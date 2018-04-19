Лідер медицини

Протягом останніх декілька років добровільне медичне страхування демонструє хоч і незначну, але все ж позитивну динаміку обсягів премій, страхових виплат і кількості врегульованих страхових випадків. За підсумками січня — вересня минулого року, порівняно з аналогічним періодом 2016 р., загальний розмір страхових премій збільшився на 15,2% — до 2 млрд грн. За інформацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ринок добровільного страхування здоров’я протягом січня — вересня 2017 р. зібрав 9,7% загальних чистих страхових премій на вітчизняному ринку убезпечення.

Більш ніж на 20% (362,3 млн грн.) збільшились обсяги валових страхових платежів від українців. Приріст страхових виплат порівняно з показниками минулого року склав 26,3% і в грошовому вираженні досяг 1,2 млрд грн. Проте частка громадян, які мають поліси медичного страхування, на жаль, залишається дуже малою. Здавалося б, придбання поліса ДМС є гідною альтернативою державній медицині. Особисте страхування дозволить отримати якісну багатопрофільну медичну допомогу і компенсацію витрат на медичні препарати як у приватних, так і у державних клініках, де не буде виснажливих черг.

Але ринок приватного добровільного медичного страхування все одно лишається недоступним для широких верств населення. Висока вартість страхового полісу (в середньому від 5000 грн.), відсутність єдиного стандарту щодо базового набору послуг та низький рівень довіри населення до страхових компаній стримують зростання ринку ДМС.

Незважаючи на те що про страхову медицину говорять вже багато років, систему обов’язкового медичного страхування так і не було впроваджено. Масове медичне страхування для України поки залишається недосяжною вершиною. І це при тому, що розвиток медичного страхування однозначно посприяв би виходу ринку медичних послуг з тіні та зростанню податкових надходжень до державного бюджету як від страховиків, так і від медичних установ.

Страхових компаній, які пропонують в Україні свої послуги на ринку ДМС, багато, і конкуренція досить жорстка. Найбільші обсяги як зібраних страхових премій, так і страхових виплат у сфері медичного страхування демонструють СК “Провідна”, “Нафтагазстрах”, “Уніка”, “АХА Страхування”, “PZU Україна”, “ІНГО Украина” тощо. Запорукою успіху для страховиків є оперативне та добросовісне врегулювання страхових випадків, вчасні виплати та оптимальний баланс ціни та послуг, що входять до страхового пакета.