробників.

Великі гравці хоч і вистояли, але поки не мають можливості розвиватися. “Зараз компанія вирощує троянди в теплицях площею 22,3 га. До 2013 р. в планах було збільшити площі вдвічі. Поки ми “заморозили” цей проект і чекаємо відновлення ринку — збільшення споживання”, — говорить Валерій Горбань. Співзасновник компанії “Камелія” Тетяна Костюкова також зауважила, що про розвиток виробничих потужностей поки не йдеться. Квітникарі, по суті, стали заручниками подорожчання газу й електрики. “Коли 15- 20 років тому будувалися теплиці, в бізнес-план закладалася одна вартість газу, зараз же — зовсім інша ситуація”, — пояснює пані Костюкова. Причому, щоб пристосуватися до нових обставин, компанія побудувала котельню на альтернативних видах палива. Але зіткнулася з тим, що при опаленні теплиць деревною тріскою і соломою виробляється недостатня кількість СО2, необхідного для ефективного вирощування троянд. Тому при використанні альтернативного палива, яке також дорожчало, доводилося докуповувати і вуглекислий газ, вартість якого теж зросла. Як результат, витрати на газ й інше паливо з урахуванням придбання СО2 стали практично однаковими.

Зважаючи на такі труднощі з обслуговуванням діючих теплиць, виробники відкладають плани з будівництва нових. “У Нідерландах підприємець, коли будує теплицю, отримує безвідсотковий кредит на сім років. За сім років цей бізнесмен продає обладнання, бере новий кредит і будує нову теплицю. В Україні ж таких можливостей немає”, — говорить Тетяна Костюкова. Щоб скоротити витрати, деякі квітникарі розширюють ділянки вирощування квітів за рахунок відкритого ґрунту. Також, за словами керівника компанії “Камелія”, в тепличній галузі, власне, як і в інших, наразі великі проблеми з кадрами. Робочі теплиць масово їдуть працювати до Польщі, а нових співробітників дуже складно знайти.

“Квіткова” гама

Найпопулярніші квіти в Україні — троянди, хризантеми та гвоздики. Саме вони найкраще продаються. За даними пана Горбаня, в загальному обсязі реалізації зрізаних квітів троянди забезпечують понад 50%. Згідно з офіційною статистикою з 66,6 млн квітів, вирощених у закритому ґрунті, 64,8 млн — це троянди. Це обумовлено не лише великою любов’ю українців до троянд, а й ефективністю вирощування цих квітів. Фахівці стверджують, що рентабельність вирощування троянд становить 30%.

Незважаючи на те що друге за популярністю місце посідають хризантеми, в Україні ці квіти практично не вирощують. “Для вирощування хризантем необхідні, як мінімум, 5 га площі для ротації. Адже на відміну від троянд, які постійно дають урожай, хризантеми після зацвітання зрізають, і на цій площі висаджують нові. І для того щоб в асортименті компанії завжди були ці квіти, треба з певною періодичністю їх засаджувати по 1 га”, — пояснює Ірина Слободянюк.

Флористи говорять про поступову зміну смаків українців. Це передусім стосується колірної гами і розмірів букетів. Під впливом чи то радянського минулого, чи то інших причин раніше споживачі надавали перевагу здебільшого червоним квітам. За словами пані Слободянюк, ще 2000 р. 90% посадкового матеріалу у місцевих квітникарів складали саме червоні троянди. Зараз — близько 20%. Поступово змінюються і переваги щодо розміру букетів. “Останні роки покупців більше стали цікавити букети з оригінальним оформленням. Дещо втратили свою популярність метрові троянди. Зараз українці стали надавати перевагу ніжнішим і вишуканішим букетам”, — зазначає Олександр Соколов.

