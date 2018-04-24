Фантастична трійка

Запустивши на орбіту надважку ракету Falcon Heavy з Tesla Roadster на борту, Ілон Маск остаточно повернув моду на космос. Його сміливі ідеї вже не сприймаються як ілюстрація до фантастичного роману про далеке майбутнє.

Принаймні, останніми роками інвестори раз у раз підтверджують готовність вкладати значні суми у нереальні, на перший погляд, проекти. Це дало десяткам компаній з усього світу поштовх до розробки футуристичного транспорту. І, зважаючи на результати їх роботи, у багатьох жителів планети є непогані шанси встигнути звикнути і до літаючих таксі, і до безпілотних автобусів, і до вакуумних потягів.

Аеротаксі

Зростаючий автомобільний трафік щороку стає дедалі більшою проблемою для мегаполісів. Її намагаються вирішити різними шляхами. Один з них — розробка мобільних повітряних засобів пересування, що мають розвантажити дороги. Так, 2016 р. великий європейський авіабудівельний концерн Airbus оголосив про наміри до кінця наступного року провести випробування прототипу повітряного таксі. Проект зі штаб-квартирою у Кремнієвій долині отримав назву Vahana. За задумом розробників, на перших стадіях цей транспорт має бути пілотованим, а найдосконаліші моделі стануть повністю автономними. Створенням новітнього літального апарата зайнявся спеціальний підрозділ Airbus А3, який отримав від концерну близько $150 млн венчурних інвестицій.

Як і було обіцяно, торік розпочався перший етап тестування електричного літального апарата з вертикальними зльотом і посадкою. А у лютому поточного року Airbus оприлюднив відео повноцінного випробування моделі Alpha One, розрахованої на одного пасажира. Тестові польоти аеротаксі відбулися на майданчику в американському штаті Орегон. Тоді VTOL-літак вагою 744 кг піднявся на 5 м і залишався у повітрі протягом 53 секунд. Під час наступних випробувань інженери Airbus планують відправити апарат у політ з точки А до точки Б. Поки заряду батареї Alpha One вистачає на 10-11 хвилин польоту. За планом авторів проекту, до 2020 р. їхні аеротаксі мають бути готовими для комерційного використання.

У лютому цього року концерн Airbus оприлюднив відео повноцінного випробування електричного літального апарата з вертикальними зльотом і посадкою Alpha One, розрахованого на одного пасажира. Інвестиції в його розробку склали $150 млн

У Airbus є багато конкурентів. 2015 р. німецький стартап Lilium почав розробку мініатюрного літального апарата, що, за словами Патріка Натена, одного зі співзасновників стартапу, має революційно змінити переміщення людей у містах та між ними. Протягом першого раунду інвестицій компанія отримала $10 млн на розвиток своєї ідеї. Крім того, у вересні 2016 р. група інвесторів, серед яких китайський інтернет-гігант Tencent Holdings, Atomico, Obvious Ventures та банківська група LGT, вклала у стартап ще $90 млн. А вже навесні 2017 р. у Мюнхені компанія провела перші випробування двомісного прототипу під назвою Lilium Jet.

Конвертоплан, що може вертикально злітати та приземлятися, має 36 електричних двигунів загальною потужністю 435 кінських сил. За прогнозами, перші пілотовані польоти мають початися 2019 р. На початку цього року Lilium виграла престижну нагороду у Global Cleantech 100, рейтингу приватних компаній, що мають високий потенціал для впливу на ринок протягом найближчих 5-10 років. Зараз компанія працює над проектом повітряного таксі, розрахованого мінімум на п’ять пасажирів. Такі літальні апарати зможуть розганятися до 300 км/год та працювати на одному заряді батареї близько години. Реалізувати цю ідею планують до 2025 р.

