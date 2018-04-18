Лідер карткового ринку

Ринок платіжних карток та платіжної інфраструктури торік надійно закріпив позитивні тенденції розвитку. Зокрема, показники цього ринку за підсумками 2017 р. свідчать, що частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (на 3,8 в.п. із початку 2017 р.). Загалом, за останні п’ять років цей показник суттєво зріс — більше ніж утричі (12,4% станом на 01.01.13 р.). Всього торік українці здійснили з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, понад 3 млрд операцій на 2125 млрд грн. (це, відповідно, на 23% і 31,9% більше порівняно з показниками 2016 р.).

Спостерігається стабільна позитивна динаміка саме безготівкових розрахунків: протягом 2017 р. кількість таких операцій збільшилася на 30,2%, а обсяг — на 46,2% у порівнянні з показниками 2016 р. Найбільший обсяг безготівкових операцій припадає на розрахунки в інтернеті — 38,8%. Найбільша кількість — на розрахунки у торговельній мережі — 50,6%. Кількість активних платіжних карток за рік збільшилась на 7,6% і на початок 2018 р. становила майже 35 млн шт. Активно зростає сегмент безконтактних платіжних карток — на 37,8% за рік (із 2 млн шт. до 2,7 млн шт.). Також торік спостерігався значний розвиток платіжної інфраструктури: кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, за цей період збільшилася на 27,8 тис. (на 19,1% порівняно з показником 2016 р.) і склала 173,8 тис. Мережа платіжних терміналів протягом минулого року зросла майже на 15% і станом на 01.01.18 р. налічувала 251,7 тис.шт. (це на 32,4 тис.шт. більше, ніж на 01.01.17 р.).

При цьому спостерігається тенденція до зменшення частки банківських (касових) терміналів і збільшення частки торговельних. Середня кількість банкоматів впродовж року майже не змінилася. Відповідно, співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення України на кінець 2017 р. становило 6 тис.шт. на 1 млн населення. Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток та ступенем розгалуженості інфраструктури їх обслуговування лідерами традиційно лишаються Ощадбанк, ПриватБанк та “Райффайзен Банк Аваль”. Значну динаміку демонструє також “Альфа-Банк (Україна)”.