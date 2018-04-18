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Точка зору бізнесу

Среда, 18 апреля 2018 17:46

Найпрофесійніша інвестиційна компанія

Найпрофесійніша інвестиційна компанія

Журнал БІЗНЕС у черговий раз визначив найкращих представників банківського, страхового та інвестиційного ринків України

1-ше місце

Джеррі Ніл, Марк Івашко, Олена Кошарна та Наталія Яресько заснували інвестиційну управляючу компанію Horizon Capital у 2008 р.

Передусім новостворена компанія почала співпрацювати з інвестиційним фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF). Фонд з капіталом у $150 млн було засновано 1994 р. для роботи на території України та Молдови. Наразі крім WNISEF Horizon Capital управляє фондами Emerging Europe Growth Fund та Emerging Europe Growth Fund II.

 Діяльність Horizon Capital розповсюджується на компанії з середнім рівнем капіталізації та високим потенціалом зростання в Україні, Білорусі, Молдові. У портфелі компанії інвестиції у такі українські компанії, як “Розетка”, “Датагруп” та багато інших. Загалом Horizon Capital володіє пакетами акцій декількох десятків українських підприємств. У найближчі п’ять років компанія планує збільшити інвестиції в українську економіку ще на $100- 200 млн.

2-ге місце

vcbnhjytf567Інвестиційну компанію Capital Times 2006 р. заснували Ерік Найман та Сергій Гончаревич. З того часу компанія спеціалізується на інвестиційному консалтингу та управлінні, співпрацюючи з приватними особами та корпоративними клієнтами. 2014 р. Capital Times долучилася до міжнародної мережі Globalscope Partners, яка об’єднує 45 провідних міжнародних консалтингових компаній з 38 країн. Компанія активно працює на ринках України та Білорусі. Протягом 2008- 2018 рр. Capital Times уклала понад 15 успішних угод, закрема M&A та залучення інвестицій.

 Крім того, компанія брала активну участь у створенні Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA). Capital Times є членом Професійної асоціації корпоративного управління, Європейської Бізнес Асоціації та Mergers Club.

3-тє місце

UMG InvestmentsUMG Investments — інвестиційна компанія з фокусом на розвитку бізнесів у сировинний і переробній сферах. Заснована 2006 року Групою СКМ. Портфель компанії включає три напрямки бізнесу: видобуток корисних копалин, переробка промислових відходів і трейдинг. Сумарна вартість портфельних компаній UMG Investments оцінюється в 500 млн доларів.

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Опубликовано в Бизнес
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