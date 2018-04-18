Регіональний лідер

У цій номінації БІЗНЕС щоразу відзначає достатньо великі банки, бізнес яких, однак, зосереджений у якомусь регіоні, окрім столиці. Зазвичай і такі банки мають “нестоличну прописку”. Відповідно, з року в рік перелік номінантів майже не змінюється, чого не скажеш про розстановку сил.

Торік найкраще себе проявив харківський Мегабанк: він продовжив відкривати відділення як у Харкові, так і за його межами. Крім того, тривала реалізація муніципальних програм, таких як “E-ticket”. При цьому банк активно розвивав як сервіс для населення, так і програми, орієнтовані на підприємців. До того ж фінустанова активно розвиває напрямок обслуговування аграрного бізнесу. Мегабанк працює на фінансовому ринку України 27 років. Наразі він обслуговує понад 572 тис. клієнтів. В Україні працюють 166 відділень банку. Його активи складають 9,35 млрд грн. Другу позицію посів одеський “МТБ Банк”. Це нова стара назва фінустанови, останнім часом відомої на ринку як “Марфін Банк”.

Нагадаємо, що до продажу кіпріотам у 2007 р. МТБ (Морський транспортний банк) був одним з трьох найбільших банків на одеському ринку. Після фактичного банкрутства материнського банку “Марфін Банк” впродовж кількох років перебував у невизначеному становищі. І от 2017 р. банк викупили приватні інвестори, які мають на меті вдихнути у фінустанову нове життя. За станом на початок 2018 р. банк займав 30-те місце у рейтингу за активами. Це — результат активного зростання у другій половині року. Третє місце дісталося Індустріалбанку, який минулого року завершив об’єднання із “Експрес-Банком” і остаточно змінив запорізьку прописку на київську. Ці банки мали спільних акціонерів. На початок 2018 р. активи об’єднаного банку склали 4,8 млрд грн., що відповідало 28-й позиції у загальнонаціональному рейтингу. За підсумками 20-го “Рейтингу надійності банківських депозитів” агентства “Стандарт-Рейтинг” Індустріалбанк визнаний одним з 15 найнадійніших банків з найпривабливішими для споживачів умовами депозитів. “У грудні 2017 р. відбулося злиття Індустріалбанку з “Експрес-Банком”. Йому передувала копітка робота по збереженню і зміцненню позицій на ринку, а також закріпленню високої репутації, надійності і довіри клієнтів”, — зазначила Марина Нестеровська, заступник директора департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку.