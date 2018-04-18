Малий та середній бізнес протягом останніх років став “драйвером” розвитку вітчизняної банківської системи. Якщо банки і кредитують бізнес, то майже виключно — малий та середній. Україна має найменшу частку кредитів МСБ в загальному портфелі кредитування — 9% проти 56% у Польщі та 70% у Чехії. МСБ цікавий банкірам насамперед у зв’язку з низьким рівнем NPL. За оцінками учасників ринку, рівень простроченої заборгованості МСБ — менше 1%. За цільовими кредитами, де ризики набагато менші, бізнес може розраховувати на ставки на рівні 14%, за нецільовими — 20-22% річних. Наразі на ринку спостерігається жорстка конкуренція, ставки в банках з іноземним капіталом сягали 13-14% річних.

Проте пройти “комплаєнс” (ідентифікацію) у банках із західним капіталом дуже непросто. Серед “західних” фінустанов найактивніші на ринку “ПроКредит Банк”, “Креді Агріколь Банк”, “ОТП Банк”, Кредобанк, УкрСиббанк тощо. Серед вітчизняних — ПУМБ, ТАСкомбанк, Укргазбанк, банки “Південний” та “Кредит Дніпро”. Останні спрощують підхід до аналізу управлінської звітності, намагаються приймати рішення на підставі звичайної звітності та скорочувати час розгляду заявок. Якщо раніше нормальною практикою вважався розгляд заявок за два тижні, то зараз він становить два дні. Активно в сегменті кредитування МСБ працюють 15 банків. Найпопулярнішими продуктами лишаються короткострокові позики. Банки не вкладають у довгострокові програми з різних причин. Одна з них — це вартість грошей. Середній термін обороту кредитного портфеля — 11-12 місяців.

Водночас згідно з офіційною статистикою з жовтня 2017 р. по лютий 2018 р. портфель кредитів МСБ в Україні збільшився на 25 млрд грн. При цьому зростання обсягу кредитів з термінами від одного до п’яти років склало близько 16 млрд грн., тобто саме ці кредити були “драйверами” приросту кредитного портфеля за цей час. Водночас обсяги кредитів в оборотний капітал збільшилися лише на 6 млрд грн. Українські банки зберігають позитивні очікування щодо зростання кредитування МСБ протягом наступних 12 місяців.