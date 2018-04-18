Торік вітчизняні банки продовжили вдосконалювати електронні канали обслуговування клієнтів. Найпрогресивніші онлайн-банки впроваджували нові революційні сервіси. Зокрема, “Альфа-Банк (Україна)” став першим банком в країні, який завдяки впровадженню технології push provisioning надав унікальну можливість оцифрування карт своїх клієнтів безпосередньо у мобільному банкінгу без необхідності встановлення додатку Google Pay. Українські користувачі смартфонів на ОС Android з підтримкою NFC вже встигли оцінити переваги глобального сервісу безконтактної оплати зі смартфонів Google Pay. Тепер українцям не потрібно носити з собою декілька банківських карт: їх усі можна “поселити” у смартфон.

ПриватБанк розпочав продаж цифрових полісів автоцивільної відповідальності, оформлення яких відбувається у режимі онлайн і не вимагає Онлайн-банк отримання паперового бланка поліса або інших “папірців”. Оформити цифровий поліс ОСЦПВ можна через веб-версію “Приват24” або в будь-якому відділенні. Найближчим часом можливість оформлення повністю цифрового поліса ОСЦПВ буде реалізовано й у мобільному банку Privat24. Водночас слід зазначити, що торік було переглянуто правила “приватівського” сервісу із купівлі-продажу валюти онлайн. Раніше ці операції можна було проводити у режимі 24/7, зараз — лише у період функціонування міжбанківського валютного ринку, тобто у робочі дні з 10.00 до 16.00, коли триває торгова сесія. Державний Ощадбанк також удосконалює мобільний додаток. Відтепер сервіси грошових переказів за номером телефону та поповнення мобільного телефону в мобільному додатку “Ощад 24/7” стали ще зручнішими завдяки можливості вибору контактів з телефонної книги. Переказувати кошти рідним та друзям — користувачам картки Ощадбанку за номером телефону — зручно та швидко! А для поповнення рахунку мобільного телефону достатньо обрати контакт з телефонної книги, ввести суму та підтвердити операцію. Це рішення крім пристроїв на Android стало доступним також для iOS.