Корпоративна безпека

За програмами особистого страхування в Україні убезпечено не більше 6%громадян. Переважна більшість має страховий поліс у рамках корпоративного страхування. Така практика є набагато зручнішою, при цьому вартість корпоративного страхування на 20-30% дешевша, ніж у разі покупки громадянином полісу особисто.

Саме тому переважна частина страхових компаній орієнтована на корпоративний сегмент. Окрім того, підприємства, які ведуть боротьбу за кращі кадри, включають медичний захист здоров’я своїх співробітників до соціального пакету.

Корпоративне медичне страхування — інструмент, що дозволяє роботодавцям не тільки боротися за кадри, а й впливати на продуктивність праці в середньостроковій перспективі. Практика показує, що підвищення соціальних стандартів в компанії збільшує продуктивність і мотивацію співробітників. Для підприємця включення медичного страхування до соцпакету — хороший засіб роботи з персоналом. Мінімальні витрати, оптимізація непередбачених витрат на персонал, ефективні схеми мотивації... Найбільшу зацікавленість в корпоративному медичному страхуванні наразі демонструють компанії з іноземним капіталом, а також великі компанії в ІТ- й аграрному сегментах. Найчастіше корпоративні клієнти оформлюють поліси страхування ризиків за програмами ДМС, страхування від нещасного випадку, а також страхування майнових комплексів та автопарків. При цьому багато роботодавців укладають зі страховиком договір за умови, що співробітники будуть оплачувати частину вартості запропонованої страхової програми. І багато хто із працівників на це охоче погоджується.

Вітчизняним страховикам варто активно розвивати точність прогнозування збитковості страхових пакетів, яка буде залежати від рівня здоров’я працівників застрахованих компаній або аварійності автопарків чи частоти нещасних випадків на виробництві. Це дозволить зробити вартість пакетів страхування ще доступнішою. А відповідно, і розширити коло потенційних клієнтів. Корпоративні договори страхування — це, як правило, дуже великі суми, що вимагає від страховиків надійного перестрахування ризиків. Тому компанії, що є лідерами на ринку корпоративного страхування, саме своїм якісним сервісом та репутацією зуміли завоювати прихильність великих корпоративних клієнтів.