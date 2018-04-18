Розвиток сегмента екобанкінгу набирає обертів. Лише за січень — вересень 2017 р. за програмою “ЕКО-енергія” Укргазбанк профінансував встановлення “домашніх” сонячних електростанцій і теплових насосів для приватних будинків більш ніж на 24 млн грн. Всього за програмою “ЕКО-енергія” був виданий 81 кредит. Найактивнішими за встановленням “домашніх” альтернативних джерел енергії виявилися жителі Київської області — було видано 15 кредитів більш ніж на 4 млн грн. Також активно оформляли кредити на власну енергонезалежність жителі Закарпатської, Запорізької та Полтавської областей — по сім сонячних електростанцій і теплових насосів.

Найактивнішими за встановленням “домашніх” альтернативних джерел енергії виявилися жителі Київської області — було видано 15 кредитів більш ніж на 4 млн грн.

Крім того, у межах Державної цільової програми енергоефективності “Тепла оселя” протягом минулого Екобанк року Укргазбанк видав українцям 16694 кредити більш ніж на 452 млн грн. Поряд із Укргазбанком, піонером вітчизняного екобанкінгу, нові подібні проекти реалізовували й інші фінустанови. Зокрема, програму фінансування енергоефективності має “Райффайзен Банк Аваль”. Вона націлена на підвищення ефективності використання енергії та зменшення витрат для бізнесу в майбутньому. Розроблена програма для компаній, що працюють у різних галузях, зокрема зайнятих у агровиробництві та переробці, харчовій промисловості, виробництві товарів повсякденного вжитку, роздрібній та оптовій торгівлі продуктами харчування та лікарськими засобами, виробництві фармацевтичних препаратів тощо. Ця програма складається з двох етапів: фінансування енергоаудиту — до 700 тис.грн. без застави під пільгову ставку терміном на один-два роки, та інвестиційний кредит на впровадження результатів енергоаудиту. Сума визначається індивідуально під альтернативну заставу терміном до п’яти років.

Державний Ощадбанк кредитує фізичних осіб на придбання котлів, енергоефективного обладнання та матеріалів, а також ОСББ — на придбання матеріалів та обладнання для підвищення енергоефективності.