Рентабельність вирощування троянд становить 30%

Квіти життя. Просування

Як не дивно, негативна динаміка попередніх років не вплинула на роздрібних гравців ринку. У великих містах останнім часом побільшало цивілізованих торговельних точок. Буквально за останній рік у столиці в рази посилилася конкуренція через вихід на ринок нових гравців — кіосків, магазинів, студій квітів. Виробники та імпортери квітів також активніше почали відкривати свої фірмові роздрібні точки. Наприклад, компанія “Камелія” тільки з початку цього року відкрила два нових магазини, розширивши мережу до 27 точок. Для виробників фірмова торгівля стала найефективнішим каналом продажів. І це при тому, що, як розповіла Тетяна Костюкова, на квіти власного виробництва припадає приблизно 35% в товарообігу фірмового магазину. Решта — імпортні рослини, декор, сувеніри тощо.

Учасники ринку докладають зусилля, щоб підвищити культуру споживання квітів в Україні. Наприклад, “Союз українських квіткарів” реалізовує соціальний проект, мета якого — привернути увагу людей до питання життєвої необхідності створення максимально комфортного і екологічного життєвого простору в кожному будинку, офісі, дворі, місті за допомогою рослин і квітів.

Власне, цю ідею намагаються доносити в своїх квіткових магазинах і флористи, закохані в свою справу. “В Європі є традиція купувати квіти просто так, а не лише на свята, щодня, для настрою, для атмосфери, додому й на роботу. Ми б хотіли, аби в Україні теж з’явилася така традиція, адже це інша якість життя, коли людина насолоджується сьогоднішнім днем, а не відкладає хороше на потім”, — пояснює Олена Зубенко, співвласник київського магазину FlowerStory. За її словами, просвітницька робота, яку проводять флористи в торговельних точках, розповідаючи про квіти, їх походження, поєднання з іншими рослинами тощо знаходить відгук у покупців. Деякі чоловіки стали приходити в магазин за квітами не лише для особливих приводів, але й для буднів.

Зовнішня торгівля

Як уже згадувалося, раніше імпортні квіти займали до 70% ринку. У 2015 р. внаслідок економічної та політичної кризи в країні і зростання курсу валют обсяг імпорту скоротився наполовину в порівнянні з показниками 2014 р. Починаючи з 2016 р. він поступово відновлювався, хоча і не досяг показника 2014 р. ані в натуральному, ані в грошовому вираженні. За словами пана Соколова, провідними країнами — постачальниками квітів є Нідерланди, Туреччина, Еквадор, Колумбія, на які припадає 99,3% обсягу імпорту.

Експорт зрізаних квітів, як кажуть самі виробники, більше вимушений захід, ніж стратегічна мета. Майже трикратне збільшення реалізації українських троянд за кордон у 2016 р. було обумовлено, швидше за все, тим, що внутрішній ринок не міг спожити таку кількість квітів. Виробники зазначають, що їм вигідніше продавати квіти на внутрішньому ринку. Наприклад, Валерій Горбань розповів, що “Асканія-Флора” експортує близько 5% загального обсягу вирощених квітів. “Від продажів в Україні ми заробляємо більше, ніж на експорті, адже треба враховувати витрати на доставку, митні платежі та збут”, — пояснює пан Горбань.

Для компаній, які хочуть продавати троянди на відомому Голландському аукціоні (спеціалізований аукціон для виробників квітів), є свої обмеження. Зокрема, акціонери аукціону вирішують, кому можна брати участь в торгах і які квіти продавати. “Камелія” вирощує вісім сортів троянд, але на Голландському аукціоні ми можемо продавати не всі. Таким чином Нідерланди захищають своїх внутрішніх виробників, — говорить пані Костюкова. — Крім того, в кожній країні свої мода і переваги. Якщо у нас в ходу яскраві квіти, в Європі люблять стримані тони”. Напевно, тому основними покупцями українських троянд є Польща і Білорусь.

Сегмент зрізаних квітів в Україні поступово відновлюється. Його учасники сподіваються, що поточного року, як і торік, в натуральному вираженні він збільшиться на 10%. І за найближчі три-п’ять років повернеться до показників докризового періоду.