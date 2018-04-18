Найпрофесійніша страхова компанія

1-ше місце

Страхова компанія «Альфа Страхування» є гравцем українського страхового ринку з 2000 р., має 25 ліцензій на добровільні та обов’язкові види страхування. Компанія входить до складу приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings SA (ABHH), головний офіс якої розташовано у Люксембурзі. “Альфа Страхування” надає широкий спектр послуг для приватних осіб та комплексний захист інтересів бізнесу. Протягом багатьох років компанія займає провідні позиції в Україні. Серед її корпоративних клієнтів найбільші оператори зв’язку, торговельні мережі, промислові підприємства.

Крім того, “Альфа Страхування” отримала акредитацію у більш ніж 20 банківських установах, одна з перших на ринку впровадила технології bancassurance.

Також компанія “Альфа Страхування” бере активну участь у вирішенні актуальних проблем ринку та підтримує професійні зв’язки, будучи членом низки бізнес- та профільних асоціацій, серед яких Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро України, Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація

2-ге місце

Страхова компанія “АХА Страхування” входить до Міжнародної фінансової групи АХА, що є визнаним світовим лідером у сфері страхування та управління активами і працює з фізичними особами, а також малим, середнім та великим бізнесом. В Україні “АХА Страхування” працює з 2007 р. За результатами 2017 р. AXA Group змогла вийти на рекордний за всю історію компанії розмір чистого прибутку — €6,2 млн. Втім, результати діяльності українського підрозділу не менш показові. Так, 2017 р. приріст чистого прибутку “АХА Страхування” за міжнародними стандартами склав 133%, або ж 57,2 млн грн.

Компанія є одним з лідерів українського ринку не лише за темпами фінансового зростання, але й за розмірами страхових виплат. За підсумками минулого року страхові виплати склали 818 млн грн., що на 36% більше за аналогічний показник 2016 р. Крім того, протягом минулого року “АХА Страхування” залучила рекордний обсяг премій — 1,007 млн грн., а кількість укладених договорів зросла на 31% — до 1,368 млн. Близько 60% страхового портфеля компанії припадає на КАСКО

3-тє місце

Страхова група «ТАС» є частиною Інвестійно-фінансової групи «ТАС», надає страхові послуги з 1998 р. та має ліцензії на 32 види обов’язкового й добровільного страхування.

Її підрозділи працюють по всій Україні. Наразі СГ “ТАС” входить до списку провідних українських компаній за розміром страхових виплат. Так, 2017 р. цей показник досяг 371,34 млн грн., що на 41,6% більше за показник 2016 р. Левова частка в портфелі виплат страховика припадає на поліси обов’язкової “автоцивілки”. СГ “ТАС” також демонструє позитивну динаміку страхових надходжень, обсяг яких торік перевищив 1 млрд грн., що на 34,1% більше за суму премій, зібрану протягом 2016 р