Рухається у тренді й компанія Uber, яка активно просуває власний проект повітряного таксі Elevate. Для його розробки навіть найняли екс-інженера NASA Марка Мура. Повноцінно продемонструвати Elevate планують на виставці Expo-2020 у Дубаї. Топ-менеджери Uber стверджують, що зарезервувати місця у повітряному таксі можна буде так само, як і у звичайному, а сідати у нього потрібно буде зі спеціального злітного майданчика skyport. Перші лінії мають запустити у Далласі та Лос-Анджелесі вже 2020 р. А з 2023 р. компанія розраховує розгорнути повноцінні комерційні перевезення.

Існує ще один потенційний гравець ринку інноваційного транспорту. Заснована 2009 р. каліфорнійська компанія Joby Aviation заявила, що їй вдалося розробити, збудувати та випробувати власний електричний VTOL-літак для польотів на короткі та довгі дистанції. П’ятимісний літальний апарат може здолати близько 240 км на одному заряді батареї, маючи при цьому наднизький рівень шуму. Результати тестових польотів не публікуються, а журналісти отримують доступ на випробувальний майданчик лише за умови, що не розповсюджуватимуть технічні деталі. Але, як не дивно, така закритість не зупиняє інвесторів. Так, у лютому поточного року Intel, Toyota, EDBI, JetBlue Technology Ventures та декілька інших компаній взяли участь у другому раунді фінансування проекту, вклавши у нього $100 млн. Таким чином, загальна сума інвестицій у Joby Aviation перевищила $130 млн.

Hyperloop

Концепція Hyperloop (вакуумного потяга) була оприлюднена п’ять років тому. І якщо тоді Ілона Маска називали мрійником, то зараз його мрія вже максимально наблизилася до втілення. Розробкою проекту займалися команди з багатьох країн. Але поки найбільше просунулася компанія Hyperloop One. Торік її інженери протестували повнорозмірну модель тунелю для капсульного потяга, а також розігнали капсулу до рекордної швидкості у 310 км/год. Загальний обсяг інвестицій, наданих Hyperloop One, перевищує $245 млн. І хоча представники компанії утримуються від коментарів, за деякими даними, її оцінюють приблизно в $700 млн.

У жовтні 2017 р. до ради директорів стартапу увійшов відомий мільярдер Річард Бренсон. За декілька місяців він став головою компанії, яка змінила назву на Virgin Hyperloop One. Розмір інвестиції голови Virgin Group не називається, але, вірогідно, саме завдяки цим коштам компанії вдалося уникнути фінансових проблем та вийти на новий етап розвитку. Вже у лютому поточного року Річард Бренсон підписав попередню угоду з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді про будівництво Hyperloop у штаті Махараштра. За задумом, лінія вакуумних потягів має з’єднати мегаполіс Пуна з аеропортом найбільшого індійського міста Мумбаї. І, як обіцяє пан Бренсон, протягом 30 років вигода від цього проекту складе близько $55 млрд. Першу тестову лінію планують побудувати в найближчі два-три роки, а повноцінний запуск сполучення має відбутися у 2023-2025 рр. Також у лютому цього року Virgin Hyperloop One представила свою розробку для ОАЕ. Мережа вакуумних тунелів має з’єднати великі міста по всьому Близькому Сходу. Наприклад, за проектом, розробленим у партнерстві з транспортним відомством емірату Дубай, шлях від однойменного міста до Абу-Дабі займатиме лише 12 хвилин.

У вересні 2017 р. на лінії Пекін — Шанхай почав курсувати пасажирський потяг Fuxing, що став найшвидшим у світі, здатним розганятися до 350 км/год. За оцінками Associated Press, китайська влада інвестувала у будівництво необхідної інфраструктури близько $360 млрд

Оскільки Hyperloop з самого початку просувався по моделі open sourse, долучитися до розробки технології може будь-хто. Тож про започаткування власного вакуумного транспорту заявила й Україна. Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував створення проекту для транспортних інновацій HypeUA, у рамках якого має розпочатися будівництво першого тестового майданчика на Дніпропетровщині.

