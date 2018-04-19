Страховик Онлайн

Інновації та використання нових технологій зараз стають запорукою успіху страхової компанії. Покупкою страхового полісу онлайн вже нікого не здивуєш. Тепер для успішної роботи і розширення клієнтської бази страховикам просто необхідно йти в ногу з часом і не лише активно розвивати онлайн-продажі, а й запроваджувати нові сервіси. Окрім того що широке використання СК інформаційних технологій робить її максимально зручною для клієнта, воно також створює низку переваг і для самого страховика.

По-перше, ці технології дозволяють керівництву СК мінімізувати трудовитрати працівників, а також допомагають створити інтегровану базу даних про об’єкти страхування та прийняті на страхування ризики.

По-друге, інформаційні технології дозволяють підвищити якість процесу керування страховою компанією та створити умови для збільшення обсягів страхових послуг, що надаються клієнтам, без істотного підвищення витрат страховика.

Впровадження цифрових технологій у страховому сегменті ринку відбувається набагато повільніше, ніж у фінансовому, проте згідно з даними аналітичної компанії CB Insights, у 2011-2016 рр. у світі венчурні інвестори вклали у проекти в сфері страхових технологій (InsurTech) понад $16 млрд. Більшу частину цих коштів було інвестовано протягом 2014-2016 рр. Згідно з останніми даними обсяги інвестицій в інноваційні технології страхового сектора, що були зроблені 2017 р., можуть перевищити $8 млрд.

В розвинених країнах зараз популярності набувають страхові компанії, що працюють за принципом p2p (від людини до людини). Принцип доволі простий: користувачі об’єднуються в групи за певними ознаками і формують фонд з внесків. Частина покриває страхові випадки, що трапились, частина йде безпосередньо фонду на утримання, а левова частка — на перестрахування великих ризиків у традиційних страховиків. Щоб зацікавити споживачів і вирішити проблему “морального ризику”, p2p-insurance-стартапи обіцяють клієнтам повернути наприкінці року невикористану частину коштів, які призначалися для можливих виплат. Тоді як у звичайних страхових компаніях ці гроші залишаються в якості прибутку. Таким чином, виходить, що чим менше заявлених страхових випадків, тим більше грошей повернеться наприкінці року. Теоретично клієнти можуть заощадити 50-80% вартості страхового полісу.

Здається, до страхування p2p українцям ще далеко, але низка українських страховиків дійсно працюють над тим, щоб їхній продукт був максимально ефективним та зручним для клієнта, зокрема й за рахунок технологічних рішень.