Хранителі життя

Для західного світу ринок страхування життя — це передусім інвестиційний інструмент. А от українці більше схильні купувати короткострокові страхові продукти. Головна відмінна особливість ринку страхування життя в Україні — низький рівень проникнення страхування.Причин кілька: відсутність культури страхування, нестабільність національної валюти, що зводить нанівець інвестиційну привабливість страхування, та відсутність у населення довіри до гравців фінансового ринку.

Для нестабільних економік характерні прагнення до максимального заробітку і можливості швидко вивести гроші, а от стабільні, розвинені економіки надають перевагу довгостроковим вкладенням з невисоким річним доходом в межах 2-6%. Тому в розвинених країнах існують найрізноманітніші форми страхування життя — від пенсійного накопичення або страхування ризику передчасної смерті до незнайомого українцям страхування немовлят на “до життя до повноліття”, яке європейці розглядають як спосіб накопичення коштів на освіту дитини.

Після спадаючої динаміки на “лайфовому” ринку протягом останніх років, 2017 р. компаніям вдалось наростити деякі показники, але це зростання, на жаль, є зовсім незначним.

Валові страхові премії по страхуванню життя за січень — вересень 2017 р. становили трохи більше 2 млрд грн., що на 1,7% перевищило показник аналогічного періоду 2016 р. Причому 96% коштів надійшли від фізичних осіб, решта —від юридичних. Станом на 30 вересня 2017 р. на 3,6% збільшилась кількість фізичних осіб, застрахованих за “лайфовими” програмами. Тепер в Україні близько 148 тис. громадян є активними споживачами страхування життя.Що стосується виплат, то порівняно з показником 2016 р. їхній обсяг збільшився майже на 40% — до 414 млн грн. Водночас протягом останнього року з ринку страхування життя пішли ще дев’ять компаній (тепер їх усього 34). До речі, починаючи з 2014 р. кількість “лайфових” СК постійно зменшується.

За підсумками січня — вересня минулого року 12 страхових компаній задекларували від’ємне значення приросту резервів зі страхування життя сумарно на 130,7 млн грн., що пов’язано з достроковим розірванням договорів страхування. Приріст резервів зі страхування життя склав 583,4 млн грн. Найбільший же приріст (понад 100 млн грн.)задекларовано трьома “лайфовими” страховими компаніями у розмірах 197,3 млн грн., 121,9 млн грн. та 106,7 млн грн. Левова частка страхових премій(понад 60%) надходить до СК за договорами накопичувального страхування життя. Решта — за договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку або які покривають ризик смерті чи інвалідності.

Напрямок, що має високі шанси на розвиток в Україні, — накопичувальне пенсійне страхування.Українці вкотре переконалися,що розраховувати на державні пенсії не доводиться, тому інтерес до альтернативних способів фінансово забезпечити себе і своїх близьких на момент втрати працездатності найближчим часом буде стабільно високим.Але реалізований цей попит буде лише за умови зростання довіри до страхування.Зараз на ринку страхування життя 99,8% премій акумулюють Топ-20 страхових компаній.