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Точка зору бізнесу

Среда, 18 апреля 2018 13:51

Лідер карткового ринку

Лідер карткового ринку

За досягнення на картковому ринку

Ринок платіжних карток та платіжної інфраструктури торік надійно закріпив позитивні тенденції розвитку. Зокрема, показники цього ринку за підсумками 2017 р. свідчать, що частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (на 3,8 в.п. із початку 2017 р.). Загалом, за останні п’ять років цей показник суттєво зріс — більше ніж утричі (12,4% станом на 01.01.13 р.). Всього торік українці здійснили з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, понад 3 млрд операцій на 2125 млрд грн. (це, відповідно, на 23% і 31,9% більше порівняно з показниками 2016 р.).

25 2 Спостерігається стабільна позитивна динаміка саме безготівкових розрахунків: протягом 2017 р. кількість таких операцій збільшилася на 30,2%, а обсяг — на 46,2% у порівнянні з показниками 2016 р. Найбільший обсяг безготівкових операцій припадає на розрахунки в інтернеті — 38,8%. Найбільша кількість — на розрахунки у торговельній мережі — 50,6%. Кількість активних платіжних карток за рік збільшилась на 7,6% і на початок 2018 р. становила майже 35 млн шт. Активно зростає сегмент безконтактних платіжних карток — на 37,8% за рік (із 2 млн шт. до 2,7 млн шт.). Також торік спостерігався значний розвиток платіжної інфраструктури: кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, за цей період збільшилася на 27,8 тис. (на 19,1% порівняно з показником 2016 р.) і склала 173,8 тис. Мережа платіжних терміналів протягом минулого року зросла майже на 15% і станом на 01.01.18 р. налічувала 251,7 тис.шт. (це на 32,4 тис.шт. більше, ніж на 01.01.17 р.).

 При цьому спостерігається тенденція до зменшення частки банківських (касових) терміналів і збільшення частки торговельних. Середня кількість банкоматів впродовж року майже не змінилася. Відповідно, співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення України на кінець 2017 р. становило 6 тис.шт. на 1 млн населення. Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток та ступенем розгалуженості інфраструктури їх обслуговування лідерами традиційно лишаються Ощадбанк, ПриватБанк та “Райффайзен Банк Аваль”. Значну динаміку демонструє також “Альфа-Банк (Україна)”.

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Опубликовано в Бизнес
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