Часто новини про Hyperloop викликають хвилі скептицизму. Хоча так само до недавнього часу мало хто вірив у появу швидкісних потягів на магнітній подушці (магнітопланів, або маглевів). Сама концепція такого транспорту була описана ще на початку XX ст. Але через недосконалість технологій та брак ресурсів до повноцінного запуску маглевів справа дійшла лише тепер. Однією з країн, що найактивніше вкладали у розвиток швидкісного залізничного руху, став Китай. За оцінками Associated Press, китайська влада інвестувала у будівництво необхідної інфраструктури близько $360 млрд. І вже у вересні 2017 р. на лінії Пекін — Шанхай почав курсувати маглев Fuxing, що став найшвидшим пасажирським потягом у світі, здатним розганятися до 350 км/год. На тестових трасах потяги на магнітній подушці досягали швидкості у 500 км/год і більше. Але поки Fuxing — це перший бізнес-проект, який працює на постійній основі. І китайські інженери вже заявили, що працюють над створенням потягу, що зможе пересуватися на швидкості 400 км/год і навіть 600 км/год.

Безпілотний громадський транспорт

Автобуси, що працюють без водія, вже є у багатьох країнах. Але чи не найбільше у розробці безпілотного електротранспорту просунулася французька компанія Navya, яку оцінили у $220 млн. 2015 р. у рамках чергового раунду інвестицій стартап отримав на свої проекти €30 млн. Вже наступного року два його безпілотні автобуси Arma почали курсувати на вулицях французького Ліону. Ці транспортні засоби рухаються заздалегідь визначеним маршрутом, вміщують до 15 пасажирів та здатні розвивати швидкість до 45 км/год.

У жовтні 2017 р. автобуси Arma почали тестувати на вулицях Лас-Вегаса. Експеримент, ініційований міською владою, розрахований на рік. І по закінченні тестового режиму маршруткибезпілотники можуть стати повноцінним міським транспортом. У грудні того ж року автобуси від Navya з’явилися у Токіо. Також Arma проходять випробування у Сінгапурі, Сіднеї та Парижі. А сам стартап тим часом оголосив про перехід на наступний рівень і представив першу модель безпілотного робо-таксі. Електромобіль Autonom Cab розрахований на 10 годин автономної роботи і здатен перевозити до шести пасажирів. Максимальна швидкість авто — 90 км/год, але, на думку розробників, робо-таксі їздитиме з середньою швидкістю близько 50 км/год. Navya вже приймає попередні замовлення на свої авто і планує розгорнути їх повноцінне виробництво у другій половині цього року.

Французька компанія Navya розробила електромобіль Autonom Cab, розрахований на 10 годин автономної роботи і здатний перевозити до шести пасажирів. Максимальна швидкість авто — 90 км/год. Navya вже приймає попередні замовлення на свої авто і планує розгорнути їх повноцінне виробництво у другій половині 2018 р.

Ідею таксі без водія просувають й інші компанії. Так, 2016 р. тестування такої служби запустила сінгапурська компанія nuTonomy. Через два тижні у американському Пітсбурзі з’явилися перші чотири безпілотних таксі від Uber. Крім того, з березня поточного року робо-таксі, розроблене компанією Nissan у партнерстві з DeNA, почне курсувати обмеженим маршрутом у японській Йокагамі.

Але найближче до повноцінного запуску комерційної діяльності опинився американський стартап Waymo, дочірня компанія Alphabet. Автономна система управління транспортним засобом, що не потребує уваги людини, була розроблена наприкінці 2017 р. Слід зазначити, що Waymo замовляє серійні авто у Fiat Chrysler, а потім самостійно обладнує їх камерами, сканерами, радарами та іншою “розумною” електронікою. У грудні минулого року компанія розпочала тестування безпілотних авто у Фініксі в штаті Аризона. А вже у січні отримала від влади Аризони ліцензію на роботу служби таксі, у якій використовуватимуться безпілотні мінівени Chrysler Pacifica. Таким чином, Waymo офіційно стала першою транспортною мережею, що має право надавати послуги автономного транспорту.