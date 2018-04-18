Особистість страхового ринку

1-ше місце

Ігор Гордієнко, голова правління страхової компанії “ІНГО Україна»

Ігор Гордієнко обіймає посаду голови правління страхової компанії “ІНГО Україна» вже кілька десятиліть, з 1991 р. За цей час компанія закріпилася у рейтингу лідерів українського ринку за сумами страхових відшкодувань, обсягом премій та розміром активів. “ІНГО Україна” має 28 ліцензій на страхові послуги. Загалом, з приватними та корпоративними клієнтами працюють співробітники 25 філій, що розташовані по всій Україні.

Під керівництвом пана Гордієнка “ІНГО Україна” не лише успішно пережила декілька фінансових та політичних криз, але й закріпила свої позиції на українському ринку. Наприклад, 2016 р. рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг компанії за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaАА зі стабільним прогнозом. За результатами того ж року консолідований чистий дохід “ІНГО Україна” склав 27,56 млн грн., чистий прибуток — 51,22 млн грн.

2-ге місце

Володимир Шевченко, генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України

Володимир Шевченко має великий досвід роботи на страховому ринку. Він обіймав посади генерального директора Міжнародного інституту управління ризиками та голови правління страхової компанії “Європейський страховий альянс”. Також пан Шевченко протягом декількох років керував ревізійною комісією МТСБУ.

2014 р. його було обрано генеральним директором МТСБУ замість Миколи Лутака, який певний час був виконуючим обов’язки генерального директора Бюро. У березні 2018 р. на загальних зборах МТСБУ Володимира Шевченка було переобрано на черговий термін.

На думку генерального директора Бюро, зараз прийшов час зосередитися на сучасних технологіях та інноваціях, що можуть принести користь страховим компаніям, оптимізувавши їхні бізнес-процеси та знизивши витрати. До того ж зазначимо, що з початку 2017 р. у країні запущено продаж електронних полісів “автоцивілки”.

3-тє місце

Андрій Перетяжко, перший віце-президент страхової компанії “AXA Страхування”

Андрій Перетяжко почав свою кар’єру на страховому ринку України 1993 р. з поста президента СК «СкайдВест». Фактично він брав участь у формуванні страхової індустрії та долучився до роботи у багатьох провідних компаніях. Наприклад, після “СкайдВесту” пан Перетяжко обіймав керівні посади у страхових компаніях “PZU Україна”, “PZU Украина: страхування життя” й “Український страховий альянс”. 2007 р. на український ринок вийшла французька AXA Group, започаткувавши страхову компанію “AXA Страхування”. Тоді ж пан Перетяжко став першим віце-президентом новоствореної структури. Топ-менеджер “AXA Страхування” продовжує брати активну участь у розвитку індустрії. 2012 р. його було обрано президентом Української федерації страхування, а наприкінці 2014 р. — співголовою комітету банківських і фінансових послуг Американської торговельної палати (ACC) в Україні.