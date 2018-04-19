Виплата року

З торішньої звітності страхових компаній можна зрозуміти, що динаміка виплат на ринку страхування має позитивний характер. Хоча зростання січня — вересня 2017 р. і не було таким значним, як за аналогічний період 2016 р. Однак обсяги валових страхових виплат перевищили минулорічні показники більш ніж на 1 млрд грн. (зростання на 17,6%). Абсолютним лідером за кількістю та розмірами виплат залишається сегмент автострахування. За договорами страхування КАСКО було відшкодовано близько 1,8 млрд грн.

За результатами січня — вересня минулого року страхові компанії — члени МТСБУ здійснили виплати по страхових випадках за договорами ОСЦПВ на 1,384 млрд грн., що на 39% більше, ніж було відшкодовано страховиками за аналогічний період 2016 р. Причина — збільшення кількості звернень до страховиків та середньої суми відшкодованих збитків. Лише протягом січня — вересня 2017 р. страховики врегулювали майже 100 тис. страхових випадків, що на 14,6% більше, ніж у 2016 р. Середня сума страхової виплати зросла на 20%: за результатами січня — вересня 2016 р. вона складала 12,5 тис.грн., а за аналогічний період 2017 р. — 15,2 тис.грн.

Окрім автострахування до Топ-3 за розмірами виплат увійшли також медичне страхування (1,2 млрд грн.) та страхування фінансових ризиків (1,19 млрд грн.).

Що стосується змін у структурі страхових виплат, то за січень — вересень 2017 р. вона перерозподілилася на користь страхування фінансових ризиків (з 8,9% до 16,6%), автострахування (з 44,1% до 48,5%), страхування майна (з 1,5% до 2,7%) та медичного страхування (з 15,7% до 16,7%). Здебільшого таке зростання часток певних сегментів обумовлене зменшенням частки виплат по страхуванню кредитів (з 11,1% до 1,4%), страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (з 0,9% до 0,6%).

Якщо говорити про ринок в цілому, то приріст чистих страхових виплат мав місце в більшості видів страхування. Винятком стало страхування кредитів — обсяг виплат за даним видом убезпечення скоротився майже в 7 разів. Як бачимо, український страховий ринок загалом демонструє досить позитивну тенденцію щодо перспективи урегулювання страхових випадків. Але є компанії, що торік повністю перевершили своїх конкурентів на ринку та стали абсолютними лідерами. І справа тут не лише у сумах відшкодувань, а й у строках, за які страховики змогли врегулювати страхові випадки своїх клієнтів.