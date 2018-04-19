Автостраховик року

На тлі загального торішнього зростання страхового ринку не пасе задніх і ринок автострахування, який поліпшив більшість своїх показників. Позитивна тенденція охопила всі сегменти моторного страхування. За січень — вересень 2017 р. на ринку КАСКО, “автоцивілки” та “Зеленої карти” обсяг валових страхових премій збільшився на 12,3%, страхових виплат — на 30%. Збільшення обсягу продажів нових авто, яке має місце в Україні останнім часом, є драйвером зростання ринку КАСКО, враховуючи пропорційне підвищення страхового платежу залежно від ринкової вартості авто.

Страховикам КАСКО за дев’ять місяців минулого року вдалося збільшити обсяги премій на 22,3% — майже до 4 млрд грн., тоді як показник аналогічного періоду 2016 р. становив 3,2 млрд грн.

Подорожчання авто та підвищення вартості ремонту обумовлюють збільшення обсягів страхових виплат.

Більш ніж на 27% зросли страхові виплати клієнтам, які застрахували свої авто за програмами КАСКО. Якщо у січні — вересні 2016 р. страхувальникам за полісами КАСКО було виплачено 1,5 млрд грн., то за аналогічний період 2017 р. — вже 1,9 млрд грн. Виплати по “автоцивілці” показали ще більше зростання. Приріст склав майже 38% (1 млрд грн. у 2016 р. та 1,4 млрд грн. у 2017 р.).

За останні декілька років українці вже трохи оговтались від кризи і знову готові витрачати накопичення та купувати автомобілі, тому роботи вітчизняним страховикам вистачає. Але для того щоб утримувати та нарощувати свою клієнтську базу, а відповідно, і страхові премії, страхові компанії мають стати відкритими до інновацій, постійно пропонувати споживачеві нові продукти та послуги. Зважаючи на те що такий страховий продукт, як КАСКО, є доволі дорогим і не кожен українець може його собі дозволити, велика кількість страховиків пропонують своїм клієнтам пакети з меншим покриттям і, відповідно, дешевші. До того ж більшої популярності набувають поліси “автоцивілки” з прямим врегулюванням збитків, яке часто позиціонують як певний замінник КАСКО (клієнт отримує виплату від свого страховика, якщо він не є винуватцем ДТП).

В Україні також впроваджується технологія страхової телематики, що дозволяє знижувати вартість страхування для обережних водіїв. Поки офіційно про запуск такої технології заявила тільки СК “АХА Страхування”.